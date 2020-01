Soldes Cdiscount : iPhone 7 32 Go noir reconditionné à moins de 200€ !

Un prix canon pendant les soldes chez Cdiscount

Pour les accros à iOS

L'iPhone 7 est disponible dans son coloris noir et avec 32 Go d'espace de stockage au prix de 199,99 euros sur Cdiscount. Il s'agit d'un article reconditionné, c'est à dire qu'il a été complètement remis à neuf. Il est tout à fait fonctionnel, comme n'importe quel autre iPhone 7, et est en excellent état. Le produit est éligible Cdiscount à volonté pour la livraison express gratuite. La livraison en France métropolitaine est également gratuite pour les non membres, mais en vitesse standard.A ce prix, vous avez ainsi une porte d'entrée très peu chère au système d'exploitation d'Apple, iOS, incontournable pour bon nombre d'utilisateurs qui se refusent encore à essayer Android. Cerise sur le gâteau, l'iPhone 7 est encore supporté logiciellement par la firme de Cupertino et bénéficie ainsi d'iOS 13, la dernière mouture de son OS.Le mobile est équipé d'un écran LCD Retina compact de 4,7 pouces avec définition 1334 x 750 pixels. Il embarque une puce A10 Fusion gravée en 16 nm pour les performances ainsi que 2 Go de mémoire vive. L'autonomie est confiée à une batterie de 1960 mAh. Pour la partie photo, l'iPhone 7 repose sur un capteur de 12 MP et ouverture f/1.8 au dos et d'un module frontal de 7 MP et f/2.2 pour les selfies. L'authentification se fait par Touch ID via un bouton physique en bas de la dalle.Il s'agit d'une offre vraiment attractive pour quiconque souhaite un iPhone à tout petit prix. Nous avons ici un tarif inférieur que pour un produit d'occasion sur les sites de revente, qui n'offrent pas de garantie.