Le Lefant M3 Max est un robot aspirateur laveur de la gamme haute du fabricant chinois Lefant, pensé pour automatiser au maximum la corvée du ménage grâce à sa station d’autonettoyage multifonctionnelle. Il intègre une aspiration de 20 000 Pa, des doubles serpillières rotatives à 200 tr/min relevables de 9 mm et une navigation laser dToF à 360°, un profil technique qui le place directement en concurrence avec des références bien installées du marché.

Ce bon plan s’adresse en priorité aux occupants de grands logements et aux foyers avec animaux, qui ont tout à gagner d’un système capable de travailler sans intervention manuelle pendant plus de 3 heures. Retrouvez ce modèle à son tarif actuel directement sur la fiche Amazon du Lefant M3 Max.