À l’occasion du Black Friday, Canal+ dévoile une promotion rare : l’offre “La Totale” est proposée à 40 €/mois pendant 24 mois, avec Netflix Standard inclus. Une formule qui réunit sport, cinéma, séries et plateformes de streaming dans un seul abonnement.
Avec l’explosion des plateformes de streaming et la multiplication des abonnements, il devient de plus en plus compliqué, et coûteux, de profiter d’un catalogue complet de films, séries, sports et divertissements. Canal+ tente de répondre à cette problématique en regroupant dans une seule formule tout ce qui intéresse les amateurs de contenus premium.
Pour le Black Friday, l’offre Canal+ La Totale bénéficie d’une remise exceptionnelle : 40 € par mois pendant 24 mois, un tarif particulièrement agressif compte tenu de la richesse du contenu inclus, notamment Netflix Standard, intégré sans surcoût.
On parle ici d’un package pensé pour ceux qui veulent centraliser leurs abonnements de streaming tout en profitant de l’intégralité des chaînes et services Canal+, y compris les contenus sport et cinéma les plus exclusifs.
L'abonnement Canal+ le plus complet à un prix digne du Black Friday
Canal+ La Totale porte bien son nom : c’est la formule la plus complète proposée par Canal+, regroupant l’ensemble des chaînes de la maison ainsi que plusieurs services partenaires essentiels. Avec la promotion Black Friday, l’abonnement passe à 40 € par mois pendant 24 mois, un tarif qui reste fixe durant toute la période d’engagement.
L’offre inclut notamment :
- Canal+ et Canal+ Cinéma & Séries
- Canal+ Sport, avec une large gamme de compétitions (Ligue 1, Premier League, Formule 1, MotoGP…)
- Netflix Standard, intégré directement dans votre pack
- Apple TV
- Paramount+
- HBO Max
- OCS et Warner Pass, selon disponibilité
- L’accès aux plateformes Canal+ (myCANAL), sur TV, smartphone, tablette et ordinateur
- beIN SPORTS et Eurosport
Cette combinaison offre un catalogue colossal : cinéma récent, séries exclusives, contenus familiaux, documentaires, programmes jeunesse, compétitions sportives majeures… Le tout accessible en permanence, avec un compte Netflix Standard inclus qui permet de regarder en HD sur deux écrans simultanément.
Pourquoi craquer pour l’offre Canal+ La Totale ?
La force de cette formule tient d’abord à sa complétude. Là où la plupart des foyers cumulent plusieurs abonnements pour accéder à Netflix, Disney+, du sport premium et des films récents, Canal+ propose de regrouper toutes ces plateformes dans un seul abonnement à prix réduit. Rien qu’en additionnant le coût séparé de Canal+, Netflix, Disney+ et Canal+ Sport, on dépasse largement les 40 € mensuels, ce qui rend l’offre particulièrement intéressante d’un point de vue économique.
Elle s’adresse aussi à ceux qui veulent accéder à un contenu varié sans se perdre dans les abonnements. Cinéma américain récent, séries en exclusivité, productions françaises, grands événements sportifs, F1, football européen, blockbusters Disney, franchises cultes… tout est accessible via une seule interface, myCANAL, qui reste l’une des plateformes les plus fluides et complètes du marché.
L’ajout de Netflix Standard est en lui-même un énorme argument : l’abonnement coûte généralement plus de 13 € par mois. L’intégrer dans un pack à 40 € sans supplément rend la formule encore plus compétitive. En période de Black Friday, où les bonnes affaires ne durent jamais longtemps, cette offre fait partie des plus cohérentes pour les amateurs de contenus premium.
Enfin, l’engagement de 24 mois peut être perçu comme un inconvénient, mais il garantit aussi une stabilité tarifaire. À une époque où les plateformes augmentent régulièrement leurs prix, fixer un tarif bas pour deux ans est une réelle sécurité financière pour les utilisateurs réguliers de contenus cinéma, séries et sport.
