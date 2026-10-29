Pour la plupart d’entre nous, Gmail est la boîte mail par défaut. Elle est gratuite, pratique, déjà installée sur le téléphone, et on n’y pense plus. Pourtant, elle contient une bonne partie de notre vie : factures, échanges avec la banque, documents administratifs, conversations privées, comptes en ligne. Tout cela est hébergé chez une entreprise dont le modèle économique repose sur la publicité.

Proton Mail propose l’inverse : une messagerie chiffrée, hébergée en Suisse, sans aucune publicité, financée uniquement par ses abonnés. Son principal frein était le prix. Jusqu’au 30 novembre, ce frein disparaît presque.