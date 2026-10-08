C’est une double bonne affaire qui est à saisir. Vous pouvez obtenir la version avancée de Proton Mail Plus avec une réduction de - 40 %. Une carte cadeau d'une valeur de 40 €d’une vous est offerte avec votre souscription.
Avec la réduction appliquée, Proton Mail Plus vous revient à 36 € pour vos 12 premiers mois de souscription.
Cette solution vous permet en plus d'accroître grandement votre cybersécurité sur le plan des échanges de mails.
Pourquoi choisir Proton Mail Plus :
- Chiffrement de bout en bout de vos communications ;
- Jusqu’à 10 adresses mails à centraliser ;
- Fonctionnalité Proton Bridge incluse.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Une suite dont la priorité est votre cybersécurité
Une solution de chiffrement facile à prendre en main
Proton Mail est un client de messagerie dont l’objectif est de rendre les échanges chiffrés par mails accessibles à tous. Les dernières évolutions de cette solution placent Proton Mail parmi les services les mieux placés pour cela, selon l'avis indépendant de Clubic.
Le chiffrement entre les utilisateurs de Proton Mail s’illustre tout simplement par l’échange entre une clé privée et une clef publique.
Grâce à cela, votre conversation avec votre interlocuteur est entièrement cryptée. Personne d'autre n'a accès au contenu de vos courriels, pas même Proton.
Pour y parvenir, il suffit d’envoyer votre clé Proton Mail à la personne avec qui vous souhaitez communiquer. Une fois qu’elle est enregistrée, votre échange est chiffré.
Cela fonctionne également très bien avec un tiers ne disposant pas d’un compte Proton Mail. Le chiffrement s’opère par un mot de passe commun avec votre interlocuteur.
Transmettez-lui ce mot de passe. Votre mail est hébergé en toute sécurité sur un serveur de Proton Mail. Vous pouvez même paramétrer une destruction automatique de votre mail au bout de quelques heures, ou de quelques jours par exemple.
Les services essentiels d'une boîte mail pro sont inclus
Proton Mail Plus est pleinement adapté à un usage personnel comme professionnel. La fonctionnalité Easy Switch facilite votre migration. Elle est utilisable depuis Gmail, iCloud Mail, Outlook et Yahoo! Mail.
Vous transférez vos échanges en toute sérénité, sans perte de contenu. 15 Go de stockage cloud sont inclus par défaut avec votre suite Proton Mail Plus.
Si vous souhaitez conserver d’autres courriels, c’est tout à fait possible. Vous pouvez centraliser jusqu’à 10 adresses mail dans votre boîte mail Proton.
La dernière innovation disponible dans votre suite Proton Mail Plus est Proton Bridge. Elle vous permet d’intégrer votre adresse mail Proton dans votre boîte iCloud Mail, Outlook ou Thunderbird.
Enfin, grâce à Calendar, Proton vous permet de vous organiser. Paramétrez les notifications que vous souhaitez recevoir pour bénéficier d’un agenda efficace.
Prix, conditions et carte cadeau : comment profiter de l’offre Proton Mail Plus
Pour commencer, profitez de cette offre à prix réduit. Grâce à la réduction de - 40 % consentie, votre souscription passe de 3,99 €/mois à 3 €/mois pendant 12 mois.
Vous économisez concrètement 11,88 € pour votre première année d’abonnement. Un renouvellement automatique est actif par défaut, vous êtes libre de le conserver ou non.
Proton met à votre disposition son service client anglophone par mail, 24/7. Vous pouvez le contacter en français au besoin.
Votre carte cadeau vous est offerte une fois que votre abonnement à Proton Mail Plus est souscrit. La seule condition est de ne pas activer la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de votre abonnement.
En vous rendant sur la plateforme dédiée, vous avez le choix entre Amazon, Carrefour, IKEA, Uber, et Zalando.
Une fois le premier mois d’abonnement passé, vous recevez votre carte cadeau d’une valeur de 40 € par mail. Il ne vous reste plus qu’à la dépenser pour l’achat de votre choix.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.
- Infrastructure robuste et sécurisée
- Simplification extrême du cryptage
- Localisé en Suisse
- Formule gratuite limitée en stockage
- La sécurité accrue rend le développement lent