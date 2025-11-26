Amazon affiche le Plaud Note IA à 134,99 €, son prix le plus bas jamais observé. Une grosse promo Black Friday sur un dictaphone intelligent qui transcrit et résume vos réunions.
À 134,99 €, soit -21 % en plein Black Friday, le Plaud Note IA affiche son tarif le plus bas jamais observé sur Amazon. Ce dictaphone compact enregistre chaque échange, transcrit vos réunions ou appels et résume automatiquement. L'appareil accompagne facilement les professionnels comme les étudiants dans toutes leurs prises de notes, sans effort particulier ni apprentissage technique.
Le dictaphone assure une transcription rapide dans plus de cent langues. Son double microphone capte clairement les discussions même en environnement bruyant. Cet appareil trouve sa place dans la poche et convient aussi bien aux rendez-vous que pour enregistrer un cours ou un appel important.
- Transcription IA rapide et précise dans 112 langues
- 64 Go de mémoire interne, jusqu'à 480 heures d'enregistrement
- Double microphone avec capteur de conduction par vibration pour une clarté optimale
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie sur une seule charge
- Stockage cloud illimité via l'application
- Fonctionnalités avancées accessibles uniquement via l'application dédiée
- Reconnaissance automatique des locuteurs réservée au plan Pro
Un dictaphone pensé pour la simplicité au quotidien
Le dictaphone Plaud Note simplifie la gestion des notes et enregistrements lors de réunions ou de déplacements. Il tient dans une main, se connecte à une application intuitive et propose des transcriptions en temps réel, même dans des langues étrangères. On peut l'utiliser pour archiver ses comptes-rendus de réunion, garder une trace fidèle d'un entretien téléphonique ou préparer une présentation. L'autonomie de 30 heures évite de devoir le recharger en pleine journée. Certains diront que le design discret passe presque inaperçu sur un bureau, ce qui reste pratique en environnement professionnel.
Le stockage interne de 64 Go suffit pour conserver des centaines d'heures d'audio. L'étui magnétique fourni facilite le transport de l'appareil, que ce soit dans un sac de travail ou une poche de veste. Ce détail compte, surtout si l'on multiplie les déplacements ou que l'on veut accéder à ses fichiers rapidement sans chercher un câble ou un accessoire supplémentaire.
Un appareil qui mise sur la praticité
Amazon affiche le Plaud Note IA à 134,99 €, un tarif cohérent avec sa mémoire confortable et sa prise en main rapide. Le format reste compact et l'autonomie tient la journée, sans compromis sur la qualité sonore ou la sécurité des données. Ce modèle s'adresse à celles et ceux qui cherchent une solution fiable, simple à utiliser et adaptée à un usage professionnel ou personnel régulier. Il facilite la vie de tous ceux qui jonglent entre déplacements, appels et réunions, sans s'encombrer d'accessoires inutiles.
