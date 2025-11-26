Le dictaphone Plaud Note simplifie la gestion des notes et enregistrements lors de réunions ou de déplacements. Il tient dans une main, se connecte à une application intuitive et propose des transcriptions en temps réel, même dans des langues étrangères. On peut l'utiliser pour archiver ses comptes-rendus de réunion, garder une trace fidèle d'un entretien téléphonique ou préparer une présentation. L'autonomie de 30 heures évite de devoir le recharger en pleine journée. Certains diront que le design discret passe presque inaperçu sur un bureau, ce qui reste pratique en environnement professionnel.

Le stockage interne de 64 Go suffit pour conserver des centaines d'heures d'audio. L'étui magnétique fourni facilite le transport de l'appareil, que ce soit dans un sac de travail ou une poche de veste. Ce détail compte, surtout si l'on multiplie les déplacements ou que l'on veut accéder à ses fichiers rapidement sans chercher un câble ou un accessoire supplémentaire.