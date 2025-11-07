KTC propose trois moniteurs gaming à prix cassé pour le Black Friday. Avec des taux de rafraîchissement jusqu’à 400 Hz, une excellente réactivité et des dalles IPS ou HVA calibrées pour la précision des couleurs, ces modèles offrent un rapport qualité-prix particulièrement attractif grâce aux codes promo exclusifs CLUBIC.
À l’occasion du Black Friday, KTC met les petits plats dans les grands avec une série de réductions sur plusieurs de ses meilleurs écrans gaming. Disponibles jusqu’au 19 novembre sur Amazon et Geekbuying, ces offres concernent trois modèles taillés pour les joueurs exigeants : le KTC H25X7, le KTC H27T6 et le KTC H27S17. Chacun combine fluidité d’affichage, fidélité des couleurs et compatibilité avec les technologies FreeSync et G-Sync pour une expérience sans déchirure d’image. Avec des remises allant jusqu’à plus de 100 €, ces moniteurs s’imposent comme d’excellentes opportunités pour améliorer son setup sans exploser son budget.
Les offres KTC Black Friday à saisir
- L'écran gaming H25X7 à 237,49€ (code CLUBICX7) chez Amazon
- L'écran gaming H27T6 à 169,99€ (code CLUBICT6) chez Geekbuying
- L'écran gaming H27S17 à 139,99€ (code UPGRADE17) chez Geekbuying
KTC H25X7 : la vitesse avant tout
Conçu pour les joueurs compétitifs, le KTC H25X7 se distingue par son taux de rafraîchissement impressionnant de 400 Hz et son temps de réponse de seulement 1 ms. Cette dalle Fast IPS de 24,5 pouces en Full HD garantit une fluidité d’affichage optimale, que ce soit pour les FPS, les jeux de course ou les titres e-sport exigeant des réflexes instantanés.
Il est proposé pendant le Black Friday à 237,49 € au lieu de 279,99 € avec le code CLUBICX7 chez Amazon.
Compatible FreeSync et G-Sync, il élimine les déchirures et saccades d’image, assurant une expérience de jeu parfaitement stable. L’écran affiche par ailleurs une couverture colorimétrique de 126 % sRGB et un DeltaE<2, idéal pour ceux qui recherchent des couleurs précises et naturelles. La certification HDR400 améliore encore la lisibilité des contrastes et la profondeur visuelle.
KTC soigne aussi l’ergonomie : le pied pivotant et ajustable en hauteur permet de l’adapter facilement à toutes les configurations, qu’il s’agisse d’un bureau gaming ou d’un espace de travail hybride. Avec ses connectiques HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4, le H25X7 s’intègre aisément à tout setup moderne.
KTC H27T6 : le meilleur équilibre entre fluidité et définition
Avec son écran QHD de 27 pouces (2560x1440), le KTC H27T6 offre un confort d’affichage supérieur, idéal pour ceux qui souhaitent allier précision d’image et performance. Sa dalle Fast IPS garantit des couleurs riches (jusqu’à 131 % sRGB) et une homogénéité exemplaire, tandis que son taux de rafraîchissement de 210 Hz et son temps de réponse de 1 ms GTG assurent une réactivité exemplaire. Les technologies Adaptive Sync, FreeSync et G-Sync viennent éliminer tout effet de tearing, pour des sessions de jeu fluides et immersives.
Grâce au code CLUBICT6 chez Geekbuying, son prix chute à 169,99 € au lieu de 249,99 €, une offre particulièrement séduisante pour un écran QHD aussi bien calibré.
Le H27T6 se distingue aussi par son design blanc élégant, une rareté dans l’univers gaming, et son système audio intégré, pratique pour une utilisation polyvalente. La présence de ports HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4, ainsi qu’une compatibilité VESA 100x100, en font un moniteur flexible et simple à installer. Certifié HDR400, il améliore la restitution des contrastes et la profondeur des scènes sombres.
KTC H27S17 : l’immersion au cœur de l’action
Le KTC H27S17 mise sur une immersion totale avec sa dalle incurvée HVA de 27 pouces, au format QHD (2560x1440) et un rayon de courbure de 1500R. Conçu pour plonger le joueur au centre de l’image, il offre une expérience visuelle enveloppante, particulièrement agréable sur les jeux narratifs ou de simulation.
Pour le Black Friday, cet écran s'affiche à seulement 139,99 € chez Geekbuying au lieu de 252,99 € avec le code UPGRADE17.
Son taux de rafraîchissement de 180 Hz et son temps de réponse de 1 ms garantissent une fluidité remarquable, même dans les scènes les plus dynamiques. Compatible Adaptive Sync, il assure une parfaite synchronisation entre la carte graphique et l’écran.
KTC mise également sur la qualité d’affichage : la dalle HVA restitue des couleurs vives et des noirs profonds, tandis que la définition QHD assure une grande finesse de détails. Grâce à ses ports DisplayPort 1.4 et HDMI, l’installation est rapide et polyvalente, que ce soit sur PC ou console. Ce moniteur séduit aussi par son excellent rapport performances/prix.