Mais la réactivité n’est pas son seul atout, loin de là. Il bénéficie également d’une dalle incurvée 1500R, qui accentue l’immersion. À cela s’ajoute un traitement antireflet, ainsi qu’une excellente gestion des couleurs, avec une couverture sRGB de 96 % et un volume colorimétrique DCI-P3 de 87 %.

La fonction GAME+ s’occupe de mettre le moniteur dans les meilleures dispositions pour le joueur : il active le mode « Adaptive-Sync » qui permet à l’écran de se synchroniser avec le GPU pour éviter les déchirures et saccades. Le mode « Super Résolution » affine la clarté de l’image, tandis que l’équilibre des ombres est amélioré, de même que le contraste et les couleurs. Enfin, le mode « vision nocturne » adapte la luminosité en temps réel pour améliorer la visibilité dans les scènes sombres et repérer plus facilement les adversaires. En d’autres termes, tout est pensé pour offrir au joueur la meilleure expérience possible.

Les 5 atouts du moniteur TITAN ARMY C24A1H :