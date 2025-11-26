La batterie externe Ugreen accompagne facilement une journée de travail, un déplacement ou un week-end sans prise à portée de main. Sa capacité élevée permet de recharger un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette, sans craindre la panne sèche au mauvais moment. On apprécie la présence du câble intégré, qui évite de devoir fouiller dans son sac pour trouver le bon cordon. L'écran d'affichage reste lisible même dans un environnement lumineux, pratique quand on veut vérifier l'état de la charge d'un coup d'œil. Certains diront que le format paraît imposant, mais il tient dans un sac à dos sans trop peser, et la tranquillité d'esprit compense largement ce petit point.

La gestion intelligente de la puissance répartit l'énergie entre plusieurs appareils, sans surchauffe ni ralentissement. Même branché à un ordinateur et un smartphone, le chargeur Ugreen ne faiblit pas. On peut l'utiliser au bureau comme en déplacement, pour gagner du temps et rester opérationnel toute la journée.