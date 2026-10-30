Présenté en mai avec la gamme 2026 d’iRobot, le Roomba Plus 675 Combo se place juste sous les modèles Max de la marque et a été lancé à 799 € avec sa base AutoWash. Il associe une aspiration de 30 000 Pa à un nettoyage humide en deux temps, pensé pour décoller les salissures sèches.

Boulanger l’affiche aujourd’hui à 599 € au lieu de 799 €, soit 25 % de remise sur un produit neuf vendu et expédié par l’enseigne, avec paiement en trois fois sans frais et retours prolongés jusqu’au 31 janvier 2027.