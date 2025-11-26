La montre connectée s'intègre facilement dans une routine active. Son écran AMOLED reste lisible en extérieur comme en salle, ce qui facilite la consultation des données même en déplacement. L'autonomie atteint jusqu'à 11 jours, ce qui réduit la fréquence de recharge, un atout quand on bouge beaucoup ou que l'on ne veut pas multiplier les câbles sur le bureau ou la table de nuit.

La détection du sommeil et des siestes aide à mieux comprendre ses habitudes, tandis que le suivi du stress et de la fréquence cardiaque apporte un vrai complément pour ajuster sa récupération. Certains diront que la fonction Body Battery, qui mesure l'énergie corporelle au fil de la journée, donne un aperçu utile avant une séance de sport ou pour organiser une semaine chargée.

La montre s'adapte aussi à la marche, à la natation ou au vélo, sans réglage compliqué. Ce modèle convient à ceux qui veulent garder un œil sur leur forme sans se perdre dans les menus.