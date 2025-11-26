Le design à double chambre optimise le rangement et la circulation d'air, tout en restant accessible grâce à une remise inhabituelle pour ce format. On peut trouver que ce type d'opportunité marque la période.
Le Corsair 2500X tombe à 89,90 € avec une réduction de 40 % chez Amazon, soit le tarif le plus bas jamais observé pour ce modèle en période de Black Friday. Ce boîtier compact répond aux besoins des utilisateurs qui veulent assembler un PC bien rangé, facile à refroidir, et compatible avec les dernières cartes mères à connexion inversée. Les panneaux en verre trempé laissent voir tous les composants, ce qui donne un rendu moderne et épuré.
Le boîtier mATX facilite le montage grâce à sa conception à deux chambres. Les panneaux en verre trempé valorisent l'esthétique de la configuration. La circulation d'air reste optimale, même sans ventilateurs fournis.
- Design double chambre pour un montage propre et une gestion des câbles efficace
- Compatible cartes mères à connexion inversée ASUS BTF et MSI Project Zero
- Jusqu'à 9 ventilateurs 120 mm ou 4 ventilateurs 140 mm installables
- Panneaux en verre trempé à l'avant et sur le côté pour un rendu visuel soigné
- Espace dédié pour alimentation et stockage, facilitant l'organisation
- Aucun ventilateur inclus d'origine, nécessite un achat complémentaire
- Format mATX uniquement, incompatible avec les cartes mères ATX classiques
- Montage possible plus complexe pour une première configuration PC
Un agencement pensé pour la simplicité et la clarté
Ce boîtier compact s'adapte facilement dans un espace de travail réduit. L'agencement à double chambre simplifie la gestion des câbles et facilite le stockage des disques, ce qui rend l'assemblage moins fastidieux.
Le verre trempé sur le côté et à l'avant valorise l'intérieur du PC, surtout si vous aimez soigner l'apparence de votre configuration. On peut trouver que l'absence de ventilateurs invite à choisir soi-même le niveau de refroidissement, selon l'usage visé et le bruit souhaité.
Une offre Amazon qui met l'accent sur la praticité
Amazon propose le Corsair 2500X à 89,90 €. Ce format compact, pensé pour la simplicité, répond aux besoins de ceux qui cherchent un boîtier facile à installer et à organiser.
Le positionnement tarifaire reste attractif pour un modèle à double chambre et verre trempé. L'ensemble s'adresse à un usage quotidien, avec un vrai confort pour le montage ou la maintenance.
