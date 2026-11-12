Garder un œil sur son salon, son animal ou son entrée pendant une absence ne demande pas un gros budget, surtout à l’approche du Black Friday. Amazon affiche la Ring Indoor Cam de 2e génération à 17,99 €, un tarif qui ne dit pas tout : sans abonnement Ring, notre test l’a montré, la caméra n’enregistre aucune vidéo.
La Ring Indoor Cam de 2e génération est une petite caméra de surveillance intérieure Full HD, alimentée sur secteur, qui se distingue par un cache physique à rabattre sur l’objectif. Amazon la propose en ce moment à 17,99 € au lieu de 49,99 €, soit 32 € d’économie et une baisse de 64 % sur son prix conseillé.
Pour situer ce tarif, nous l’avions relayée à 39,99 € en février 2025 : le prix est presque divisé par deux, à un niveau jamais vu. Elle s’adresse à ceux qui veulent surveiller une pièce en direct depuis leur smartphone, en acceptant l’abonnement Ring pour enregistrer.
La Ring Indoor Cam de 2e génération, avec son cache de confidentialité et l’audio bidirectionnel, passe à 17,99 € au lieu de 49,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir la Ring Indoor Cam (2e génération) ?
Un cache qui coupe l’image et le son : Une fois rabattu, le cache physique masque l’objectif et coupe le micro. Quand vous êtes à la maison, rien n’est filmé ni écouté, sans dépendre d’un réglage.
Une détection de mouvement réactive : Dans notre test, la détection s’est montrée rapide et précise. Vous pouvez tracer des zones de mouvement pour ignorer un passage, et masquer une zone de confidentialité dans le champ.
Une vision de nuit exploitable : Le mode infrarouge noir et blanc reste tout à fait lisible dans l’obscurité, avec un peu plus de bruit numérique. C’est lui qu’il faut privilégier, le mode couleur nocturne n’apportant pas grand-chose.
Veiller sur la maison et ses occupants à quatre pattes
En Full HD 1080p, l’image de jour est tout à fait satisfaisante, avec un bon niveau de détails et des couleurs convaincantes, comme nous l’avions relevé dans notre test de la Ring Indoor Cam. Son petit format se pose sur une étagère près d’une prise, puisqu’elle fonctionne sur secteur. L’audio bidirectionnel permet de parler à travers la caméra, avec un haut-parleur puissant et compréhensible mais un micro plus moyen. De quoi calmer un chien qui aboie ou rappeler le chat à l’ordre.
Elle convient pour vérifier d’un coup d’œil que tout va bien : animal seul la journée, enfant qui rentre de l’école, entrée d’appartement. Les modes Désactivé, À domicile et À l’extérieur évitent d’être sollicité quand vous êtes chez vous. Elle convient moins pour conserver des vidéos sans payer : sans abonnement, elle ne garde aucun historique, et n’offre ni port microSD ni stockage local. Face à un fort contre-jour, visages et petits objets deviennent aussi difficiles à distinguer.
Ring ou Tapo : tout se joue sur l’abonnement
À 17,99 €, la Ring Indoor Cam rejoint la gamme de prix des petites caméras Tapo, et ce qui les sépare tient surtout au stockage. La Tapo C210, retenue dans notre comparatif des meilleures caméras de surveillance, accepte une carte microSD et enregistre sans abonnement obligatoire. La Ring mise sur son écosystème, avec la compatibilité Alexa et l’alarme Ring, et sur un cache physique rassurant dans une pièce de vie. Pour enregistrer, Amazon offre 30 jours d’essai de l’abonnement Ring Home ; lors de notre test, la formule coûtait 3,99 € par mois.
✅ Les points forts
- Cache physique qui masque l’objectif et coupe le micro
- Détection de mouvement rapide et précise
- Vision nocturne noir et blanc exploitable
- Format compact, facile à placer
- Compatible Alexa et alarme Ring
❌ Les limites
- Aucun enregistrement sans abonnement, ni stockage local
- Boîtier en plastique un peu fragile
- Micro de qualité moyenne
- Image en difficulté face à un fort contre-jour
Si la vue en direct et le cache de confidentialité vous suffisent, la Ring Indoor Cam reste affichée à 17,99 € chez Amazon en amont du Black Friday.
À 17,99 €, la Ring Indoor Cam de 2e génération devient un achat raisonnable pour qui veut voir en direct ce qui se passe chez soi. L’image de jour tient la route, la nuit reste lisible en noir et blanc, et le cache physique répond à une inquiétude légitime face à une caméra posée dans une pièce de vie. Nous lui avions attribué 7/10 dans notre test, une note qui pèse davantage à moins de 18 €.
Le vrai coût se joue après l’achat. Si vous voulez retrouver la vidéo d’un passage pendant votre absence, l’abonnement Ring Home devient incontournable, et une caméra Tapo avec microSD sera plus économique sur la durée. Si la vue en direct et la possibilité de parler à votre animal vous suffisent, cette offre d’avant Black Friday a de quoi convaincre.