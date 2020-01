Soldes 2020 : la console PS4 Pro 1To en promo à 275€

La PS4 Pro soldée par Cdiscount

La plus puissante des PlayStation

Une promotion de 100 euros sur la PS4 Pro 1To, cela vous tente ? C'est ce qu'offre en ce moment Cdiscount pour les soldes d'hiver, avec un prix de 299,99 euros au lieu de 399,99 euros. Ajoutez à cela le code promo MOINS25E valide sur le site pour une commande supérieure à 249 euros, et vous avez la PS4 Pro à 274,99 euros. Il s'agit de l'édition standard noire (Chassis G) incluant une manette de jeu DualShock. Le produit fait partie du programme Cdiscount à volonté, la livraison est donc gratuit en express pour les abonnés. Pour les autres, il faut se contenter de la livraison standard, toujours sans frais.En attendant la future PS5, dont on ne connait toujours pas le prix de lancement officiel, cette PS4 Pro est tout simplement la console de Sony la plus puissante du marché. Elle permet de faire tourner tous les jeux bien optimisés avec une fluidité exemplaire et en bonne qualité. Elle est d'ailleurs compatible avec la définition 4K, une information utile si vous êtes équipé d'un téléviseur adapté. La PS4 Pro est aussi un centre multimédia depuis lequel vous pouvez regarder Netflix, YouTube, myCANAL, Amazon Prime Video, naviguer sur le web ou écouter de la musique.Si vous achetez une console, vous allez forcément vouloir acquérir des jeux avec. Cela tombe bien, la PS4 a droit à d'excellentes exclusivités. Retrouvez ici notre comparatif des meilleurs titres de la console