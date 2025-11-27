Le Black Friday bat son plein, et du côté des services en ligne, il y a également de belles affaires pour de nombreux logiciels. Si vous souhaitez équiper votre ordinateur, sous macOS comme Windows, ou encore le mettre à niveau, vous êtes à la bonne adresse.
En effet, il y a vraiment du bon à faire confiance à Keysfan pour sa campagne promotionnelle du Black Friday 2025. Vous pouvez obtenir de nombreux logiciels neufs à prix ultra concurrentiels en ce moment.
Microsoft 365, Windows 10 et même Windows 11 sont de la partie, avec bien d'autres logiciels également à votre main.
Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Vous allez trouver, dans cet article, plusieurs contenus en promotion pour ce Black Friday 2025. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, des codes promos exclusifs s'appliquent pour faire encore baisser les prix de ces logiciels.
Ne vous inquiétez donc pas de trouver une différence entre les prix annoncés dans l'article, et ceux que vous voyez en cliquant sur l'un des liens vous menant chez Keysfan.
Vous n'aurez qu'à ajouter les codes promos dédiés, à savoir CLUB62, pour obtenir une réduction de -62% sur les logiciels Microsoft 365, et CLUB52, pour un tarif divisé par deux sur les systèmes d'exploitation Windows.
A vous de choisir, à présent, les meilleures offres du Black Friday adaptées à votre besoin, voire ceux de vos proches, sur la boutique en ligne de Keysfan.
3 offres immanquables pour le Black Friday :
- 1 Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 25€
- 1 Licence Windows 11 Professional à 13€
- 1 Licence Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 36€
Vous n'avez pas encore une version complète de Microsoft 365 ?
En voici une dès 30 euros seulement !
Oui, vous avez bien lu. En ce moment, pour ce Black Friday 2025, Keysfan met les petits plats dans les grands. L'objectif est double. Non seulement, vous pouvez vous équiper avec Microsoft 365, l'une des suites bureautiques les plus sollicitées au monde.
Mais en plus, avec cette campagne promotionnelle, Keysfan soigne votre pouvoir d'achat. Obtenez ainsi des prix biens réduits sur les suites Microsoft 365 Professional Plus, version 2019 ou 2021.
Pour vous aider à faire votre choix, consultez notamment les prérequis d'installation de Microsoft, rappelés dans la description de chaque produit sur la boutique en ligne de Keysfan.
Enfin, ajoutez le code promo CLUB62, pour obtenir une réduction de -62% sur votre suite bureautique Microsoft 365 :
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 25€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 31€ (1 clé)
Pour cette campagne promotionnelle du Black Friday 2025, vous pouvez également optimiser le rapport qualité/prix de votre achat en sollicitant vos proches ! Et pour cause, en achetant directement en pack, vous obtenez un prix bien dégressif par rapport au prix à l'unité pratique par Keysfan.
Comment cela se matérialise-t-il ? Par exemple, pour un lot de 3 clés pour la suite bureautique Microsoft 365 Professional Plus (2021), ce pack de 3 licences est à seulement 82€ . Cela, alors qu'en achetant ces 3 clés à l'unité, cela vous coûterait 93€.
Il est donc aisé, en suivant votre guide qu'est Clubic, d'économiser encore plus pour ce Black Friday 2025. Des packs de plusieurs clés sont disponibles pour les logiciels Microsoft 365, et tous profitent du code promo exclusif CLUB62 chez Keysfan.
Microsoft et la Pomme font bon ménage chez Keysfan
Autre bonne nouvelle, Keysfan pense à tout le monde, ou presque, en cette campagne promotionnelle de Black Friday 2025.
A cette occasion, il est également possible vous équiper avec une suite bureautique Microsoft 365 pour votre ordinateur sous macOS.
Pour preuve, les éditions 2019 et 2021 de Microsoft 365 Home & Business sont disponibles à prix réduits pour le Black Friday. Et bien sûr, le code promo CLUB62 s'applique à cet achat :
- Licence Microsoft 365 2019 Home & Business à 39€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Home & Business à 59€ (1 clé)
Vous désirez installer Windows 11 sur votre ordinateur ? C'est par ici, à petit prix
Si vous comptez acheter, par exemple, un nouvel ordinateur pour le Black Friday 2025, voici une astuce pour économiser encore plus.
Choisissez un appareil vendu sans système d'exploitation, ce qui peut, facilement, vous permettre d'économiser une centaine d'euros sur bien des modèles.
Ensuite, rendez-vous sur la boutique en ligne de Keysfan, et, en comparant les prérequis attendus par Microsoft (mémoire vive, espace disque disponible…), installez votre système d'exploitation Windows à tarif Black Friday.
C'est, dans le cas présent, le code promo CLUB50 qui s'applique sur ces produits :
- Licence Windows 10 Professional à 8€ (1 clé)
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
Obtenir Microsoft 365 ET Windows dans un pack, c'est possible !
Selon votre besoin, et toujours dans l'optique du Black Friday 2025, vous pouvez faire d'une pierre, deux coups.
Keysfan vous propose des packs mêlant un système d'exploitation Windows, à une suite bureautique Microsoft 365. Pratique, vous faites donc des économies, et vous êtes prêt pour un usage optimisé de votre ordinateur.
Les prérequis logiciel de Microsoft vous sont rappelés dans la description produit, tout comme le processus d'installation avec les étapes à suivre, à toutes fins utiles.
Votre rapport qualité/prix s'accroit d'autant plus, avant de conclure votre achat, par l'emploi du code promo CLUB62 :
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 36€ (1 clé)
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 42€ (1 clé)
Pour un achat de gros, Keysfan est également au rendez-vous !
On retrouve également, durant cette campagne promotionnelle du Black Friday 2025, de nombreux autres logiciels chez Keysfan. Et ces derniers peuvent également être disponibles pour des achats de gros.
Ainsi, adaptez, une fois, votre achat à votre besoin. Et voici quelques exemples d'offres à saisir en réduction :
- Pack Microsoft 365 2021 Pro Plus à 1400€ (50 clés)
- Pack Windows 10 Pro à 325€ (50 clés)
- Pack Windows 11 Pro à 400€ (50 clés)
Au-delà des produits présentés dans cet article, sachez que d'autres logiciels sont également disponibles sur la boutique en ligne de Keysfan.
Mon achat en 3 étapes chez Keysfan, suivez le guide !
Avant toute chose, notez que Keysfan est pleinement un interlocuteur de confiance. Cela fait plusieurs années maintenant que Clubic vous propose leurs logiciels, et comme l'atteste, notamment, la note de 4,8/5 parmi plus de 2000 avis vérifiés sur Trustpilot, tout se passe pour le mieux.
Alors, rappelons quelques points clés. Première étape, chaque produit que vous souhaitez acheter comporte, dans sa description, les prérequis d'installation. Ils ne sont pas optionnels, aussi, prenez quelques minutes pour vérifier la fiche technique de votre ordinateur, rien de très compliqué en somme.
Une fois que vous avez identifié le logiciel que vous souhaitez vous offrir, notez bien le code promo qui lui est associé pour l'obtenir à prix attractif, ici, CLUB50 et CLUB62.
La deuxième étape consiste à régler votre achat, et pour cela, il vous faudra vous créer un compte chez Keysfan. C'est une simple formalité, rapide, mais importante. En effet, cela vous permet, en renseignant votre adresse mail, de recevoir votre achat. Choisissez également, parmi les modes de paiement proposés, celui qui vous sied le mieux.
Enfin, la troisième et dernière étape consiste à récupérer votre produit. Keysfan vous l'envoie par mail, et vous le réceptionnez, généralement, dans l'heure qui suit votre achat, sauf indication contraire.
Ainsi, prenez quand même le temps de vérifier l'orthographe de votre adresse mail, mais aussi, le cas échéant, vos spams. Au besoin, le service client de Keysfan est réactif et vous répond 24h/24, 7j/7.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA