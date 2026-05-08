Quelques jours après ces French Days 2026, vous avez peut-être acquis nouvel ordinateur. Et pour faire encore plus d’économies, voici une astuce à ne pas manquer.
Il est assez fréquent que divers revendeurs vous proposent des ordinateurs moins chers, car livrés sans logiciel. Ainsi, profitez-en pour réduire la note à l’achat de votre nouveau compagnon, et bénéficiez de prix attractifs pratiqués par Keysfan.
De fait, vous économisez facilement une centaine d’euros en achetant un ordinateur sans système d’exploitation sur les modèles de milieu de gamme.
Ainsi, avec Keysfan, profitez de logiciels comme neufs, notamment avec Windows 10 et Windows 11 Professional disponibles à moins de 15 euros.
Ce ne sont pas les seuls logiciels disponibles moins chers, avec des réductions comprises entre - 30 % à - 62 % en renseignant les codes promos CLUB30, CLUB50 et CLUB62.
Les points forts de Keysfan :
- 1 clé Windows 11 Professional à 13 €
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2019) à 25 €
- Microsoft 365 Pro Plus (2019) + Windows 11 Pro à 37 €
J’équipe mon ordinateur à moindres frais avec Keysfan
Un ordinateur sous Windows pour moins de 15 euros
Profitez de la réduction de - 50 % consentie sur les prix négociés de Keysfan pour trouver le système d’exploitation Windows répondant à votre besoin et compatible avec votre appareil.
Le processus d’installation vous est même rappelé, tout comme les prérequis, dans la description de chaque produit chez Keysfan. Pour un achat abordable, renseignez le code promo CLUB50 avant de le conclure. Ce code promo est valable sur tous les OS Windows :
Pour un rapport qualité/prix optimisé, le bundle s’offre à vous
Une mise à niveau plus complète, sans pour autant sacrifier votre tirelire, est possible chez Keysfan.
Avec le bundle, vous pouvez aussi bien obtenir une suite bureautique Microsoft 365, qu’un système d’exploitation Windows.
À vous de définir lequel de ces packs répond le mieux à votre besoin, en tenant compte, rapidement mais certainement, des prérequis d’installation. Ici, le code promo CLUB62 vous permet d’obtenir le meilleur prix disponible sur la boutique en ligne de Keysfan :
Ces logiciels vous seront très utiles au quotidien
Microsoft 365 est en version complète à moindres frais
La suite bureautique Microsoft 365 n’est pas toujours fournie avec votre nouvel ordinateur, du moins, pas au-delà d’une version d’essai, pour le moins très limitée, dans bien des cas.
Avec Keysfan, obtenez un rapport qualité/prix également appréciable sur les clefs d’activation Microsoft 365 Professional Plus. Selon les années, par exemple 2019 ou 2021, plus ou moins de fonctionnalités sont incluses.
De même, les versions les plus anciennes, en plus d’être moins chères, peuvent être compatibles avec davantage d’appareils au besoin. Voici quelques exemples de clefs à - 62 % avec le code promo CLUB62 :
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2019) à 25 €
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2021) à 31 €
Du côté des tarifs dégressifs, Keysfan répond présent avec les achats en packs. Plus vous achetez une même clef dans un lot, moins son prix à l’unité est important. En voici un exemple concret avec le code promo CLUB62 :
Si vous avez un appareil sous macOS, et, pour autant, besoin d’une suite Microsoft 365, Keysfan a ce qu’il vous faut en boutique.
Profitez ainsi de ces licences Microsoft 365 Home & Business accompagnées du code promo CLUB62 :
Microsoft et Windows ne sont pas les seuls logiciels disponibles en boutique
Sous Windows comme sous macOS, keysfan vous propose notamment EaseUS Data Recovery Wizard, en version Professional, pour restaurer le contenu de vos appareils.
Cela est notamment très pratique si vous avez, par mégarde, vidé votre corbeille avec un fichier dont la disparition n’était pas désirée.
Ici, c’est le code promo CLUB30 qui vous permet d’obtenir un prix intéressant sur la boutique en ligne de Keysfan :
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Professional (Windows) à 95 €
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Professional (macOS) à 108 €
Le code promo CLUB30, s’applique également sur le logiciel d’édition de PDF d’EaseUS. Ainsi, obtenez 1 clé EaseUS PDF Editor, sous Windows, à 50 € en ce moment.
Voici un bref rappel du processus d’achat chez Keysfan
Vous l’avez donc compris, plusieurs codes promos sont disponibles et applicables en fonction du produit que vous souhaitez obtenir. Voici donc un rappel :
- CLUB30 pour les logiciels EaseUS
- CLUB50 pour les systèmes d’exploitation Windows
- CLUB62 pour les suites bureautiques Microsoft 365
Une fois le produit souhaité trouvé, une création de compte, très rapide, sera nécessaire. Vous renseignerez notamment une adresse mail, et c’est à cette dernière que vous recevrez votre achat, sous forme de lien d’activation.
Pensez donc à vérifier vos spams, surtout en cas de premier achat, et que le mail provienne bien de Keysfan.com ! À toutes fins utiles, et 24/7, le service client de Keysfan est disponible pour vous répondre à l’adresse support@keysfan.com !
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA