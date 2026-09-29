Qui a dit que le jeu vidéo familial devait se résumer à une console, deux manettes et un canapé ? Avec sa PlayPop 8, Blackview propose une approche différente, puisqu’ici, c’est le corps du joueur qui sert de contrôleur. Une manière de rendre le jeu plus immédiat, mais aussi de faire participer plusieurs générations autour d’un même écran. De quoi rappeler de doux souvenirs aux adeptes de l’EyeToy (PS2) et de Kinect (Xbox 360).