Des performances au meilleur prix, voilà la promesse du Black Friday chez PC Componentes. Chaque année, le revendeur s’impose comme l’une des références pour dénicher des offres agressives sur les composants informatiques, les écrans PC et même les Smart TV les plus prisées du moment.
Avec l’arrivée du Black Friday, la plateforme PC Componentes multiplie les remises alléchantes, jusqu’à -60 % selon les catégories. Le spécialiste espagnol de la tech propose des réductions massives sur une large palette de produits : cartes graphiques, moniteurs gaming, TV… et assure en plus la livraison gratuite dès 50€, ainsi qu’un retour sans frais jusqu’au 15 janvier, de quoi anticiper ses achats de Noël sereinement.
Ci-dessous, on revient sur cinq offres particulièrement intéressantes disponibles chez PC Componentes, pour les gamers comme pour les amateurs de divertissement, des GPUs aux écrans en passant par la télévision. Voici un tour d’horizon de ces promos à ne pas manquer.
Les promos Black Friday à saisir chez PC Componentes
- La ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC à 585,02€ au lieu de 842,96€
- La Nitro+ Radeon RX 9060 XT à 394,90€ au lieu de 445,28€
- L'écran MSI MAG 274QF X24 27" à 177,52€ au lieu de 187,44€
- L'écran ASUS 24,5" Full HD 200Hz à 122,98€ au lieu de 143,97€
- La TV LG QNED 43" 4K à 395,70€ au lieu de 499€
La Asus GeForce RTX 5070 à prix barré
La carte graphique ASUS PRIME RTX 5070 OC, avec ses 12 Go de mémoire GDDR7, figure parmi les stars du Black Friday chez PC Componentes. Ce modèle overclocké combine l’architecture Blackwell de NVIDIA avec des technologies comme DLSS 4 et Reflex 2, ce qui en fait un bon choix pour du gaming en 1440p, voire même du 4K léger selon les titres.
En promotion, elle descend en cette période de Black Friday bien en-dessous de son tarif habituel, offrant un rapport performance/prix très compétitif pour une carte de cette génération, avec une remise de 30% sur le tarif initial. À noter : la conception Prime (2,5 slots) assure un bon équilibre entre refroidissement et compacité.
La carte graphique Radeon RX 9060 XT à moins de 400€
Du côté AMD, la carte Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16 Go profite elle aussi du Black Friday. Cette carte, bâtie autour de l’architecture RDNA 4, offre 16 Go de GDDR6, sur une interface 128 bits. Elle est affichée à 394,90 € chez PC Componentes, soit une remise d’environ 10% par rapport à son prix antérieur.
Pour les joueurs qui veulent une GPU puissante sans forcément viser le haut de gamme, cette RX 9060 XT représente un excellent compromis. Ses performances sont solides, tout comme sa consommation modérée. Un bon compromis donc.
L'écran gaming MSI MAG 274QF et ses 240hz
Passons au moniteur avec le MSI MAG 274QF X24, un écran de 27” doté d’une dalle Rapid IPS QHD (2560×1440), affichant un rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse ultra rapide de 0,5 ms. Là encore, Black Friday oblige, le moniteur est proposé à 177,52€.
Pour les amateurs de gaming compétitif, ce modèle représente une très belle opportunité : sa fluidité assure un excellent confort, et son format 27″ offre une bonne immersion, sans pour autant venir sacrifier la réactivité.
L'écran gaming Asus de 24,5"
Un autre moniteur à surveiller, du côté de chez ASUS cette fois, avec un modèle de 24,5”, doté d’une dalle VA Full HD, avec un taux de rafraîchissement de 200 Hz et la technologie FreeSync Premium, le tout avec haut-parleurs intégrés.
Son prix Black Friday (environ 120€) reste très attractif, ce qui en fait un choix judicieux pour ceux qui veulent un bon moniteur gaming sans dépasser leur budget.
Cet écran est particulièrement adapté pour les configurations orientées e-sports ou les joueurs qui privilégient la réactivité et la compacité. Il combine une bonne qualité d’image avec une fluidité appréciable, tout en s’intégrant facilement dans un setup minimaliste.
La Smart TV LG QNED 43″ 4K
Enfin, pour ceux qui préfèrent le salon au bureau, la TV LG QNED 43″ (modèle 43QNED81A6A) entre également dans cette sélection. Il s’agit d’une Smart TV 4K, avec support HDR10, Dolby Digital Plus et un système de local dimming, ce qui la rend idéale pour le streaming, les consoles de jeu ou le cinéma à la maison.
Pendant le Black Friday, cette TV bénéficie d’une remise significative (avec un tarif qui descend sous la barre des 400€), ce qui la rend particulièrement compétitive par rapport à d'autres modèles 4K de taille similaire.
Son format compact de 43″ la rend parfaite pour une chambre ou un petit salon, tout en offrant une qualité d’image remarquable grâce à la technologie QNED, propre à LG.
Pourquoi ces offres valent le détour ?
Avec des remises allant jusqu’à 60%, les réductions Black Friday mises en place chez PC Componentes peuvent atteindre des niveaux très élevés, notamment sur les composants tech. De plus, grâce à la politique de retour jusqu’au 15 janvier, les acheteurs peuvent tester les produits en toute sérénité.
A cela s’ajoute une livraison gratuite dès 50€ d’achat, soit un avantage non négligeable pour des articles souvent volumineux comme des moniteurs ou encore des Smart TV.
Entre cartes graphiques dernier cri, écrans gaming haute fréquence, PC portables et de bureau, ou encore TV 4K et smartphones, la sélection couvre des besoins variés, que vous montiez un PC gaming ou que vous cherchiez à upgrader votre salon.
Conseils pour bien profiter du Black Friday chez PC Componentes
Surveillez les stocks : certaines offres (comme les cartes graphiques) partent vite, surtout en période de Black Friday. Aussi, quand bien même la plateforme propose une politique de retour jusqu’au 15 janvier si jamais vous changez d’avis, pensez à vérifier la compatibilité en amont.
Avant d’acheter une carte graphique ou un écran, vérifiez que votre configuration actuelle (alimentation, boîtier, connectique) peut l’accueillir comme il se doit.
Le Black Friday chez PC Componentes est une fenêtre d’opportunité idéale pour upgrader sa configuration ou équiper son espace de vie en technologie. Notre sélection de cinq produits, deux cartes graphiques puissantes, deux écrans gaming réactifs et une TV 4K compacte, couvre un éventail d’usages très large, que vous soyez gamer, créatif ou simple amateur de home cinéma.
Avec des remises significatives, la livraison gratuite et une politique de retour généreuse, c’est le moment ou jamais de se faire plaisir (ou de prévoir des cadeaux de Noël) sans forcément exploser le budget. Restez à l’affût, car les meilleures offres peuvent disparaître rapidement.