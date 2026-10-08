Proton Mail est un client de messagerie dont l’objectif est de rendre les échanges chiffrés par mails accessibles à tous. Les dernières évolutions de cette solution placent Proton Mail parmi les services les mieux placés pour cela, selon l'avis indépendant de Clubic.

Le chiffrement entre les utilisateurs de Proton Mail s’illustre tout simplement par l’échange entre une clé privée et une clef publique.

Grâce à cela, votre conversation avec votre interlocuteur est entièrement cryptée. Personne d'autre n'a accès au contenu de vos courriels, pas même Proton.

Pour y parvenir, il suffit d’envoyer votre clé Proton Mail à la personne avec qui vous souhaitez communiquer. Une fois qu’elle est enregistrée, votre échange est chiffré.