Cdiscount casse les prix de la PS5 pour le Black Friday avec une pluie de packs pour petits et grands. Console sous les 500 €, bundles avec Call of Duty inclus… difficile de trouver mieux pour s’équiper au meilleur prix.
Pour le Black Friday, Cdiscount a clairement décidé de gâter les fans de la marque PlayStation. L’enseigne propose une série de réductions sur tous les modèles de PS5 : Standard, Standard Slim, Digitale, mais aussi des packs accompagnés des derniers jeux les plus populaires du moment, comme EA FC 26, 2K26, Black Ops 6 ou Ghost of Yōtei. Une offre large, diversifiée et taillée pour satisfaire les joueurs occasionnels comme les passionnés. Avec des prix nettement inférieurs à ceux proposés par la concurrence, cette sélection se présente comme l’une des plus agressives du marché en ce vendredi de pré–Black Friday.
Les 7 promos PS5 à saisir chez Cdiscount
- PlayStation 5 - Edition Digitale (Modèle Slim) à 460 € au lieu de 499,99 €
- PlayStation 5 - Édition Standard à 499 € au lieu de 511,95 €
- PlayStation 5 - Edition Digitale + Call of Duty : Black Ops 6 à 529,99 € au lieu de 594,98 €
- PlayStation 5 - Édition Standard + FC26 à 519,90 € au lieu de 549,99 €
- PlayStation 5 - Édition Standard + 2 manettes à 550,00 € au lieu de 594,99 €
- PlayStation 5 - Édition limitée Ghost of Yōtei à 597 € au lieu de 599,99 €
- PlayStation 5 Pro + FC26 à 790,00 € à 890,98 €
Des réductions pour toute la famille
La sélection du jour couvre tous les profils de joueurs, avec des packs variés et très attractifs. Les amateurs de sensations fortes retrouveront la PS5 Digitale accompagnée de Call of Duty : Black Ops 6, parfait pour plonger dans un mode campagne explosif et un multijoueur déjà culte. Les fans de football préféreront le pack PS5 Standard + EA FC 26, incontournable pour jouer entre amis pendant les fêtes.
Les familles, elles, pourront compter sur l’édition PS5 Standard avec deux manettes, idéale pour partager des sessions de jeu à plusieurs sans racheter d’accessoires. Les passionnés de belles éditions auront les yeux rivés sur la PS5 Ghost of Yōtei, une édition limitée très rare déjà en rupture de stock chez Amazon qui fait déjà parler d’elle auprès des collectionneurs. Et pour ceux qui veulent les graphismes les plus fluides du marché, la PS5 Pro, accompagnée de FC 26, est l’offre la plus performante du moment.
Cette sélection fait surtout la différence sur les prix : la PS5 Standard et la Ghost of Yōtei sont affichées moins cher que chez Fnac, Darty et même Amazon. Autrement dit : des opportunités parfaites pour préparer Noël sans dépasser son budget.
Cdiscount, un acteur majeur français du e-commerce
Cdiscount confirme cette année encore qu’il est devenu l’un des piliers du e-commerce français. Grâce à une politique agressive en matière de promotions, l’enseigne montre qu’elle peut rivaliser avec les géants du secteur. La preuve : les PlayStation éditions Standard et Yōtei y sont proposées à des prix plus bas que chez Amazon, un fait assez rare pour être souligné.
L’enseigne a aussi été l’une des premières à lancer la fête du Black Friday avec son événement « Ça va être tout black », marquant le coup avec des réductions anticipées, fiables et souvent moins disputées que sur Amazon. Résultat : moins de pression, plus de chances de saisir un vrai bon plan, et une sélection qui continue de s’étoffer jour après jour. Pour trouver une PS5 pas chère ou un pack limité introuvable ailleurs, il faudra clairement garder Cdiscount dans le viseur tout au long de la semaine.
