Le robot tondeuse Parkside Smart & Free passe à 599 € au lieu de 699 €, soit 100 € de remise sur un modèle pensé pour les jardins jusqu’à 1 250 m². Son principal argument est clair : il fonctionne sans câble périphérique, grâce à une caméra intelligente, des capteurs et des balises, une combinaison encore rare à ce niveau de prix.
Le robot tondeuse Parkside Smart & Free à 599 € au lieu de 699 € chez Lidl
Sur le marché des robots tondeuses, l’installation reste souvent le vrai point de friction. Tirer un câble périphérique, régler les passages, corriger les erreurs de délimitation et adapter le jardin à la machine demande parfois plus d’efforts que prévu. C’est précisément ce que Parkside cherche à contourner avec son Smart & Free, un robot qui promet une tonte plus simple à mettre en place grâce à une navigation sans câble.
À 599 €, ce modèle Parkside en promo chez Lidl n’est pas seulement une tondeuse automatisée à prix réduit. Il se positionne comme une tentative sérieuse de rendre les robots sans fil plus accessibles, avec en prime une gestion multi-zones, une application mobile et une couverture annoncée jusqu’à 1 250 m². Encore faut-il savoir à quels jardins il convient réellement, et où se situent ses limites.
Pourquoi choisir ce robot tondeuse Parkside Smart & Free ?
- Pas de câble périphérique : le PPAMR 1250 A1 s’appuie sur une caméra intelligente, des capteurs et des balises pour détecter les limites et les obstacles sans passer par une installation filaire classique.
- Une surface de tonte importante : Parkside annonce une prise en charge des jardins jusqu’à 1 250 m², avec possibilité de relier jusqu’à 4 zones séparées.
- Un prix vraiment compétitif : à 599 €, il se place nettement sous de nombreux modèles sans câble équivalents, qui restent souvent plus chers sur le marché.
Un robot tondeuse qui mise d’abord sur la simplicité d’installation
Le point fort du Parkside Smart & Free, c’est sa philosophie. Là où beaucoup de robots tondeuses abordables imposent encore un câble périphérique, ce modèle veut simplifier l’entrée dans la tonte automatisée. Pour un utilisateur qui redoute l’installation plus que la technologie elle-même, c’est un changement important, car la suppression du câble est souvent ce qui transforme le produit en achat vraiment envisageable.
Concrètement, le robot explore le jardin, détecte les contours via sa caméra et enregistre ensuite la zone de tonte. Parkside précise également qu’il peut gérer plusieurs espaces distincts à l’aide de balises, ce qui permet de traiter des jardins fractionnés par des allées, pavés ou graviers, à condition que les transitions restent praticables et de plain-pied.
Un robot tondeuse qui dispose de vrais atouts malgré son prix bas
Le Parkside Smart & Free n’est pas seulement un robot “moins cher”. Il apporte aussi quelques fonctions utiles pour un usage réel : tonte des bordures avec trois distances de coupe possibles, mode exploration, gestion multi-zones et configuration via l’application Parkside ou l’écran LCD embarqué. L’application permet notamment de programmer les horaires et d’ajuster les comportements du robot plus facilement qu’avec un simple panneau de commande.
Dans cette gamme de prix, cette combinaison est plutôt ambitieuse. Elle rend le produit particulièrement pertinent pour les propriétaires de jardins de taille moyenne à grande qui veulent un premier robot sans se lancer dans une installation complexe ou un budget à quatre chiffres. C’est probablement là que ce bon plan prend tout son sens.
Le robot tondeuse Parkside Smart & Free à 599 € au lieu de 699 € chez Lidl
À 599 € au lieu de 699 €, le Parkside Smart & Free PPAMR 1250 A1 est une offre intéressante parce qu’elle rend plus accessible une caractéristique encore très recherchée : la tonte sans câble périphérique. Avec sa caméra, ses capteurs, sa gestion de plusieurs zones et sa couverture annoncée jusqu’à 1 250 m², il s’adresse à ceux qui veulent un robot tondeuse plus simple à vivre qu’un modèle filaire, sans basculer sur des tarifs bien plus élevés.
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