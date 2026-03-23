Positionné dans le segment des smartphones à hautes performances sans prix de flagship, le POCO X7 Pro s’est rapidement distingué comme l’un des modèles les plus équilibrés de sa génération chez Xiaomi. Cette version mondiale garantit la compatibilité Google Play, le support multilingue et les bandes réseau adaptées à l’Europe, des éléments essentiels lorsqu’on achète via une plateforme internationale.

Avec une réduction d’environ 32% activée par le code FRAS36, cette offre s’adresse à ceux qui cherchent un téléphone polyvalent et endurant sans dépasser le seuil des 200€. Pour profiter du tarif, l’offre est disponible directement sur AliExpress via ce lien affilié.