Il est assez fréquent que divers revendeurs vous proposent des ordinateurs moins chers, car livrés sans logiciel. Ainsi, profitez-en pour réduire la note à l’achat de votre nouveau compagnon, et bénéficiez de prix attractifs pratiqués par Keysfan.

De fait, vous économisez facilement une centaine d’euros en achetant un ordinateur sans système d’exploitation sur les modèles de milieu de gamme.

Ainsi, avec Keysfan, profitez de logiciels comme neufs, notamment avec Windows 10 et Windows 11 Professional disponibles à moins de 15 euros.

Ce ne sont pas les seuls logiciels disponibles moins chers, avec des réductions comprises entre - 30 % à - 62 % en renseignant les codes promos CLUB30, CLUB50 et CLUB62.