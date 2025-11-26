Amazon frappe fort pour le Black Friday avec une réduction marquée sur la batterie Ugreen Nexode 165W. Cette powerbank polyvalente passe sous les 60 €, un tarif rare pour une recharge rapide compatible PC.

© clubic
© clubic

Le Ugreen Nexode 165W s'affiche à 59,35 €, soit une chute de 34 % pour le Black Friday chez Amazon, au prix le plus bas jamais enregistré pour ce modèle. Cette batterie externe recharge un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette en simultané, sans perte de temps ni prise de tête.

Voir l'offre chez amazon.fr à 59,35 €

La batterie externe offre une recharge rapide grâce à son câble USB-C rétractable. Son écran affiche le niveau de charge en temps réel, ce qui évite les mauvaises surprises en déplacement. La capacité permet d'emporter plusieurs charges pour tous les appareils quotidiens.

Ugreen Nexode 165W 20000mAh
Batterie externe puissante, idéale pour plusieurs appareils, câble rétractable et écran TFT pour un suivi précis
59,35 € chez amazon.fr
Les plus
  • Capacité de 20000 mAh : recharge complète d'un MacBook Air 13'' jusqu'à 1,3 fois, iPhone 17 Pro jusqu'à 3,8 fois
  • Puissance totale de 165 W : recharge simultanée de trois appareils (USB-C 100 W + USB-C 65 W + USB-A 33 W)
  • Câble USB-C rétractable de 70 cm supportant 100 W, testé sur plus de 25000 rétractations
  • Recharge rapide : récupération de 43 % de batterie sur MacBook Pro 16'' en 30 minutes
  • Écran TFT embarqué pour surveiller le niveau de batterie, la tension et la puissance délivrée
Les moins
  • Recharge complète du power bank en 1,9 heure nécessite un chargeur supérieur à 100 W non fourni
  • Format colonne de 146 x 54 x 50 mm, poids de 540 g : moins pratique pour les poches ou petits sacs

Une autonomie confortable pour tous vos appareils mobiles

La batterie externe Ugreen accompagne facilement une journée de travail, un déplacement ou un week-end sans prise à portée de main. Sa capacité élevée permet de recharger un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette, sans craindre la panne sèche au mauvais moment. On apprécie la présence du câble intégré, qui évite de devoir fouiller dans son sac pour trouver le bon cordon. L'écran d'affichage reste lisible même dans un environnement lumineux, pratique quand on veut vérifier l'état de la charge d'un coup d'œil. Certains diront que le format paraît imposant, mais il tient dans un sac à dos sans trop peser, et la tranquillité d'esprit compense largement ce petit point.

La gestion intelligente de la puissance répartit l'énergie entre plusieurs appareils, sans surchauffe ni ralentissement. Même branché à un ordinateur et un smartphone, le chargeur Ugreen ne faiblit pas. On peut l'utiliser au bureau comme en déplacement, pour gagner du temps et rester opérationnel toute la journée.

Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday

Un prix compétitif chez Amazon pour un usage quotidien

Amazon propose le Ugreen Nexode 165W à 59,35 €, un tarif rarement observé pour cette capacité et cette polyvalence. Ce modèle s'adapte bien aux besoins courants, du télétravail aux déplacements professionnels. Sa gestion de la charge et son affichage clair le rendent pratique pour un usage régulier, en toute simplicité.

Voir l'offre chez amazon.fr à 59,35 €
Black Friday 2025 : les meilleures offres et promotions à saisir en DIRECT
À découvrir
Black Friday 2025 : les meilleures offres et promotions à saisir en DIRECT
26 novembre 2025 à 18h11
Black Friday

Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?

Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.

Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.

Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.