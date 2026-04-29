Sur le marché des robots tondeuses, l’installation reste souvent le vrai point de friction. Tirer un câble périphérique, régler les passages, corriger les erreurs de délimitation et adapter le jardin à la machine demande parfois plus d’efforts que prévu. C’est précisément ce que Parkside cherche à contourner avec son Smart & Free, un robot qui promet une tonte plus simple à mettre en place grâce à une navigation sans câble.

À 599 €, ce modèle Parkside en promo chez Lidl n’est pas seulement une tondeuse automatisée à prix réduit. Il se positionne comme une tentative sérieuse de rendre les robots sans fil plus accessibles, avec en prime une gestion multi-zones, une application mobile et une couverture annoncée jusqu’à 1 250 m². Encore faut-il savoir à quels jardins il convient réellement, et où se situent ses limites.