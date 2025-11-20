Avec l’arrivée du Black Friday, la plateforme PC Componentes multiplie les remises alléchantes, jusqu’à -60 % selon les catégories. Le spécialiste espagnol de la tech propose des réductions massives sur une large palette de produits : cartes graphiques, moniteurs gaming, TV… et assure en plus la livraison gratuite dès 50€, ainsi qu’un retour sans frais jusqu’au 15 janvier, de quoi anticiper ses achats de Noël sereinement.

Ci-dessous, on revient sur cinq offres particulièrement intéressantes disponibles chez PC Componentes, pour les gamers comme pour les amateurs de divertissement, des GPUs aux écrans en passant par la télévision. Voici un tour d’horizon de ces promos à ne pas manquer.