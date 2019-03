⚡️ Bon plan : Enceinte sans fil Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Phantom à 79,99€ au lieu de 99,99€

Le Phantom de l'Opéra

Un son explosif

Les meilleures enceintes nomades Les enceintes bluetooth nomades sont souvent associés à des journées à la plage, à des soirées au coin du feu ou à de longs week-ends dans les bois. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne pourront pas tenir leurs promesses pour animer vos soirées à la maison.

Notre comparatif des meilleures enceintes bluetooth portables

Cette enceinte sans fil est absolument parfaite pour écouter vos meilleurs morceaux pendant vos déplacements. Elle offre un son exceptionnel à 360° et peut se connecter facilement à votre smartphone ou à n'importe quel autre appareil via sa fonction Bluetooth (portée jusqu'à 30 mètres). Vous pourrez la garder dans votre main ou même la fixer sur votre sac et sur votre vélo. N'ayez pas peur de l'endommager puisqu'elle a spécialement été conçue pour être résistante en cas de chocs.En plus d'offrir une robustesse incomparable, elle est aussi étanche et peut tenir pendant 30 minutes jusqu'à un mètre de profondeur. Son autonomie est également à la hauteur puisque la batterie tournera pendant 15 heures avant de s'arrêter. Enfin, pour accéder à plus de fonctionnalités, vous pouvez passer par l'application UE BOOM via votre smartphone.L'est garantie pendant deux ans. Vous pourrez retirer votre article gratuitement en magasin. Pour être livré à domicile, vous devrez débourser une dizaine d'euros ou bien vous abonner au service FNAC + (un mois offert puis 49€/an) pour que les frais de port soient offerts.