Vous cherchez à renouveler votre setup gaming sans pour autant faire exploser votre budget ? Bonne nouvelle : Titan Army propose actuellement deux moniteurs particulièrement séduisants pour les joueurs, avec en prime une réduction exclusive via les codes Clubic sur AliExpress.
Au programme, un écran QD-OLED 27 pouces taillé pour l’esport et les jeux compétitifs, mais aussi un impressionnant modèle ultra-large de 49 pouces, pensé quant à lui pour une immersion absolue.
Les offres à saisir sur les écrans Titan Army
Le Titan Army G2785S chez :
- AliExpress à 409,99 € avec le code promo CLUBICG27
- Cdiscount à 399,99 €
Le Titan Army C49C1S chez :
- AliExpress à 589,99 € avec le code promo CLUBIC49
- Cdiscount à 599,99 €
Titan Army G2785S, le moniteur QD-OLED rapide et spectaculaire pour les joueurs exigeants
Le marché des moniteurs gaming accueille depuis quelques années une technologie qui fait rêver les joueurs : le QD-OLED. Avec son G2785S, la marque Titan Army entend démocratiser cette dalle haut de gamme au travers d’un écran 27” particulièrement bien équipé.
Ce modèle mise sur une définition QHD (2560 x 1440 pixels), soit un format idéal pour profiter d’une image détaillée tout en conservant d’excellentes performances en jeu. La technologie QD-OLED permet quant à elle d’obtenir des noirs profonds, un contraste quasi infini et des couleurs particulièrement éclatantes.
Les amateurs de FPS et de jeux compétitifs apprécieront également sa fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, ainsi qu’une réactivité de 0,03 ms, deux éléments ô combien essentiels pour conserver une parfaite fluidité à l’écran.
Affiché actuellement à 419,99 €, le Titan Army G2785S profite d’une réduction supplémentaire grâce au code exclusif CLUBICG27, qui permet de faire passer son tarif à 409,99 €. L'écran est également disponible chez Cdiscount au prix de 399,99 €.
Une opportunité intéressante pour découvrir les avantages de la technologie QD-OLED dans un format polyvalent, à l’aise en jeu bien sûr, mais aussi dans le cadre d’un usage plus multimédia.
Titan Army C49C1S : l’expérience ultra-wide dans toute sa splendeur
Pour ceux qui souhaitent voir les choses en grand, en très grand même, Titan Army propose également le C49C1S, un écran ultra-large qui transforme littéralement l’expérience de jeu.
Avec sa dalle de 49” au format 32:9, ce modèle remplace avantageusement une configuration à deux écrans tout en éliminant les bordures centrales. Le résultat est spectaculaire, que l’on apprécie les jeux de course, de stratégie ou les jeux d’action, avec un champ de vision étendu qui apporte un avantage indéniable en matière d’immersion.
Au-delà du gaming, ce format géant s’avère également très confortable pour le multitâche. Il devient en effet possible d’afficher plusieurs fenêtres côte à côte sans compromis, ce qui séduira aussi les utilisateurs en télétravail ou les créateurs de contenu.
Côté technique, on dispose ici d’une dalle Fast VA capable d’afficher une image QHD de 5120 x 1440 pixels, avec là encore une fréquence de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms.
Le Titan Army C49C1S est proposé à 599,99 € sur AliExpress. Là encore, grâce au code promotionnel CLUBIC49, les lecteurs Clubic peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire et obtenir l’écran pour 589,99 €. Chez Cdiscount, le même écran s'affiche au prix de 599,99 €.
À ce tarif, il s’impose comme une solution particulièrement attractive pour tous ceux qui souhaitent découvrir l’univers des écrans ultra-larges sans avoir pour cela à se tourner impérativement vers des références souvent bien plus onéreuses.
Des codes Clubic à saisir dès maintenant
Que vous soyez à la recherche d’un moniteur QD-OLED performant pour les jeux compétitifs ou d'un écran ultra-large destiné à maximiser l’immersion, ces deux références Titan Army méritent clairement le détour.
Et rappelons que pour profiter d’une petite ristourne supplémentaire toujours appréciable, il suffit de renseigner les codes CLUBICG27 ou CLUBIC49 lors de votre commande sur AliExpress afin d’obtenir la réduction correspondante. Une bonne occasion de moderniser son setup gaming avec des écrans aux caractéristiques particulièrement séduisantes.