Darkup, la messagerie sécurisée francaise, débarque sur les app stores avec l'ANSSI en ligne de mire - Interview

Erol Kara : L’approbation App Store est intervenue le 2 septembre. Le parcours a pris plusieurs semaines, notamment parce que nous avons dû compléter notre dossier et corriger certains éléments.

Apple nous a demandé une vidéo montrant la création d’une identité et le parcours NFC sur un iPhone physique, le reviewer ne disposant pas de la clé nécessaire. Les échanges ont également porté sur la documentation relative au chiffrement, la distinction entre vente de matériel et abonnement numérique, et le lien vers les conditions d’utilisation. Nous avons aussi retiré la Chine de la distribution en raison des restrictions concernant CallKit.

Côté Google, les échanges ont notamment concerné l’utilisation de l’écran d’appel entrant en plein écran.

Ces validations permettent la distribution sur les stores. Elles ne constituent pas un audit de sécurité ni une certification du chiffrement de Darkup.