Fairphone annonce un support logiciel pour le Fairphone 6+ jusqu'en 2033. Cela représente six mises à jour majeures d'Android prévues jusqu'en 2032, suivies de correctifs de sécurité seuls jusqu'en 2033. Il y a encore deux ou trois ans, ce genre de promesse suffisait à distinguer la marque du reste du marché.

Mais, on l'a bien vu, ce n'est plus vraiment le cas. Samsung promet sept mises à niveau majeures d'Android et sept ans de correctifs de sécurité sur ses Galaxy S depuis la série S24, lancée en janvier 2024. La génération Galaxy S26, sortie début 2026, tient donc elle aussi jusqu'à environ 2033. Google applique la même durée sur ses Pixel depuis le Pixel 8 sorti en 2023, un engagement reconduit avec les Pixel 11 lancés cette année. Apple ne communique aucun nombre d'années à l'avance, mais un iPhone reçoit en moyenne six à huit ans de mises à jour majeures d'iOS, suivies d'un à deux ans de correctifs de sécurité critiques une fois la dernière version majeure atteinte.

Côté logiciel, donc, le Fairphone 6+ n'apporte plus vraiment grand chose face à la concurrence. Mais dès qu'on ouvre le téléphone, les choses changent. Parce que déjà… bah on peut l'ouvrir.