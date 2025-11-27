Le Black Friday marque chaque année un temps fort pour tous ceux qui veulent moderniser leur espace de travail ou de loisirs sans exploser leur budget.
Entre baisses de prix agressives, bundles avantageux et promotions éclair, c’est souvent le meilleur moment pour investir dans un nouvel écran. Cette année, la marque spécialisée dans l’affichage BenQ frappe particulièrement fort avec une large sélection de moniteurs en promotion, allant du modèle grand public polyvalent jusqu’aux références plus pointues, destinées aux créatifs professionnels.
Avant de rentrer dans le détail des offres, petit tour d’horizon de ce qui fait la réputation du constructeur : une expertise de longue date dans les dalles IPS et VA, une vraie maîtrise des colorimétries précises pour les métiers du visuel, et un souci constant d’offrir des produits bien pensés, avec des ports modernes, une ergonomie soignée, une calibration rigoureuse... C’est cette même philosophie qui se retrouve clairement dans la sélection proposée ci-dessous, avec des diverses remises appliquées spécialement pour le Black Friday.
Les offres Black Friday à saisir chez BenQ
- L'écran MA320U à 599,99€ au lieu de 649,99€
- L'écran MA270U à 499,99€ au lieu de 549,99€
- L'écran PD2730S à 1 099,99€ au lieu de 1 199,99€
- L'écran PD3225U à 999,99€ au lieu de 1 099,99€
- L'écran PD2725U à 699,99€ au lieu de 799,99€
- L'écran PD2706U à 399,99€ au lieu de 429,99€
- L'écran PD2706UA à 499,99€ au lieu de 549,99€
MA320U : un 32 pouces 4K idéal pour le télétravail
Le BenQ MA320U est un moniteur 32” pensé pour les usages polyvalents : bureautique avancée, loisirs en UHD, retouche légère et multitâche intensif. Sa définition 4K, plus précise que le simple standard UHD, lui permet d’afficher un espace de travail généreux, parfaitement lisible et idéal pour jongler entre diverses applications.
Il est disponible à 599,99€ au lieu de 649,99€ pendant le Black Friday.
On apprécie également sa connectique complète, notamment un port USB-C permettant la recharge de votre ordinateur portable tout en assurant transfert de données et affichage avec un seul câble. Une solution propre, efficace et taillée pour le home office, et qui bénéficie d’une remise de 8%.
Clubic a d’ailleurs confié ce modèle à ses lecteurs testeurs, qui ont pu l’évaluer en conditions réelles et partager leurs impressions détaillées.
MA270U : la 4K compacte et polyvalente
Plus compact mais tout aussi efficace, le moniteur MA270U propose quant à lui un écran 27” en qualité UHD, 4K, destiné à ceux qui veulent une image nette dans un format moins imposant. La dalle IPS assure une bonne fidélité des couleurs et des angles de vision confortables.
Cet écran s'affiche à moins de 500€ au lieu de 549,99€, pendant le Black Friday.
Comme sur le modèle 32”, la présence de l’USB-C avec Power Delivery séduira les utilisateurs de MacBook et d’ultrabooks : moins de câbles, plus de simplicité. Un excellent rapport qualité/prix pour équiper un bureau de travail moderne, avec ici une remise de 9%.
PD2730S : un écran pensé pour les créatifs exigeants
De son côté, le moniteur PD2730S s’adresse clairement aux professionnels de l’image : graphistes, photographes, designers, monteurs… Sa dalle IPS de 27” affiche une colorimétrie parfaitement calibrée en sortie de boîte, avec une couverture quasi-totale des espaces sRGB, P3 et Rec.709. Son affichage 5K offre par ailleurs une finesse supérieure à la 4K classique, idéale pour les travaux exigeant une grande précision.
À l'occasion du Black Friday il tombe à 1 099,99€ au lieu de 1 199,99€.
Ce modèle mise également sur une ergonomie assez exemplaire : pied ajustable en hauteur, rotation horizontale et verticale, modes dédiés à la création (DualView, Animation, CAD/CAM). Pour un rendu encore plus précis, l’écran est compatible avec les systèmes de calibration hardware, soit un vrai atout pour les workflows rigoureux, avec un tarif remisé de 100€ pour le Black Friday.
PD3225U : du 32 pouces premium pour les professionnels
Le PD3225U reprend le savoir-faire de la gamme pro mais dans une diagonale plus large de 32”, particulièrement confortable pour la création vidéo ou encore la retouche photo avancée.
Pour le Black Friday, cet écran s'affiche à 999,99€ au lieu de 1 099,99€.
Un écran 4K UHD qui profite d’une excellente précision des couleurs avec un calibrage individuel en usine, ainsi que d’une connectique pensée pour les studios modernes : USB-C avec 90W de charge, Thunderbolt, hub USB intégré…
Sa grande diagonale améliore la lisibilité des timelines ou des compositions complexes, tout en offrant un affichage riche et détaillé. Une référence très sérieuse dans sa catégorie, renforcée par une remise Black Friday de 100€ là aussi.
PD2725U : un 27 pouces haut de gamme pour les designers
Dans la même lignée que les modèles créatifs précédents, le PD2725U combine quant à lui 4K UHD, précision des couleurs et connectique moderne avec un positionnement un peu plus abordable.
Avec une remise de 200€, il chute à 699,99€ au lieu de 799,99€.
L’écran se distingue par son design premium, sa compatibilité Display HDR et ses nombreux modes professionnels. Idéal pour les designers qui cherchent une dalle fiable sans monter trop haut dans la gamme, il profite ici d’une remise substantielle de 12% (soit 100€), ce qui le rend particulièrement intéressant.
PD2706U : la précision des couleurs au meilleur prix
Le PD2706U est une porte d’entrée idéale vers la gamme professionnelle de la marque. Sa dalle 4K de 27” offre un rendu très équilibré, parfaitement adapté à la photo occasionnelle, au graphisme ou au design web.
Il s'affiche à seulement 399,99€ au lieu de 429,99€ pour le Black Friday.
Le moniteur inclut également des fonctions utiles comme le mode M-Book pour les utilisateurs de Mac, un pied ergonomique complet et un hub USB pratique.
Avec sa remise Black Friday de 30€, il devient un excellent choix pour ceux qui souhaitent passer à un écran pro, sans débourser plus de 400€.
PD2706UA : le même ADN, mais avec un bras ergonomique
Petit dernier de cette sélection BenQ, le PD2706UA reprend les caractéristiques du PD2706U, mais on retrouve ici un bras articulé ergonomique, plutôt qu’un pied classique. L’écran conserve une définition 4K, offrant une excellente précision d’affichage pour les tâches graphiques comme pour la bureautique avancée.
Avec sa remise de 50€ il s'affiche à 499,99€ au lieu de 549,99€.
Ce support spécifique permet un positionnement beaucoup plus libre de l’écran, idéal pour optimiser un bureau restreint ou obtenir une posture parfaite. Pour les créatifs qui passent de longues heures devant leur machine, ce confort supplémentaire peut faire une vraie différence au quotidien, avec ici une remise de 50€, permettant de faire descendre le tarif sous la barre de 500€.
Des promos à ne pas manquer !
Que vous soyez en télétravail, designer, photographe, vidéaste ou simplement à la recherche d’un moniteur 4K moderne, cette sélection d’écrans en promotion constitue un excellent point de départ.
Les offres BenQ permettent d’accéder à une qualité d’affichage premium tout en contrôlant son budget, et c’est un peu ce qui fait tout l’intérêt du Black Friday.
Comme toujours, si un ou plusieurs de ces modèles vous séduisent, n’attendez pas trop : les stocks pour les écrans pro partent souvent très vite au moment des promotions. Prêt à moderniser votre espace de travail ? C’est le moment !