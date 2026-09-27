Derrière l’expression très commode de « clé Windows » se superposent en réalité plusieurs notions : la clé d’activation elle-même, la licence à laquelle elle se rattache, les droits d’utilisation qu’elle accorde et le circuit par lequel elle a été commercialisée. Avant de comprendre pourquoi certaines se négocient 25 euros quand Microsoft en demande 145, il faut donc commencer par le commencement : une clé Windows n’est pas une licence.

La première est un code de 25 caractères utilisé pour activer le système. La seconde vous donne le droit d’utiliser Windows dans le cadre fixé par Microsoft. Pour le dire plus simplement, la clé ouvre la porte ; la licence détermine si vous avez le droit de la franchir et à quelles conditions. Les deux vont généralement de pair, mais pas toujours, si bien qu’une clé peut très bien activer Windows sans que la licence associée soit forcément en règle.

Ce droit d’utilisation dépend alors de la manière dont Windows a été commercialisé. Une licence achetée séparément dans le commerce, dite Retail, peut être transférée sur une autre machine à condition de ne plus être utilisée sur la précédente. Elle accompagne donc son propriétaire lorsqu’il change de PC, ce qui en fait la formule la plus souple, mais aussi celle que Microsoft facture au prix fort.

Une licence OEM emprunte le chemin inverse. Elle accompagne normalement un ordinateur sur lequel Windows a été préinstallé par le fabricant et, dans le circuit prévu par Microsoft, suit cette machine lorsqu’elle change de propriétaire. Vous pouvez donc revendre le PC avec son Windows, mais pas détacher librement la licence pour l’installer sur l’ordinateur suivant.

Avec les licences en volume, on change encore d’échelle. Elles sont destinées aux entreprises et aux administrations qui doivent équiper et gérer des parcs entiers de machines dans le cadre de contrats conclus avec Microsoft. Les clés et mécanismes d’activation qui leur sont associés sont réservés à l’organisation titulaire du contrat et n’ont, à l’origine, aucune raison de finir vendus à l’unité à des particuliers.

Reste enfin le marché de l’occasion, qui ne correspond pas à une nouvelle famille de licence mais à la remise en circulation de droits déjà commercialisés. Et là, les choses ne sont plus aussi évidentes.