Mais de quoi parle-t-on au juste ? Du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, premier volet du chantier SURE, pour « Sanction Utile, Rapide et Effective », porté par Gérald Darmanin.

Présenté par le ministère de la Justice comme un moyen de réduire les délais de jugement et de mieux prendre en compte les victimes, le texte est déjà vivement contesté par les magistrats et plusieurs organisations de défense des libertés publiques comme la LDH, qui dénoncent notamment l’arrivée d’une forme de plaider-coupable en matière criminelle, et donc un nouvel affaiblissement des garanties pénales.

Mais au-delà de cette réforme très visible de la procédure pénale, une autre disposition pose un problème majeur. En octobre dernier, Gérald Darmanin disait vouloir « autoriser le recours aux bases de données étrangères » afin de permettre la généalogie génétique pour élucider les crimes les plus graves. L’article 3 en donne désormais la traduction législative, en entendant « légaliser le recours à la généalogie génétique via des bases de données génétiques privées ».

Dans les faits, un profil ADN prélevé lors d’une enquête pourrait ainsi être comparé à des bases génétiques constituées hors du territoire français, notamment par des entreprises de tests récréatifs, afin d’obtenir des correspondances et de remonter vers une parentèle. La logique consiste à partir d’une trace biologique inconnue, puis à rechercher des personnes apparentées pour reconstruire une piste familiale quand l’identification directe échoue. C’est ici tout ce qui fait l’intérêt du dispositif pour les enquêteurs et les enquêtrices, puisqu’il permet d’élargir le champ des recherches dans des affaires particulièrement complexes.