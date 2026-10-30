Boulanger n’a pas attendu le 27 novembre pour ouvrir son Black Friday, et les robots aspirateurs figurent en bonne place. Parmi eux, l’un des derniers Roomba d’iRobot, qui s’attaque aux taches tenaces avec un prétraitement par pulvérisation avant de passer un rouleau lavé à l’eau chaude, perd 200 € quelques mois seulement après sa sortie.
Présenté en mai avec la gamme 2026 d’iRobot, le Roomba Plus 675 Combo se place juste sous les modèles Max de la marque et a été lancé à 799 € avec sa base AutoWash. Il associe une aspiration de 30 000 Pa à un nettoyage humide en deux temps, pensé pour décoller les salissures sèches.
Boulanger l’affiche aujourd’hui à 599 € au lieu de 799 €, soit 25 % de remise sur un produit neuf vendu et expédié par l’enseigne, avec paiement en trois fois sans frais et retours prolongés jusqu’au 31 janvier 2027.
Pourquoi choisir le Roomba Plus 675 Combo ?
- Un jet sous pression qui prétraite les taches détectées, pour un nettoyage jusqu’à 40 % plus efficace selon iRobot.
- Une base qui lave le rouleau à 80 °C et le sèche à 55 °C pour éviter les odeurs.
- Un profil bas de 9,98 cm, sans tourelle, pour passer sous la plupart des meubles.
- Des seuils franchis jusqu’à 3,5 cm.
- Un indice de réparabilité de 8,2 et des pièces détachées disponibles pendant 9 ans.
Un Roomba qui reprend des couleurs
Le Roomba Plus 675 Combo reprend une bonne part des technologies du Roomba Max 875 Combo, vendu bien plus cher. Sa navigation combine un LiDAR ClearView Pro et une caméra IA capable de reconnaître plus de 300 types d’obstacles, et l’application Roomba Home gère jusqu’à trois étages, le nettoyage pièce par pièce et les zones d’exclusion. Après 25 cycles, Maniaques salue une aspiration efficace sur sols durs comme sur tapis et une brosse principale qui reste propre, sans cheveux enroulés, en ne pointant véritablement que l’application comme point faible.
Il faut aussi tenir compte de quelques limites pratiques. Le réservoir d’eau du robot, de 135 ml, est jugé idéal jusqu’à 50 m², et l’ensemble peut monter à 63 dB. Enfin, l’autonomie de 90 jours annoncée pour la base concerne le sac à poussière : filtre, brosses et rouleau restent à remplacer tous les trois à six mois selon iRobot.
Prétraiter, laver, s’entretenir seul
Une tache traitée avant d’être frottée
C’est la vraie originalité de ce modèle. Plutôt que de compter sur le seul rouleau pour ramollir une salissure sèche, le robot commence par la réhydrater avec un jet ciblé, puis passe son rouleau PowerSpin, qui s’autonettoie en continu pendant le lavage. Sa caméra repère les zones sales pour y insister, et le rouleau se relève jusqu’à 10 mm à l’approche des tapis.
Une base qui fait le gros de l’entretien
La base AutoWash plonge le rouleau dans un bain d’eau à 80 °C, élimine l’eau sale à l’aide d’une raclette, puis le sèche à l’air chaud à 55 °C. Elle vide aussi la poussière dans un sac scellé, recharge le robot en eau propre et dose automatiquement le détergent grâce à ses réservoirs de 4 litres d’eau propre et 3,3 litres d’eau sale.
✅ Les points forts
- Prétraitement des taches et rouleau lavé à l’eau chaude.
- Base AutoWash très complète, avec dosage automatique du détergent.
- Profil bas de 9,98 cm et seuils jusqu’à 3,5 cm.
- Réparabilité de 8,2 et pièces disponibles 9 ans.
❌ Les limites
- Application perfectible selon les premiers tests.
- Réservoir du robot limité à 135 ml.
- Consommables à renouveler tous les trois à six mois.
Le Roomba Plus 675 Combo marque un vrai retour en forme d’iRobot sur le lavage, avec une approche du nettoyage des taches qui le distingue de la concurrence. À 599 €, il devient une option sérieuse pour qui veut un robot autonome au quotidien.
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