L'écran 24 pouces améliore le confort d'affichage au quotidien, que ce soit pour le jeu ou les tâches bureautiques. Le taux de rafraîchissement de 180 Hz assure une image fluide, particulièrement visible pendant les jeux d'action ou en navigation rapide sur Internet. Son format Full HD permet de profiter d'une surface raisonnable, sans nécessiter un ordinateur puissant.

L'IPS veille à garder des couleurs précises et des angles de vision ouverts, même si plusieurs personnes l'utilisent devant le bureau. Le pied ajustable aide à trouver la bonne position devant l'écran, ce qui limite la fatigue lors des longues sessions. Ce modèle peut accompagner un usage mixte, en restant simple à installer et à régler au quotidien.