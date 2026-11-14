Pourquoi une IA ne répond jamais deux fois pareil, et que change le mode réflexion ?

Et bien sûr, cette réflexion est facturée. Les API facturent au token, avec un tarif pour l’entrée (votre question) et un tarif plus élevé pour la sortie (ce que le modèle écrit). À titre d’exemple, nous rapportions le mois dernier que Haiku 5.5 est facturé 0,10 dollar le million de tokens en entrée et 0,50 dollar en sortie, soit cinq fois plus, tant que le prompt ne dépasse pas 100 000 tokens (au-delà, les tarifs passent à 0,50 et 2,50 dollars). Or la réflexion compte comme de la sortie. Chez OpenAI, les tokens de raisonnement restent invisibles pour l’utilisateur, mais ils occupent la fenêtre de contexte, c’est-à-dire la quantité maximale de texte que le modèle peut garder sous les yeux en même temps, et sont facturés comme des tokens de sortie. Chez Anthropic, l’API peut renvoyer un résumé sur demande, mais c’est la réflexion complète qui est facturée. Un champ indique combien de tokens de sortie facturés correspondent au raisonnement interne, un total supérieur à ce que contient le résumé que l’on voit.

Le volume est difficile à prévoir. OpenAI conseille de réserver au moins 25 000 tokens pour le raisonnement et la réponse lors des premiers essais, puis d’ajuster. Chez Anthropic, le développeur fixe un plafond au nombre de tokens que le modèle peut écrire en une réponse (le paramètre max_tokens). La réflexion compte dans ce plafond, au même titre que la réponse visible. Plus le modèle réfléchit, moins il lui reste de place pour répondre.

Les éditeurs proposent aussi un réglage de l’effort. Il s'agit d'un curseur qui indique au modèle combien il doit réfléchir, de "low" (peu) à "max" (au maximum). Plus l’effort est élevé, plus la réflexion s’allonge, ce qui produit plus de tokens de sortie. C’est le cas de Claude Opus 4.7 , pour lequel Anthropic a ajouté un niveau intermédiaire, "xhigh", entre "high" et "max".

Pour maîtriser la consommation, l’entreprise propose d’ajuster cet effort, de fixer un budget de tâche ou de demander des réponses plus concises. Elle conseille aussi de mesurer l’effet sur son propre trafic.