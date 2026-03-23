Les derniers jours de l’anniversaire AliExpress sont souvent l’occasion de débusquer des offres qui méritent vraiment qu’on s’y attarde, et le POCO X7 Pro en fait partie. À 182,35 € avec le code FRAS36, contre un tarif habituel autour de 269,68 €, on fait le point sur ce que vaut vraiment ce smartphone dans la jungle des milieux de gamme.
Positionné dans le segment des smartphones à hautes performances sans prix de flagship, le POCO X7 Pro s’est rapidement distingué comme l’un des modèles les plus équilibrés de sa génération chez Xiaomi. Cette version mondiale garantit la compatibilité Google Play, le support multilingue et les bandes réseau adaptées à l’Europe, des éléments essentiels lorsqu’on achète via une plateforme internationale.
Avec une réduction d’environ 32% activée par le code FRAS36, cette offre s’adresse à ceux qui cherchent un téléphone polyvalent et endurant sans dépasser le seuil des 200€. Pour profiter du tarif, l’offre est disponible directement sur AliExpress via ce lien affilié.
Ce que propose réellement cette offre AliExpress
Profiter des opérations promotionnelles AliExpress, c’est aussi savoir en lire les conditions. Ici, la version 8 Go / 256 Go est affichée à 182,35 € (au lieu de 269,68 €), ce qui représente une économie d’environ 87 €, un écart significatif qui change la donne dans ce segment de prix.
Le code FRAS36 est à saisir au moment du paiement, et l’opération s’inscrit dans les derniers jours de l’anniversaire AliExpress, donc la fenêtre est courte. À noter que le chargeur n’est pas inclus dans la boîte : si vous n’en possédez pas un compatible 90 W, il faudra prévoir un budget supplémentaire pour en profiter pleinement.
Les meilleures promos de l'Anniversaire AliExpress :
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Un smartphone taillé pour l’usage quotidien intense
Le POCO X7 Pro ne se contente pas d’afficher de belles fiches techniques : il les met au service d’usages concrets. Le Dimensity 8400-Ultra de MediaTek est un SoC haut de gamme qui dépasse largement ce qu’on attend d’un smartphone à ce prix, les benchmarks le placent au niveau de certains flagships 2023.
L’écran AMOLED 1,5K de 6,67” avec 120 Hz offre une fluidité et une lisibilité très appréciables au quotidien, que ce soit pour la vidéo, les réseaux sociaux ou le gaming casual. La batterie de 6 000 mAh couplée à la charge rapide 90 W HyperCharge permet de récupérer une journée complète d’autonomie en moins d’une heure, un argument de poids pour les utilisateurs mobiles.
Face à la concurrence, où se situe le POCO X7 Pro ?
Dans la fourchette des 180–220 €, le POCO X7 Pro se retrouve face à des concurrents sérieux comme le Redmi Note 14 Pro ou le Samsung Galaxy A55, mais peu d’entre eux cumulent l’IP68, le NFC, un SoC aussi puissant et la charge 90 W à ce tarif.
Ce qu’il ne propose pas en revanche : un téléobjectif, une interface épurée sans customisation, ou la promesse de mises à jour logicielles sur le long terme comparable à Samsung ou Google.
Ce smartphone est-il vraiment fait pour vous ?
Avant de vous lancer, il est utile de projeter cet achat dans un usage réel plutôt que de se laisser porter par la seule logique du prix barré. Le POCO X7 Pro est un appareil qui valorise l’endurance, la réactivité et la robustesse, des qualités qui parlent davantage à l’utilisateur exigeant du quotidien qu’au passionné de photo ou à celui qui suit de près les mises à jour logicielles.
✅ Les points forts
- Processeur Dimensity 8400-Ultra : performances proches du haut de gamme, gaming et multitâche fluides
- Batterie 6 000 mAh + charge 90 W : une autonomie généreuse et une recharge rapide — sans chargeur fourni, donc
- Écran AMOLED 1,5K 120 Hz : luminosité, contraste et fluidité au rendez-vous
- IP68 : résistance à l’eau et à la poussière, rare à ce prix
- Version mondiale : Google Play natif, bandes 5G européennes compatibles, NFC opérationnel en France
- IR Blaster + double haut-parleur + moteur haptique axe X : des petits plus qui font une vraie différence au quotidien
❌ Les points faibles
- Chargeur non inclus : un manque à anticiper si vous ne disposez pas déjà d’un chargeur USB-C 90 W
- Pas de téléobjectif : la polyvalence photo reste limitée par rapport à des concurrents plus spécialisé
- HyperOS 2 / MIUI : une surcouche chargée, avec des applications tierces préinstallées et une expérience Android moins pure que sur un Pixel ou un Nothing Phone
- Mises à jour à long terme : POCO ne garantit pas le même suivi logiciel que Samsung ou Google
✅ Verdict de la rédaction :
À 182,35 € avec le code FRAS36, le POCO X7 Pro représente une opportunité réelle pour qui cherche un smartphone puissant, endurant et robuste sans s’approcher des 300 €. Son SoC haut de gamme, son IP68 et sa recharge rapide en font un choix difficile à battre dans cette fourchette de prix, à condition d’accepter l’absence de chargeur dans la boîte, une expérience logicielle perfectible et un achat via une plateforme internationale dont le service après-vente demande un peu de vigilance.
Ce bon plan s’adresse clairement aux utilisateurs qui veulent maximiser les performances techniques pour leur budget, sans se soucier outre mesure du suivi logiciel ou de la photo avancée. Si vous êtes attaché à la pureté d’Android, à un SAV réactif ou à un téléobjectif, il vaudra mieux regarder du côté du Galaxy A55 ou d’un Pixel 8a reconditionné. Mais si c’est la puissance brute et l’autonomie qui guident votre choix, difficile de passer à côté de cette fenêtre — elle ne durera pas.
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