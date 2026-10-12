Plusieurs codes promotionnels sont disponibles chez Fulli. Grâce à eux, les frais de gestion de vos badges de télépéage vous sont offerts pour une durée allant de 8 mois à 12 mois.
Vous avez jusqu’au 16 novembre 2026 pour profiter de cette campagne promotionnelle chez Fulli.
L'offre Nomade, la plus complète, inclut 8 mois de frais de gestion offerts avec le code promo ETEINDIEN26 dès à présent.
L'offre Balade est disponible avec 12 mois de frais de gestion offerts grâce au code promo RENTREE26 en ce moment.
Choisissez l’abonnement qui vous correspond le mieux pour circuler avec votre badge de télépéage Fulli.
Quels sont les codes promo disponibles ?
- ETEINDIEN26 avec Fulli Nomade (8 mois offerts) ;
- RENTREE26 avec Fulli Balade (12 mois offerts) ;
- Offres sans engagement.
Optimisez votre circulation autoroutière, et bien plus encore avec Fulli
Profitez de 8 mois sans avoir à payer de frais de gestion avec Fulli Nomade
L’offre Fulli Nomade est la plus complète des souscriptions présentées.
Vous pouvez circuler sur toutes les autoroutes de France et automatiser votre paiement sur ces réseaux. Cela inclut les autoroutes équipées de péages à flux libres.
Retrouvez votre consommation en cours, des bons plans et toutes vos informations sur votre application Fulli. Celle-ci est disponible sous Android, comme sous iOS.
L’offre Fulli Nomade vous permet d’automatiser les paiements dans plus de 1000 parkings partenaires, notamment dans de nombreux aéroports et autres gares.
Rendez-vous directement sur vos voies réservées. Elles sont matérialisées en France par un « t » ou « t30 » pour les voies permettant une détection à la vitesse de 30 km/h.
Si vous prévoyez de circuler ponctuellement sur les autoroutes d’Espagne et du Portugal, ou de l’Italie, des abonnements sont disponibles avec Fulli Nomade +.
Vous profitez de 8 mois de frais de gestion offerts sur l'offre Nomade avec le code promo ETEINDIEN26 chez Fulli.
En y ajoutant la gratuité de votre badge, vous économisez 33,80 € pour vos 12 premiers mois d’abonnement.
Vous conservez votre pass Fulli Nomade contre 1,90 € par mois après cette première année. Il reste gratuit les mois où il n’est pas utilisé, dans la limite de 18 mois consécutifs sans usage. Votre offre Fulli Nomade demeure sans engagement.
Votre badge vous est envoyé par La Poste contre 4,90 € en France, ou 10 € hors de France. Le franchissement des barrières de péage demeure à votre charge. Vous disposez de 14 jours de garantie satisfait ou remboursé.
Un an de frais de gestion offerts avec Fulli Balade
L’offre Fulli Balade est plus adaptée à celles et ceux qui souhaitent exclusivement rouler sur les autoroutes françaises. Vous bénéficiez d’un accès aux voies réservées de télépéage.
Cela inclut également les voies disposant d'un détecteur de badge jusqu’à la vitesse de 30 km/h. Votre badge Fulli Balade automatise votre paiement des barrières de péage rencontrées dans toute la France, y compris les péages en flux libre.
Les quelques exceptions sont le Boulevard périphérique nord (TEO) de Lyon, le pont d’accès à l’Île de Ré, et les tunnels du Fréjus ainsi que du Mont-Blanc dans les Alpes du Nord.
Grâce à la campagne promotionnelle en cours, votre abonnement à l'offre Balade comprend 12 mois de frais de gestion offerts grâce au code promo RENTREE26.
Votre badge de télépéage vous est également offert, pour une valeur de 11 €. Ainsi, vous économisez 33,80 € au total pour votre première année d’abonnement.
Au-delà, vous pouvez conserver votre badge Fulli Balade contre 1,90 € par mois d’utilisation. Votre pass reste gratuit les mois où vous ne l’utilisez pas, dans la limite de 18 mois sans utilisation consécutifs.
Les seuls frais qui restent à votre charge sont les frais d’envoi postaux, à savoir 4,90 € en France, ou 10 € hors de France, et le franchissement des barrières de péage rencontrées. L’offre est sans engagement.
En réunissant sa gamme de services sous une même marque, la proposition de Fulli se tient au niveau de ses concurrents, avec le télépéage, la recharge électrique, l'accès à + de 450 parkings en France ainsi qu'une application mobile complète. Avec un très bon niveau de confiance de la part de ses utilisateurs, Fulli est une solution idéale pour parcourir les autoroutes en maîtrisant son budget.
- Application mobile complète
- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Peut être combiné avec la recharge électrique et compatible parkings
- Manque de services supplémentaires