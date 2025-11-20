Avec l’explosion des plateformes de streaming et la multiplication des abonnements, il devient de plus en plus compliqué, et coûteux, de profiter d’un catalogue complet de films, séries, sports et divertissements. Canal+ tente de répondre à cette problématique en regroupant dans une seule formule tout ce qui intéresse les amateurs de contenus premium.

Pour le Black Friday, l’offre Canal+ La Totale bénéficie d’une remise exceptionnelle : 40 € par mois pendant 24 mois, un tarif particulièrement agressif compte tenu de la richesse du contenu inclus, notamment Netflix Standard, intégré sans surcoût.

On parle ici d’un package pensé pour ceux qui veulent centraliser leurs abonnements de streaming tout en profitant de l’intégralité des chaînes et services Canal+, y compris les contenus sport et cinéma les plus exclusifs.