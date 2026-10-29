Pour le Black Friday, Proton baisse fortement le prix de sa messagerie chiffrée : -60 % sur Proton Mail Plus et -50 % sur Proton Unlimited avec l’abonnement d’un an. Si vous hésitiez à quitter Gmail, c’est le moment.
Pour la plupart d’entre nous, Gmail est la boîte mail par défaut. Elle est gratuite, pratique, déjà installée sur le téléphone, et on n’y pense plus. Pourtant, elle contient une bonne partie de notre vie : factures, échanges avec la banque, documents administratifs, conversations privées, comptes en ligne. Tout cela est hébergé chez une entreprise dont le modèle économique repose sur la publicité.
Proton Mail propose l’inverse : une messagerie chiffrée, hébergée en Suisse, sans aucune publicité, financée uniquement par ses abonnés. Son principal frein était le prix. Jusqu’au 30 novembre, ce frein disparaît presque.
Gmail : gratuit, mais à quel prix ?
Gmail n’est pas gratuit, on le paie autrement. Google a bâti son modèle sur la publicité, et votre boîte mail en fait partie : des annonces s’affichent dans l’onglet Promotions, et vos usages enrichissent l’écosystème Google dans son ensemble. Avec l’arrivée de Gemini dans Gmail, l’IA lit désormais vos messages pour les résumer, proposer des réponses et faire des recherches dedans.
Il faut aussi tenir compte de la juridiction. Google est une entreprise américaine, soumise au Cloud Act, ce qui permet aux autorités des États-Unis de demander l’accès à des données même lorsqu’elles sont stockées en Europe. Pour une boîte mail qui contient vos papiers d’identité et vos relevés bancaires, ce n’est pas un détail.
Proton Mail : un modèle fondé sur la confidentialité
Proton a été fondé à Genève par des scientifiques passés par le CERN, avec une idée simple : vos e-mails ne regardent que vous. Les messages entre utilisateurs Proton sont chiffrés de bout en bout. Le reste de votre boîte est protégé par un chiffrement « zéro accès » : même Proton ne peut pas lire ce qui est stocké sur ses serveurs.
Le service repose sur le droit suisse, l’un des plus protecteurs au monde en matière de vie privée. Son code est open source, ce qui permet à n’importe quel expert de l’examiner. Surtout, Proton n’a pas besoin de vos données pour gagner de l’argent : ses revenus viennent uniquement des abonnements.
Cette approche n’empêche pas le confort. Proton Mail Plus comprend :
- 15 Go de stockage, partagés avec Proton Drive ;
- jusqu’à 10 adresses e-mail et 1 nom de domaine personnalisé ;
- 10 alias « hide-my-email », pour s’inscrire sur un site sans donner sa vraie adresse ;
- un calendrier chiffré, des dossiers et libellés illimités ;
- des applications iOS, Android et web, avec une assistance prioritaire.
Proton Mail Plus vs Gmail : le comparatif
|Proton Mail Plus
|Gmail (gratuit)
|Chiffrement
|Bout en bout + zéro accès
|Chiffrement standard, Google peut accéder aux données
|Publicité
|Aucune
|Oui (onglet Promotions)
|Modèle économique
|Abonnements
|Publicité
|Juridiction
|Suisse
|États-Unis (Cloud Act)
|Alias pour masquer son adresse
|10 inclus
|Non
|Domaine personnalisé
|Oui
|Non (via Google Workspace, payant)
|Prix Black Friday
|1,99 €/mois
|Gratuit
Changer de boîte mail sans rien perdre
C’est souvent ce qui fait renoncer : « Je vais perdre mes mails et mes contacts. » En réalité, Proton a prévu le cas. L’outil Easy Switch importe en quelques clics vos e-mails, contacts et calendriers depuis Gmail. Vous pouvez ensuite activer une redirection automatique : tout ce qui arrive encore sur votre ancienne adresse est renvoyé vers Proton.
La transition se fait donc à votre rythme. Vous mettez à jour vos comptes en ligne au fil de l’eau, sans rien couper du jour au lendemain. Et si Proton ne vous convient pas, la garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours vous protège.
Black Friday : deux offres jusqu’au 30 novembre
Proton Mail Plus : -60 %. Au lieu de 4,99 € par mois, l’abonnement passe à 1,99 € par mois, soit 23,88 € pour la première année. Il est ensuite renouvelé à 47,88 € par an. Le Black Friday divise donc la facture par plus de deux. C’est la formule idéale pour remplacer Gmail au quotidien.
Proton Unlimited : -50 %. Pour ceux qui veulent quitter tout l’écosystème Google, Unlimited regroupe toute la suite Proton : Mail, Calendar, 500 Go de stockage sur Proton Drive, Proton Docs et Sheets pour travailler à plusieurs, le gestionnaire de mots de passe Proton Pass et Proton VPN. Au lieu de 12,99 € par mois, il passe à 6,49 € par mois, soit 77,88 € pour la première année, puis 119,88 € par an.