Amazon affiche le pack Logitech MX Keys S + MX Master 3S à 132,95 €, son prix le plus bas jamais constaté. Une promo Black Friday rare sur un duo premium très apprécié.
Le pack Logitech MX Keys S et MX Master 3S tombe à 132,95 € au lieu de 249,98 € chez Amazon, soit une réduction de 47 % par rapport au prix habituel. C'est le tarif le plus bas jamais enregistré pour ce duo, en pleine période de promotions du Black Friday.
Le clavier sans fil propose une frappe silencieuse, des touches rétroéclairées qui s'adaptent à la lumière ambiante et une autonomie confortable. La souris ergonomique permet un défilement rapide et précis, même sur du verre, avec un bruit de clic presque imperceptible.
Le duo clavier et souris améliore la productivité au bureau comme à la maison. Le clavier rétroéclairé garantit une frappe agréable, même en soirée. La souris silencieuse s'adapte à tous types de surfaces, y compris le verre, ce qui facilite le travail sur différents bureaux ou supports.
- Clavier AZERTY français confortable
- Souris avec défilement ultra-rapide
- Connexion sans fil stable
- Recharge USB-C pratique
- Souris imposante pour petites mains
- Apprentissage des fonctionnalités avancées
Une expérience de frappe et de navigation confortable
Un ensemble clavier et souris transforme les sessions de travail prolongées en moments plus agréables. Le clavier propose des touches concaves, inspirées de celles d'un ordinateur portable, qui réduisent la fatigue lors de la saisie. La souris suit précisément le mouvement sur toutes les surfaces, même le verre, ce qui évite les interruptions ou les gestes brusques. L'éclairage automatique du clavier s'ajuste selon la lumière ambiante, alors que les clics silencieux de la souris limitent les nuisances sonores, que ce soit à la maison ou au bureau.
Un pack pensé pour la polyvalence au quotidien
Amazon propose cet ensemble Logitech MX Keys S et MX Master 3S à 132,95 €. La recharge par USB-C et la connectivité sans fil simplifient l'usage sur plusieurs appareils, sans avoir à jongler avec les câbles. Ce duo reste bien positionné pour une utilisation régulière en télétravail, au bureau ou en usage mixte. Le confort de frappe et la précision de la souris améliorent vraiment l'organisation de l'espace de travail.
