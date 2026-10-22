Pour la DRSD, la menace humaine reste la plus significative des catégories recensées, même si sa part diminue d'une année sur l'autre. L'aérospatial, le spatial, les technologies quantiques et l'intelligence artificielle en sont les quatre domaines prioritaires. Début 2025, un directeur technique d'une entreprise aéronautique a par exemple annoncé son départ sur LinkedIn, et un cabinet de renseignement étranger l'a aussitôt contacté pour lui proposer un entretien rémunéré plusieurs centaines d'euros de l'heure. L'interlocuteur a posé des questions de plus en plus précises sur des programmes militaires sensibles, si bien que le technicien a fini par alerter les autorités.

Le Flash ingérence de la DGSI documente ce type de scénario depuis juillet 2012, sans jamais nommer les entreprises concernées, et paraît chaque mois depuis janvier 2016. Son édition de décembre 2025 rapporte qu'un salarié d'une entreprise stratégique a traduit des dossiers confidentiels au moyen d'un outil d'IA, et a ainsi exposé leur contenu à un service tiers. Cette édition décrit aussi une tentative de fraude au faux dirigeant construite avec une voix et un visage reproduits par IA, tandis qu'une édition antérieure avait rapporté la création d'un faux profil professionnel pour soutirer des informations confidentielles à des salariés.

Une PME de biotechnologie ou de recherche énergétique confie aussi, parfois, la traduction de ses dossiers techniques à des outils d'intelligence artificielle générative, et la fuite part alors d'un outil grand public plutôt que d'une intrusion informatique classique.