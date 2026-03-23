Le bond qualitatif entre ce modèle et un aspirateur laveur à 100 € est immédiat sur deux points précis : l’auto-nettoyage de la brosse à l’eau chaude et la vitesse de séchage. Sur le H12 Pro classique, Clubic avait relevé à l’occasion du Black Friday 2024 que l’autonomie de 35 minutes et le processus autonettoyant constituaient ses arguments différenciants face à Tineco.

Le H12 Pro Ultra franchit un cran supplémentaire : là où le H12 Pro sèche sa brosse en une heure, l’Ultra le fait en 30 minutes, et avec de l’eau chauffée à 60°C pour éliminer les résidus graisseux et les odeurs. À 179 €, il représente une entrée dans la gamme haute de ce segment, à un tarif habituellement réservé aux modèles milieu de gamme.