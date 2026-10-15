Avec 58 cm de haut, 21 cm de large et 2,4 kg, cette tour se glisse dans un angle et se déplace d’une pièce à l’autre grâce à sa poignée intégrée. Philips annonce une montée en chauffe en 2 secondes, ce qui correspond bien à un usage ponctuel : un bureau à domicile le matin, une chambre avant le coucher. L’oscillation sur 60° répartit l’air chaud au lieu de le concentrer sur un point. La minuterie de 1 à 12 heures évite de devoir penser à l’éteindre.

Le profil idéal est celui d’un logement dont le chauffage central peine dans une pièce, ou d’un télétravailleur qui préfère chauffer son seul bureau plutôt que tout l’appartement. Les 40,5 dB(A) annoncés au réglage le plus bas restent compatibles avec une chambre, Philips ne communique pas de chiffre pour le niveau de 2 000 W. Au-delà de 20 m², l’appareil n’est en revanche plus dans son domaine. Ce n’est pas non plus un chauffage principal.