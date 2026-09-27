Vendues une poignée d’euros alors que Microsoft en réclame un bras, les clés Windows à prix cassés ont tout du bon plan. Sauf qu’une activation réussie ne dit presque rien de ce que vous avez réellement acheté.
145 euros chez Microsoft, parfois cinq ou six fois moins cher ailleurs, pour un résultat a priori strictement identique. Il ne vous aura certainement pas échappé que ces clés à prix cassés se vendent comme des petits pains depuis des années chez des revendeurs ayant pignon sur rue, facture à l’appui, moyens de paiement classiques et livraison en quelques minutes. Une fois Windows activé, le système fonctionne normalement, reçoit ses mises à jour et donne accès aux mêmes fonctionnalités. À première vue, difficile, donc, de comprendre ce qui justifie un tel écart de prix. Alors arnaque, bon plan parfaitement légal ou marché gris dont Microsoft s’accommode bon gré mal gré ?
Une clé Windows peut en cacher une autre
Derrière l’expression très commode de « clé Windows » se superposent en réalité plusieurs notions : la clé d’activation elle-même, la licence à laquelle elle se rattache, les droits d’utilisation qu’elle accorde et le circuit par lequel elle a été commercialisée. Avant de comprendre pourquoi certaines se négocient 25 euros quand Microsoft en demande 145, il faut donc commencer par le commencement : une clé Windows n’est pas une licence.
La première est un code de 25 caractères utilisé pour activer le système. La seconde vous donne le droit d’utiliser Windows dans le cadre fixé par Microsoft. Pour le dire plus simplement, la clé ouvre la porte ; la licence détermine si vous avez le droit de la franchir et à quelles conditions. Les deux vont généralement de pair, mais pas toujours, si bien qu’une clé peut très bien activer Windows sans que la licence associée soit forcément en règle.
Ce droit d’utilisation dépend alors de la manière dont Windows a été commercialisé. Une licence achetée séparément dans le commerce, dite Retail, peut être transférée sur une autre machine à condition de ne plus être utilisée sur la précédente. Elle accompagne donc son propriétaire lorsqu’il change de PC, ce qui en fait la formule la plus souple, mais aussi celle que Microsoft facture au prix fort.
Une licence OEM emprunte le chemin inverse. Elle accompagne normalement un ordinateur sur lequel Windows a été préinstallé par le fabricant et, dans le circuit prévu par Microsoft, suit cette machine lorsqu’elle change de propriétaire. Vous pouvez donc revendre le PC avec son Windows, mais pas détacher librement la licence pour l’installer sur l’ordinateur suivant.
Avec les licences en volume, on change encore d’échelle. Elles sont destinées aux entreprises et aux administrations qui doivent équiper et gérer des parcs entiers de machines dans le cadre de contrats conclus avec Microsoft. Les clés et mécanismes d’activation qui leur sont associés sont réservés à l’organisation titulaire du contrat et n’ont, à l’origine, aucune raison de finir vendus à l’unité à des particuliers.
Reste enfin le marché de l’occasion, qui ne correspond pas à une nouvelle famille de licence mais à la remise en circulation de droits déjà commercialisés. Et là, les choses ne sont plus aussi évidentes.
Quand le droit s’en mêle
On pourrait être tenté de régler la question assez vite. Si Microsoft réserve une licence OEM à la machine avec laquelle elle a été fournie et une licence en volume à l’organisation qui l’a achetée, tout ce qui s’échappe ensuite de ces circuits pour finir vendu à un particulier serait forcément hors des clous.
Le droit européen ne laisse toutefois pas aux éditeurs une maîtrise absolue sur leurs logiciels une fois ceux-ci vendus. Depuis un arrêt rendu en 2012 dans l’affaire UsedSoft contre Oracle, la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’un éditeur qui commercialise une copie d’un logiciel assortie d’un droit d’utilisation sans limitation de durée épuise, sous plusieurs conditions, son droit d’en contrôler la distribution après cette première vente.
Une licence perpétuelle acquise légalement peut donc, en principe, être revendue sans que l’éditeur puisse s’y opposer par la seule force de ses conditions contractuelles, y compris lorsque le logiciel a été téléchargé plutôt qu’acheté sur un support physique. Son ancien propriétaire doit en revanche cesser d’utiliser sa propre copie au moment de la cession.
C’est ainsi qu’un vrai marché de l’occasion a pu se développer légalement. Une entreprise qui abandonne un logiciel, réduit son parc ou migre vers une nouvelle solution peut disposer de licences perpétuelles dont elle n’a plus l’usage, mais qui peuvent toujours servir à d’autres. Des sociétés se sont alors spécialisées dans leur rachat pour les revendre à d’autres entreprises ou à des particuliers.
Comme souvent avec la jurisprudence, le principe posé en 2012 n’avait cependant pas réglé tous les cas de figure. La Cour de justice avait dit oui à la revente d’occasion, mais non au découpage d’une même licence. Chez Oracle, les droits étaient vendus par blocs d’au moins 25 utilisateurs : l’acquéreur ne pouvait donc pas conserver dix accès et revendre les quinze autres, puisqu’il avait acheté une seule licence couvrant 25 utilisateurs, et non 25 licences indépendantes.
Quatorze ans plus tard, c’est sur cette ligne de partage que Microsoft et ValueLicensing s’affrontent. Le revendeur britannique rachète à de grandes entreprises des licences perpétuelles Windows et Office devenues inutiles, acquises à l’origine dans le cadre de contrats en volume, avant de les revendre sur le marché de l’occasion. Microsoft soutenait que ces droits ne pouvaient pas être divisés puis cédés séparément, tandis que ValueLicensing défendait la possibilité de revendre une partie des licences acquises dans le cadre de ces contrats.
En novembre 2025, le tribunal britannique de la concurrence (Competition Appeal Tribunal) a donné raison à ValueLicensing sur ce point pour les transactions examinées. Microsoft a fait appel, sans succès : la Cour d’appel a rejeté son recours le 7 juillet dernier. L’éditeur n’a toutefois pas épuisé toutes ses cartes et cherche désormais à porter l’affaire devant la Cour suprême britannique. Dans l’attente d’une décision sur ce nouveau recours, l’essentiel de la procédure a été suspendu.
Comment une licence peut-elle finir par coûter 25 euros ?
Une licence d’occasion peut ainsi connaître plusieurs vies avant d’arriver chez son acheteur final. Une entreprise cède des droits qu’elle n’utilise plus à un courtier, qui peut lui-même les revendre à un grossiste, lequel alimente ensuite une ou plusieurs boutiques en ligne. Entre le détenteur initial et la personne qui reçoit son code par mail quelques minutes après le paiement, plusieurs intermédiaires peuvent donc s’être succédé.
C’est aussi ce qui permet de casser les prix. Le revendeur final ne commercialise pas nécessairement une licence Retail achetée 145 euros à Microsoft puis miraculeusement bradée à 25 euros. Il peut vendre un droit provenant d’un tout autre circuit, acquis en lot ou sur le marché de l’occasion pour une fraction du tarif demandé au grand public.
Sauf qu’il n’est pas toujours facile de retracer la provenance exacte de la clé et des droits associés. À côté des licences de seconde main cédées dans les règles circulent aussi des clés volées ou contrefaites, issues de contrats en volume toujours actifs, revendues sans l’autorisation de l’organisation qui les détient, déjà utilisées ailleurs ou obtenues frauduleusement.
Pour l’acheteur, rien ne permet nécessairement de distinguer les unes des autres au moment de la transaction. Dans les deux cas, il peut recevoir un code par mail, le saisir dans Windows et voir le système s’activer normalement. Cette validation technique ne garantit toutefois pas que le vendeur avait le droit de céder la licence correspondante.
Un marché risqué que Microsoft aide peu à déchiffrer
Le risque, avec une licence frauduleuse, c’est qu’une clé qui fonctionne aujourd’hui puisse ne plus fonctionner demain. Le PC continue alors de fonctionner, mais Windows considère la copie comme non authentique. Les mises à jour de sécurité critiques sont toujours assurées, mais pas les mises à jour de fonctionnalités.
Hélas, il n’existe pas de test magique permettant à l’acheteur de reconstituer toute l’histoire d’une clé avant de passer commande. Une facture, un paiement par carte et une boutique réputée apportent des garanties sur le vendeur, pas nécessairement sur l’origine des droits qu’il commercialise. En revanche, si l’on vous demande d’exécuter un programme d’activation, de désactiver l’antivirus ou de laisser un inconnu prendre la main sur le PC pour installer ce Windows à 25 euros, passez votre chemin, et plutôt deux fois qu’une.
Sollicitée par Clubic sur l’origine de ces clés à prix cassés, leur éventuelle désactivation, les informations dont elle dispose au moment de l’activation ou encore les moyens dont elle dispose pour limiter leur circulation, Microsoft n’est guère entrée dans le détail. L’entreprise nous a rappelé que la conformité de la licence et l’activation d’une clé produit sont deux choses différentes, que les clés distribuées dans le cadre des licences en volume sont destinées à l’organisation à laquelle elles ont été attribuées et qu’une clé volée ou contrefaite peut être refusée ou bloquée.
Pour savoir auprès de qui acheter, la réponse n’est guère plus éclairante. Microsoft recommande de se tourner vers elle-même ou vers un « partenaire de confiance ». Ses propres pages évoquent également les revendeurs agréés et les magasins auxquels l’acheteur accorde sa confiance, mais ne proposent pas, dans leurs conseils destinés au grand public, d’annuaire permettant de vérifier facilement le statut d’un revendeur de clés Windows. La page consacrée aux téléchargements numériques indique même qu’un nombre limité de sites permettent d’acheter légalement des copies numériques de ses logiciels, sans les énumérer : le seul exemple qu’elle cite nommément est… le Microsoft Store.
Microsoft n’a pas davantage répondu à nos questions sur l’ampleur du marché gris, les circuits qui l’alimentent ou les raisons pour lesquelles ces offres continuent de prospérer. Une discrétion à laquelle n’est sans doute pas étranger le contentieux toujours ouvert avec ValueLicensing, Redmond défendant encore devant la justice une lecture plus restrictive de la revente des licences issues de contrats en volume.
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