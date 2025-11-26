Amazon frappe fort pour le Black Friday avec une réduction marquée sur la batterie Ugreen Nexode 165W. Cette powerbank polyvalente passe sous les 60 €, un tarif rare pour une recharge rapide compatible PC.
Le Ugreen Nexode 165W s'affiche à 59,35 €, soit une chute de 34 % pour le Black Friday chez Amazon, au prix le plus bas jamais enregistré pour ce modèle. Cette batterie externe recharge un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette en simultané, sans perte de temps ni prise de tête.
La batterie externe offre une recharge rapide grâce à son câble USB-C rétractable. Son écran affiche le niveau de charge en temps réel, ce qui évite les mauvaises surprises en déplacement. La capacité permet d'emporter plusieurs charges pour tous les appareils quotidiens.
- Capacité de 20000 mAh : recharge complète d'un MacBook Air 13'' jusqu'à 1,3 fois, iPhone 17 Pro jusqu'à 3,8 fois
- Puissance totale de 165 W : recharge simultanée de trois appareils (USB-C 100 W + USB-C 65 W + USB-A 33 W)
- Câble USB-C rétractable de 70 cm supportant 100 W, testé sur plus de 25000 rétractations
- Recharge rapide : récupération de 43 % de batterie sur MacBook Pro 16'' en 30 minutes
- Écran TFT embarqué pour surveiller le niveau de batterie, la tension et la puissance délivrée
- Recharge complète du power bank en 1,9 heure nécessite un chargeur supérieur à 100 W non fourni
- Format colonne de 146 x 54 x 50 mm, poids de 540 g : moins pratique pour les poches ou petits sacs
Une autonomie confortable pour tous vos appareils mobiles
La batterie externe Ugreen accompagne facilement une journée de travail, un déplacement ou un week-end sans prise à portée de main. Sa capacité élevée permet de recharger un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette, sans craindre la panne sèche au mauvais moment. On apprécie la présence du câble intégré, qui évite de devoir fouiller dans son sac pour trouver le bon cordon. L'écran d'affichage reste lisible même dans un environnement lumineux, pratique quand on veut vérifier l'état de la charge d'un coup d'œil. Certains diront que le format paraît imposant, mais il tient dans un sac à dos sans trop peser, et la tranquillité d'esprit compense largement ce petit point.
La gestion intelligente de la puissance répartit l'énergie entre plusieurs appareils, sans surchauffe ni ralentissement. Même branché à un ordinateur et un smartphone, le chargeur Ugreen ne faiblit pas. On peut l'utiliser au bureau comme en déplacement, pour gagner du temps et rester opérationnel toute la journée.
Un prix compétitif chez Amazon pour un usage quotidien
Amazon propose le Ugreen Nexode 165W à 59,35 €, un tarif rarement observé pour cette capacité et cette polyvalence. Ce modèle s'adapte bien aux besoins courants, du télétravail aux déplacements professionnels. Sa gestion de la charge et son affichage clair le rendent pratique pour un usage régulier, en toute simplicité.
