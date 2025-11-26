Le pack Logitech MX Keys S et MX Master 3S tombe à 132,95 € au lieu de 249,98 € chez Amazon, soit une réduction de 47 % par rapport au prix habituel. C'est le tarif le plus bas jamais enregistré pour ce duo, en pleine période de promotions du Black Friday.

Le clavier sans fil propose une frappe silencieuse, des touches rétroéclairées qui s'adaptent à la lumière ambiante et une autonomie confortable. La souris ergonomique permet un défilement rapide et précis, même sur du verre, avec un bruit de clic presque imperceptible.