Et si, pour jouer en famille, il suffisait désormais de bouger ? La Blackview PlayPop 8 mise sur la reconnaissance des mouvements pour transformer le salon en véritable terrain de jeu, sans manette ni accessoire à installer.
Qui a dit que le jeu vidéo familial devait se résumer à une console, deux manettes et un canapé ? Avec sa PlayPop 8, Blackview propose une approche différente, puisqu’ici, c’est le corps du joueur qui sert de contrôleur. Une manière de rendre le jeu plus immédiat, mais aussi de faire participer plusieurs générations autour d’un même écran. De quoi rappeler de doux souvenirs aux adeptes de l’EyeToy (PS2) et de Kinect (Xbox 360).
Une console qui se joue sans manette
La particularité de la PlayPop 8 tient à son mode d’interaction. Pas besoin de manette, de sensor bar ou de capteur à installer dans la pièce. La console s’appuie sur une caméra grand-angle de 176° et sur un système de reconnaissance corporelle capable de suivre 17 points du corps humain.
Concrètement, il suffit de se placer face à l’écran pour commencer à jouer. Sauter, bouger les bras, courir sur place, reproduire certains gestes… Tout cela permet d’interagir directement avec les jeux. Une approche particulièrement accessible pour les enfants bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les manettes traditionnelles, et les jeux vidéo en général.
L’installation reste, elle aussi, relativement simple puisque la PlayPop 8 se branche en HDMI sur un téléviseur, un moniteur ou un vidéoprojecteur, puis se connecte au Wi-Fi. La caméra peut suivre plusieurs joueurs simultanément (jusqu’à quatre participants), ce qui ouvre naturellement la porte aux parties en famille ou entre amis.
Des jeux pour bouger, mais pas seulement
Blackview accompagne sa console d’un catalogue qui ne se limite pas à une seule catégorie d’expériences. La PlayPop 8 propose notamment des jeux familiaux, sportifs, de fitness, de rythme, mais aussi des expériences plus orientées action ou aventure.
Cinq titres sont préinstallés gratuitement, à savoir Whack-a-Mole, Fruit Ninja, Basketball Master, Thunder Fighter et Rhythm Step. De quoi découvrir immédiatement le principe sans devoir souscrire à quoi que ce soit.
Pour aller plus loin, l’abonnement PlayPop GamePass donne accès à une sélection supplémentaire de jeux, avec notamment Bowling Strike, Happy Parkour, Candy Defender, Crazy Racing ou encore King of Destruction. Blackview annonce par ailleurs des mises à jour trimestrielles destinées à renouveler progressivement le catalogue.
L’objectif est évidemment de faire de la PlayPop 8 un appareil que l’on rallume régulièrement, plutôt qu’une curiosité technologique testée une fois, avant de finir dans un placard ad vitam eternam.
Une approche pensée pour le salon familial
Derrière son concept de console sans manette, la PlayPop 8 cherche surtout à modifier la manière dont on partage le temps passé devant un écran. Les jeux de danse, de sport et les défis physiques peuvent ainsi transformer une partie en activité collective, réunissant des participants de toutes les générations.
Autre point intéressant pour un appareil destiné à toute la famille, Blackview met en avant le traitement local des données liées à la reconnaissance des mouvements. Comme sur certaines caméras domestiques d’intérieur, la PlayPop 8 dispose aussi d’un obturateur physique, permettant de masquer directement (et physiquement donc) l’objectif.
Le fabricant indique qu’aucune donnée de reconnaissance faciale n’est stockée et que les informations liées au suivi des mouvements ne sont pas envoyées vers un quelconque cloud.
La Blackview PlayPop 8 est disponible à moins de 300 euros
La Blackview PlayPop 8 est affichée à 399,99 €, mais jusqu'au 21 octobre, le code promo PLAYPOP8PR permet d'obtenir 100 € de réduction sur Amazon, soit un prix final de 299,99 €.
Plutôt que de se poser en concurrente à une Nintendo Switch, une PlayStation ou une Xbox, la PlayPop vise à explorer une autre manière de jouer, plus immédiate, plus collective, plus simple et, surtout, sans jamais avoir à chercher la manette entre les coussins du canapé.