AMD annonce les Radeon Pro Vega II et Pro Vega II Duo

Radeon Pro Vega II

Radeon Pro Vega II Duo

Tout d'horizon des spécificités présentées par le constructeur.Basée sur une variante améliorée du MCM 7 « Vega 20 » de 32 Go, laexploite au maximum son processeur GPU, avec 4 096 processeurs de flux, une Engine Clock de 1,70 GHz, 32 Go de mémoire HBM2 de 4 096 bits et 1 To/s de bande passante mémoire.La carte comporte à la fois des interfaces. Comme son nom l'indique, la Pro Vega II est conçue pour des charges de travail professionnelles lourdes et est accompagnée de certifications pour presque toutes les applications de création de contenu professionnel.Laest la première carte graphique double processeur conçue par AMD depuis... bien longtemps. Spécialement conçue pour le(et disponible sur le PC fixe d'Apple uniquement), cette carte place deux MCM « Vega 20 » entièrement déverrouillés avec 32 Go de mémoire HBM2 chacun sur un seul circuit imprimé. La carte utilise une puce pour connecter les deux GPU au bus système.Elle dispose également d'une liaison InfinityFabric de 84,5 Go/s entre les deux GPU, pour un accès mémoire rapide, la virtualisation des GPU et de la mémoire, ainsi que l'interopérabilité, en contournant le bus système hôte.En plus des certifications pour chaque suite de création de contenu imaginable, AMD a abandonné l'optimisation pour l'API graphique Metal 3D.Pour le moment, les deux cartes graphiques ne sont disponibles qu'en tant qu'option pour le prochain Mac Pro. La Pro Vega II à GPU unique pourrait intégrer un produit autonome plus tard cette année, mais la Pro Vega II Duo restera uneMac Pro.