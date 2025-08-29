La remise actuelle rend cet écran adapté aux joueurs (mais pas que) qui cherchent une meilleure fluidité sans dépenser plus. Le taux de rafraîchissement élevé limite le flou pendant les sessions rapides.
L'écran ASUS TUF VG249QL3A tombe à 119,99 € avec une réduction de 20 % chez Boulanger. Ce prix se situe sous la barre des 150 euros constatée ailleurs. Ce moniteur IPS propose un affichage Full HD de 24 pouces, destiné à un usage quotidien comme au jeu intensif, grâce à un taux de rafraîchissement de 180 Hz. L'image reste claire, même lors de mouvements rapides à l'écran.
Un confort visuel pour le jeu comme le travail
L'écran 24 pouces améliore le confort d'affichage au quotidien, que ce soit pour le jeu ou les tâches bureautiques. Le taux de rafraîchissement de 180 Hz assure une image fluide, particulièrement visible pendant les jeux d'action ou en navigation rapide sur Internet. Son format Full HD permet de profiter d'une surface raisonnable, sans nécessiter un ordinateur puissant.
L'IPS veille à garder des couleurs précises et des angles de vision ouverts, même si plusieurs personnes l'utilisent devant le bureau. Le pied ajustable aide à trouver la bonne position devant l'écran, ce qui limite la fatigue lors des longues sessions. Ce modèle peut accompagner un usage mixte, en restant simple à installer et à régler au quotidien.
Un prix ajusté pour une expérience fluide
L'écran s'affiche à 119,99 € chez Boulanger, un tarif positionné pour les utilisateurs qui attendent une bonne fluidité sans surcoût. Son format 24 pouces et la dalle IPS favorisent une utilisation confortable, adaptée au jeu comme à la bureautique. Ce modèle reste accessible à ceux qui recherchent un écran fiable au quotidien, avec un équilibre entre prix modéré et fonctionnalité bien ciblée.