Conçu pour les joueurs compétitifs, le KTC H25X7 se distingue par son taux de rafraîchissement impressionnant de 400 Hz et son temps de réponse de seulement 1 ms. Cette dalle Fast IPS de 24,5 pouces en Full HD garantit une fluidité d’affichage optimale, que ce soit pour les FPS, les jeux de course ou les titres e-sport exigeant des réflexes instantanés.

Il est proposé pendant le Black Friday à 237,49 € au lieu de 279,99 € avec le code CLUBICX7 chez Amazon.