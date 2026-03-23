Le Dreame H12 Pro Ultra, aspirateur laveur lancé à 449€ et affiché à 349€ en prix conseillé, s’affiche aujourd’hui à 179 € sur Amazon, soit une remise de 49% sur un appareil qui figure parmi les mieux notés de sa catégorie. Avant de passer commande, voici ce que ce modèle fait vraiment de différent, et pour quel type d’intérieur il est le plus pertinent.
Dans un marché des aspirateurs laveurs dominé par Tineco et Bissell, Dreame s’est imposé progressivement comme une alternative sérieuse grâce à sa gamme H12. Le H12 Pro Ultra en est la version la plus aboutie à ce jour : il ajoute au H12 Pro classique un nettoyage haute température de la brosse à 60°C et un séchage par air chaud en seulement 30 minutes, deux fonctionnalités absentes chez bon nombre de concurrents directs à ce tarif.
Un aspirateur laveur premium sous les 200€ : ce que ça change vraiment
Le bond qualitatif entre ce modèle et un aspirateur laveur à 100 € est immédiat sur deux points précis : l’auto-nettoyage de la brosse à l’eau chaude et la vitesse de séchage. Sur le H12 Pro classique, Clubic avait relevé à l’occasion du Black Friday 2024 que l’autonomie de 35 minutes et le processus autonettoyant constituaient ses arguments différenciants face à Tineco.
Le H12 Pro Ultra franchit un cran supplémentaire : là où le H12 Pro sèche sa brosse en une heure, l’Ultra le fait en 30 minutes, et avec de l’eau chauffée à 60°C pour éliminer les résidus graisseux et les odeurs. À 179 €, il représente une entrée dans la gamme haute de ce segment, à un tarif habituellement réservé aux modèles milieu de gamme.
Ce que le H12 Pro Ultra fait mieux que ses concurrents directs
L’aspiration de 16 000 Pa couplée à une rotation de brosse à 520 tr/min classe ce modèle parmi les plus puissants de sa catégorie. Trois modes de fonctionnement permettent d’adapter le nettoyage : Auto pour les surfaces courantes, Ultra pour les taches tenaces avec eau électrolysée à pleine puissance, et Aspiration pour avaler les flaques sans mouiller le sol.
Le racleur résilient à dents de peigne est l’une des nouveautés majeures du Pro Ultra : il coupe automatiquement les poils enroulés sur la brosse, une solution concrète pour les foyers avec animaux. Les réservoirs généreux (eau propre et eau usée séparés) permettent de couvrir un appartement entier sans interruption, selon les tests effectués.
Face au Tineco et aux autres aspirateurs laveurs du marché
Le Tineco Floor One S5 reste la référence concurrente la plus citée, mais il ne propose pas de lavage brosse à 60°C ni de racleur anti-enchevêtrement de ce niveau. À 179 €, le H12 Pro Ultra s’approche dangereusement du prix d’un Tineco S3 ou S5 en promotion, avec des arguments techniques supérieurs sur le nettoyage autonome de la brosse.
Sa limite principale par rapport aux modèles haut de gamme comme le Dreame H12 Dual reste l’impossibilité d’aspirer les débris solides à sec, ce qui le cantonne aux sols durs et mixtes.
Ce qu’il faut peser avant de valider l’achat
Puissant, autonome et vraiment plus hygiénique que la moyenne grâce à son cycle de nettoyage chaud, le H12 Pro Ultra convainc sur le papier. Quelques limites méritent cependant d’être signalées pour éviter toute déception.
✅ Les points forts
- Auto-nettoyage de la brosse à l’eau chaude 60°C : efficace contre les graisses et odeurs
- Séchage par air chaud en 30 minutes, deux fois plus rapide que le H12 Pro
- Aspiration de 16 000 Pa et brosse à 520 tr/min, parmi les plus puissantes de la catégorie
- Racleur résilient anti-enchevêtrement : idéal pour les foyers avec animaux ou longues chevelures
- 3 modes adaptés (Auto, Ultra, Aspiration liquides) pour une polyvalence réelle
- Nettoyage optimisé bord à bord, dans les coins et le long des plinthes
- Plus de 1 800 avis positifs et une note de 4,1/5 sur Amazon
- Solution nettoyante AWH10 de 500 ml incluse dans la boîte
❌ Les points faibles
- Impossible d’aspirer des débris solides à sec : réservé aux sols durs, parquet et carrelage
- Autonomie de 35 minutes : suffisante pour un appartement, limite pour les grandes surfaces
- Poids de 4,9 kg : moins maniable qu’un aspirateur balai classique
- Pas de mode conversion pour aspirer sans base (contrairement au H12 Dual)
- Recharge complète en 4 heures, dans la moyenne haute de la catégorie
✅ Verdict de la rédaction :
À 179 €, le Dreame H12 Pro Ultra s’adresse avant tout aux propriétaires de sols durs, parquet, carrelage et vinyle, avec ou sans animaux à la maison. C’est lui qui convient le mieux aux foyers qui cherchent à conjuguer lavage efficace, entretien hygiénique de l’appareil et gain de temps réel sur le quotidien.
Si en revanche vous avez de la moquette, de nombreux tapis ou besoin d’aspirer aussi la poussière sèche et les miettes sans eau, il faudra regarder du côté du H12 Dual ou d’un Tineco S7 Switch. Pour tous les autres, difficile de trouver mieux sous les 200 € dans cette catégorie en ce moment.
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