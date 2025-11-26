Ce boîtier compact s'adapte facilement dans un espace de travail réduit. L'agencement à double chambre simplifie la gestion des câbles et facilite le stockage des disques, ce qui rend l'assemblage moins fastidieux.

Le verre trempé sur le côté et à l'avant valorise l'intérieur du PC, surtout si vous aimez soigner l'apparence de votre configuration. On peut trouver que l'absence de ventilateurs invite à choisir soi-même le niveau de refroidissement, selon l'usage visé et le bruit souhaité.