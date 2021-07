Soldes Amazon : les 10 meilleures offres high-tech de ce lundi

On ne le croirait pas tellement la période est passée à toute allure mais nous rentrons ce lundi dans les tout derniers jours des Soldes d'été 2021. Que de chemin parcouru depuis de 30 juin et le début de cette période qui a été particulièrement mouvementée cette année.

Déjà les Soldes d'été ont débuté avec un peu de retard par rapport aux années précédentes, la faute évidemment à la crise sanitaire et aux trop nombreux confinements qui ont retardé l'ouverture des magasins physique et avec eux le lancement des Soldes d'été. Finalement, après quelques jours de décalage, les e-commerçants comme les points de vente en dur ont pu lancer les hostilités avec des rabais très impressionnants dès les premiers jours.

C'est aussi le deuxième point remarquable de ces Soldes 2021. Les e-commerçants n'ont pas attendu plusieurs jours avant de mettre en ligne de très intéressantes promotions sur un large choix de produits high-tech. Alors qu'habituellement il faut attendre la deuxième, voire même la troisième démarque pour commencer à voir des remises vraiment impressionnantes, celles-ci sont arrivées dès le premier jour et ce sur des dizaines d'appareils.

Désormais il ne nous reste plus qu'une grosse semaine de Soldes. A quoi devons-nous nous attendre de la part de nos revendeurs préférés après trois semaines complètement folles de remises ? A une chute des prix encore plus brutale sur les derniers produits encore présents au catalogue.

Dès ce mercredi 21 juillet, la quatrième démarque va déferler sur les prix déjà très bas pratiqués par les revendeurs en ligne. Avec des remises atteignant les 70% sur certaines références, il n'a jamais été aussi simple de passer commande de votre appareil préféré tout en faisant de confortables économies. Idéal donc pour garder le maximum d'argent pour profiter de vos vacances tout en vous faisant plaisir.

Parmi les très belles surprises qui nous attendent durant cette dernière semaine de Soldes, les smartphones devraient être à l'honneur avec une nouvelle fois des prix totalement stupéfiants. Il faudra surveiller entre autres les modèles de la marque Xiaomi. Le constructeur chinois s'est fait une spécialité de proposer de très nombreux modèles, adaptés à tous les utilisateurs et à leurs besoins. Il existe ainsi des modèles très abordables, idéaux pour uniquement communiquer ou prendre quelques clichés de vacances et des références plus chères qui elles misent sur une fiche technique très impressionnante avec un processeur dernier cri, plusieurs capteurs photo pour multiplier les possibilités de prises de vue et un design somptueux et premium.

Durant ces Soldes 2021, les sites e-commerce ont mis à l'honneur la marque Xiaomi avec des remises sur l'ensemble de la gamme de la marque mais pas seulement. On a pu voir également de nombreux modèles OnePlus bradés ces dernières semaines et de nombreux modèles sont encore disponibles aujourd'hui.

Si vous suivez l'actualité high-tech au quotidien, vous connaissez surement la marque OnePlus. Le constructeur a bouleversé le marché du smartphone Android avec un modèle flagship, digne des plus grandes marques, à un prix quasiment divisé par deux. Bien aidé par une communication très efficace, la marque s'est ainsi créé une communauté de fans très active et a continué de proposer de nombreux modèles toujours plus beaux et performants.

Durant les Soldes 2021 vous pouvez vous aussi découvrir pourquoi la marque OnePlus est autant célébrée par ses aficionados. Plusieurs appareils sont disponibles, à la fois les OnePlus 8T, des téléphones haut de gamme sortis il y a tout juste moins d'un an et disponibles à des prix très bas. Vous pouvez également compter sur le OnePlus Nord, un appareil milieu de gamme qui respecte la philosophie du constructeur avec une fiche technique extrêmement solide et des performances premium, le tout pour un prix autour des 300 euros seulement.

Les PC portables sont également sous le feu des projecteurs. Pas étonnant avec l'année que nous venons de vivre ! Ces appareils ont été plébiscités par les salariés et les chefs d'entreprise en télétravail qui ont redécouvert la puissance et la polyvalence d'un ordinateur pour continuer à travailler et à collaborer avec leurs équipes.

Asus, Acer, Microsoft ou encore Lenovo ont de nombreux modèles adaptés à toutes les utilisations avec des machines moins performantes et très accessibles si vous n'utilisez que le navigateur web ou quelques applications bureautiques mais aussi des PC portables plus performants pour les gamers ou pour les professionnels de l'image et du son qui ont besoin des processeurs les plus puissants, d'une carte graphique solide et d'un écran d'une excellente qualité.