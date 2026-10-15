Philips associe sur ce chauffage soufflant céramique un thermostat de 1 à 37 °C, une programmation par application et un mode Auto Plus qui apprend vos habitudes. Reste à savoir ce que valent vraiment les économies annoncées, et pour quelles pièces il est pensé.
Le Philips 5000 (CX5120/11) est un chauffage soufflant à élément céramique PTC de 2 000 W, conçu pour des pièces jusqu’à 20 m². Sa particularité tient moins à sa puissance qu’à sa régulation : thermostat réglable, minuterie, oscillation sur 60° et pilotage par l’application Philips Air+ en Wi-Fi.
Chez Amazon, le chauffage connecté Philips 5000 passe à 79,99 € contre 99,99 € de prix conseillé, soit 20 % de remise. L’offre parle surtout à ceux qui veulent compléter un chauffage principal dans une pièce précise, sans le laisser tourner pour rien.
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Pourquoi choisir le Philips 5000 (CX5120/11) ?
- Une chaleur programmée : L’application Air+ permet d’allumer l’appareil à distance et de planifier les plages de chauffe jour par jour. La pièce est chaude à votre arrivée sans que le chauffage tourne toute la journée.
- Deux niveaux et un mode auto : L’appareil alterne entre 1 200 et 2 000 W, ou laisse un algorithme réguler la chauffe autour de la température visée. Un mode ventilation seule, à 8 W, sert aussi en demi-saison.
- Cinq sécurités : Coupure au-delà de 30° d’inclinaison, arrêt à 85 °C, prise certifiée VDE, matériaux ignifugés V0 et extinction après 24 heures d’inactivité. Des garde-fous rassurants pour un appareil qu’on déplace souvent.
Une chambre, un bureau, une pièce qu’on chauffe à la demande
Avec 58 cm de haut, 21 cm de large et 2,4 kg, cette tour se glisse dans un angle et se déplace d’une pièce à l’autre grâce à sa poignée intégrée. Philips annonce une montée en chauffe en 2 secondes, ce qui correspond bien à un usage ponctuel : un bureau à domicile le matin, une chambre avant le coucher. L’oscillation sur 60° répartit l’air chaud au lieu de le concentrer sur un point. La minuterie de 1 à 12 heures évite de devoir penser à l’éteindre.
Le profil idéal est celui d’un logement dont le chauffage central peine dans une pièce, ou d’un télétravailleur qui préfère chauffer son seul bureau plutôt que tout l’appartement. Les 40,5 dB(A) annoncés au réglage le plus bas restent compatibles avec une chambre, Philips ne communique pas de chiffre pour le niveau de 2 000 W. Au-delà de 20 m², l’appareil n’est en revanche plus dans son domaine. Ce n’est pas non plus un chauffage principal.
Ce que la connexion change face à un soufflant classique
Un chauffage soufflant céramique d’entrée de gamme consomme autant à puissance égale : la différence se joue sur le temps de fonctionnement. C’est là que le Philips 5000 se distingue, avec son mode Auto Plus qui adapte la chauffe à la pièce et à vos habitudes. Philips chiffre le gain jusqu’à 50 % de kWh, mais par rapport au même appareil réglé à la main, et jusqu’à 25 % avec le seul thermostat. Face à un modèle sans thermostat, l’écart tient donc surtout à la discipline qu’il impose.
✅ Les points forts
- Programmation hebdomadaire et commande à distance via Air+
- Thermostat réglable de 1 à 37 °C
- Oscillation sur 60° pour mieux répartir la chaleur
- Cinq protections, dont l’arrêt en cas de basculement
- Format compact de 2,4 kg, facile à déplacer
❌ Les limites
- Le mode Auto Plus passe obligatoirement par l’application
- La température affichée est celle mesurée autour de l’appareil, pas celle de toute la pièce
- Limité aux pièces de 20 m²
- À 2 000 W, un appoint qui pèse sur la facture s’il tourne longtemps
Si votre bureau ou votre chambre reste froid en ce début d’automne, le Philips 5000 connecté affiche 79,99 € chez Amazon, soit 20 € sous son prix conseillé.
À 79,99 €, ce Philips 5000 se défend surtout par ce qui entoure sa résistance : thermostat, programmation, mode automatique et sécurités sérieuses. Il conviendra à ceux qui veulent chauffer une pièce précise à des horaires précis, sans avoir à y penser. Son application est la clé de ses arguments d’économie, et c’est aussi sa contrainte. Si vous n’avez pas l’intention de l’utiliser, un soufflant plus simple fera le même travail de chauffe.
Le chiffre de 50 % d’économie mérite d’être lu avec sa note de bas de page : il compare l’appareil à lui-même, utilisé sans régulation. Cela reste un argument réel pour qui laisse habituellement tourner son radiateur d’appoint plus que nécessaire. Pour une pièce de plus de 20 m² ou un chauffage de base, mieux vaut viser plus gros. Pour un bureau, une chambre ou une cuisine, l’équation est cohérente à ce prix.
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