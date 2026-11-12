À 17,99 €, la Ring Indoor Cam rejoint la gamme de prix des petites caméras Tapo, et ce qui les sépare tient surtout au stockage. La Tapo C210, retenue dans notre comparatif des meilleures caméras de surveillance, accepte une carte microSD et enregistre sans abonnement obligatoire. La Ring mise sur son écosystème, avec la compatibilité Alexa et l’alarme Ring, et sur un cache physique rassurant dans une pièce de vie. Pour enregistrer, Amazon offre 30 jours d’essai de l’abonnement Ring Home ; lors de notre test, la formule coûtait 3,99 € par mois.