En 2025, le cloud fait partie du quotidien. Vous y stockez vos photos, vos documents de travail, vos vidéos, vos projets créatifs ou même les sauvegardes de vos appareils. Le problème, c’est que la plupart des services pratiquent désormais une tarification cumulative : quelques euros par mois ici, un supplément pour plus d’espace là, et très vite la facture grimpe.

La plupart des utilisateurs finissent par payer beaucoup plus qu’ils ne l’imaginent. Les grands services cloud reposent presque tous sur le même modèle :

Un abonnement mensuel ou annuel obligatoire

Des paliers de stockage de plus en plus coûteux

Une dépendance installée sur plusieurs années

Un tarif qui évolue dans le temps

Un espace insuffisant qui impose régulièrement un upgrade.

Dans ce contexte, l’idée d’un cloud personnel sans abonnement, payé une seule fois, devient plus qu’une bonne affaire : une alternative durable, prévisible, et surtout beaucoup plus sereine. C’est exactement ce que propose Koofr avec son stockage 1 To à vie pour 129,99 $ (environ 118 €) avec le code KOOFR.