Du modèle d’entrée de gamme ultra compétitif au moniteur haut de gamme avec dalle Mini LED, image 4K et technologie DYDS, Titan Army fait une entrée remarquée sur le marché européen. Et en ce moment, plusieurs modèles phares bénéficient de promotions attractives.
Un moniteur gaming n’est pas qu’un simple écran. C’est la touche finale qui transforme l’expérience de jeu, comme la cerise qui sublime un gâteau ou la crème onctueuse qui rehausse le cappuccino. Bien sûr, un joueur peut se contenter d’un écran classique, mais la différence se fait sentir. Fluidité, contraste, luminosité, richesse des couleurs… tous ces éléments s’additionnent pour offrir une immersion totale, à condition de choisir un modèle performant.
Parmi les marques présentes sur le marché, Titan Army ambitionne de proposer l’un des meilleurs rapports qualité-prix. Et c’est encore plus vrai avec les promotions actuellement disponibles sur plusieurs modèles phares !
Jouez à 240 Hz sans vous ruiner : le TITAN ARMY C24A1H à 109,99 €
Proposé en réduction à moins de 110 € avec le code C25TIAN, le moniteur gaming TITAN ARMY C24A1H est un excellent choix pour les joueurs qui désirent un moniteur performant à un prix raisonnable.
Il bénéficie d’un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et d’un temps de réponse exceptionnel de seulement 1 ms. Cela signifie une réactivité sans faille, en particulier pour les jeux rapides comme les FPS qui nécessitent une grande précision.
Mais la réactivité n’est pas son seul atout, loin de là. Il bénéficie également d’une dalle incurvée 1500R, qui accentue l’immersion. À cela s’ajoute un traitement antireflet, ainsi qu’une excellente gestion des couleurs, avec une couverture sRGB de 96 % et un volume colorimétrique DCI-P3 de 87 %.
La fonction GAME+ s’occupe de mettre le moniteur dans les meilleures dispositions pour le joueur : il active le mode « Adaptive-Sync » qui permet à l’écran de se synchroniser avec le GPU pour éviter les déchirures et saccades. Le mode « Super Résolution » affine la clarté de l’image, tandis que l’équilibre des ombres est amélioré, de même que le contraste et les couleurs. Enfin, le mode « vision nocturne » adapte la luminosité en temps réel pour améliorer la visibilité dans les scènes sombres et repérer plus facilement les adversaires. En d’autres termes, tout est pensé pour offrir au joueur la meilleure expérience possible.
Les 5 atouts du moniteur TITAN ARMY C24A1H :
- Rafraîchissement ultra-rapide à 240 Hz et remps de réponse de 1 ms
- Une dalle incurvée 1500R qui renforce l’immersion
- Qualité d’image et couleurs précises
- Fonctions gamer optimisées (GAME+)
- Un excellent rapport qualité-prix
TITAN ARMY C27A1H : 27 pouces et 300 Hz à moins de 140 €
Si 24 pouces semblent un peu justes, Titan Army propose le C27A1H en 27 pouces (68,6 cm de diagonale), également en promotion à 139,99 € avec le code C25TIAN.
Il reprend toutes les qualités du C24A1H : dalle incurvée 1500R, temps de réponse de 1 ms, excellente gestion des couleurs et contraste élevé (4000:1). Sans oublier non plus la résolution Full HD, qui offre un excellent compromis entre détails visuels et performances, le traitement antireflet, ainsi que toutes les fonctionnalités du mode GAME+ : Adaptive-Sync, Super Résolution, Vision nocturne et ajustement automatique des ombres et couleurs.
Seule différence : le taux de rafraîchissement est encore plus élevé, il atteint 300 Hz, ce qui se traduit par des mouvements ultra-fluide et une réactivité encore supérieure. C’est l’idéale pour les joueurs exigeants qui cherchent tirer le meilleur de leur ordinateur.
Les 5 atouts du moniteur TITAN ARMY C27A1H :
- Rafraîchissement ultra-rapide à 300 et remps de réponse de 1 ms
- Une dalle incurvée 1500R
- Un grand écran de 27 pouces qui renforce l’immersion (68,6 cm)
- Fonctions gamer optimisées (GAME+)
- Un tarif en promotion ultra avantageux : 139,99 € avec le code C25TIAN
TITAN ARMY P2712V : 4K et jusqu’à 320 Hz, une claque visuelle !
Le TITAN ARMY P2712V s’adresse aux joueurs les plus exigeants, mais qui veulent néanmoins une bonne affaire. Car, lui aussi profite d’une promotion ! Sur Amazon, le code CLUBICTA offre 5 % de réduction immédiate (266,99 €), et chez Geekbuying, le code P27TIAN fait tomber le prix à 269,99 €.
La précision d’une image 4K UHD (3840 x 2 160 pixels), le temps de réponse éclair de 1 ms, la compatibilité Adaptive-Sync qui assure une fluidité impeccable, sans tearing ni micro-saccades, un étalonnage des couleurs idéal… cet écran gaming coche toutes les cases. Ajoutez à cela un affichage IPS, capable de produire des noirs profonds, une luminosité puissante, ainsi que des couleurs riches, le tout soutenu par de larges angles de vision, et vous avez l’assurance d’en prendre plein la vue.
En prime, vous pouvez choisir entre une résolution Full HD avec un rafraîchissement élevé jusqu’à 320 Hz, ou bien privilégier une image 4K UHD en 160 Hz. Cette flexibilité permet d’adapter l’affichage aux performances de votre configuration et de profiter ainsi du meilleur potentiel de l’écran, sans pour autant faire de compromis. Enfin, le moniteur P2712V assure aussi côté connectique, avec la présence d’un port HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4 et d’une sortie casque.
Les 5 atouts du moniteur TITAN ARMY P2712V :
- Définition 4K UHD ultra-détaillée
- Jusqu’à 320 Hz en Full HD ou 160 Hz en 4K
- Temps de réponse 1 ms et compatibilité Adaptive-Sync
- Dalle IPS : luminosité, contrastes et couleurs au top
- Connectique complète avec HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4
TITAN ARMY P275MV PLUS : une dalle Mini LED éblouissante
Le TITAN ARMY P275MV PLUS mise sur une dalle mini LED, une technologie qui fait véritablement la différence. Elle délivre une luminosité intense et homogène, pouvant atteindre 1 200 cd/m2, ce qui améliore le rendu des contenus HDR, tout en offrant une précision bien supérieure à celle des écrans LCD classiques.
L’écran offre le choix entre une définition 4K UHD (3 840 × 2 160) à 160 Hz ou une image Full HD à 320 Hz, laissant le soin à l’utilisateur de privilégier soit la finesse, soit la fluidité. Il prend également en charge la technologie Adaptive Sync, qui synchronise en temps réel la fréquence de rafraîchissement avec celle de la carte graphique, pour éliminer les déchirures d’image et réduire les saccades.
DYDS : une technologie au service de la fluidité
Mais là où le moniteur P275MV PLUS se démarque vraiment, c’est par l’utilisation de la technologie DyDs. Développée en interne par le fabricant, cette évolution de la gradation locale transforme la gestion du rétroéclairage LED.
Pour les non-initiés, la gradation locale consiste à contrôler individuellement les différentes zones lumineuses d’un écran LED. Cruciale sur les dalles mini LED, elle permet d’affiner la luminosité, de renforcer le contraste et d’améliorer la précision des détails dans les scènes sombres ou très lumineuses. DYDS va plus loin en offrant un contrôle ultra-précis et synchronisé du rétroéclairage.
Chaque ligne de LEDs est désormais pilotée avec une gradation PWM à très haute fréquence de 15 360 Hz, et une précision de 16 bits, cela apporte un ajustement quasi instantané de la luminosité pendant le rafraîchissement des pixels. Résultat : le flou de mouvement disparaît, et la fluidité visuelle atteint un niveau exceptionnel. Plusieurs modes préconfigurés permettent par ailleurs d’adapter l’affichage selon les usages, comme le mode FPS, qui optimise la précision en réduisant tremblements et flous de mouvement.
Un moniteur polyvalent et complet
Enfin, pour couronner le tout, ce moniteur bénéficie d’une connectique complète (USB-A, USB-B, HDMI 2.1, Type-C et DisplayPort 1.4) et intègre même des haut-parleurs stéréo, capables de délivrer un son clair et puissant.
Les 5 atouts du moniteur TITAN ARMY P275MV PLUS :
- Rétroéclairage mini LED avec technologie DyDs
- Luminosité puissante : 1 200 nits
- Mode double : 4K à 160 Hz ou Full HD à 320 Hz
- Technologie Fast IPS : 1 ms pour les jeux rapides
- Prix en promotion : 369,99 € chez Geekbuying avec le code P25TIAN