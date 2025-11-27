Entre baisses de prix agressives, bundles avantageux et promotions éclair, c’est souvent le meilleur moment pour investir dans un nouvel écran. Cette année, la marque spécialisée dans l’affichage BenQ frappe particulièrement fort avec une large sélection de moniteurs en promotion, allant du modèle grand public polyvalent jusqu’aux références plus pointues, destinées aux créatifs professionnels.

Avant de rentrer dans le détail des offres, petit tour d’horizon de ce qui fait la réputation du constructeur : une expertise de longue date dans les dalles IPS et VA, une vraie maîtrise des colorimétries précises pour les métiers du visuel, et un souci constant d’offrir des produits bien pensés, avec des ports modernes, une ergonomie soignée, une calibration rigoureuse... C’est cette même philosophie qui se retrouve clairement dans la sélection proposée ci-dessous, avec des diverses remises appliquées spécialement pour le Black Friday.