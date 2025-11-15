Vous générez chaque année de plus en plus de photos, vidéos, documents et sauvegardes, mais le prix de vos abonnements cloud ne fait qu'augmenter ? Pas de panique ! Avec Koofr et son stockage 1 To à vie, vous pouvez enfin sécuriser vos fichiers sans factures récurrentes.
Le cloud : devenu indispensable… mais de plus en plus cher
En 2025, le cloud fait partie du quotidien. Vous y stockez vos photos, vos documents de travail, vos vidéos, vos projets créatifs ou même les sauvegardes de vos appareils. Le problème, c’est que la plupart des services pratiquent désormais une tarification cumulative : quelques euros par mois ici, un supplément pour plus d’espace là, et très vite la facture grimpe.
La plupart des utilisateurs finissent par payer beaucoup plus qu’ils ne l’imaginent. Les grands services cloud reposent presque tous sur le même modèle :
- Un abonnement mensuel ou annuel obligatoire
- Des paliers de stockage de plus en plus coûteux
- Une dépendance installée sur plusieurs années
- Un tarif qui évolue dans le temps
- Un espace insuffisant qui impose régulièrement un upgrade.
Dans ce contexte, l’idée d’un cloud personnel sans abonnement, payé une seule fois, devient plus qu’une bonne affaire : une alternative durable, prévisible, et surtout beaucoup plus sereine. C’est exactement ce que propose Koofr avec son stockage 1 To à vie pour 129,99 $ (environ 118 €) avec le code KOOFR.
1 To à vie : une approche qui change la manière dont vous stockez vos fichiers
Koofr repose sur une idée simple : vous achetez votre espace de stockage une fois, et vous le conservez pour toujours. Pas de mensualités, pas de surcoûts, pas d’options obligatoires. Avec 1 To, vous disposez d’un espace suffisant pour conserver durablement l’essentiel de vos données numériques.
Ce modèle est particulièrement attractif si vous :
- Gérez une grande bibliothèque de photos ou vidéos ;
- Travaillez avec des documents lourds ou des fichiers professionnels ;
- Souhaitez sauvegarder plusieurs appareils ;
- Refusez de multiplier les abonnements ;
- Cherchez un espace fiable et privé pour stocker vos archives.
Sur plusieurs années, l’économie est évidente. Là où un cloud classique peut dépasser 200 à 400 € sur trois ans, Koofr vous propose un espace définitif pour un achat unique.
Un cloud capable de tout centraliser
L’un des grands points forts de Koofr est sa capacité à rassembler tous vos autres clouds au même endroit. Vous pouvez y connecter vos comptes Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon Drive ou tout service compatible WebDAV.
Vous accédez ainsi à l’ensemble de vos fichiers depuis une seule interface. Pour les utilisateurs qui jonglent entre plusieurs espaces depuis des années, c’est un énorme gain de confort.
Koofr devient votre centre de gravité numérique, où tout est regroupé, trié et parfaitement accessible.
Une interface claire, des outils utiles au quotidien
Koofr ne se contente pas de stocker vos fichiers : il vous aide réellement à organiser votre vie numérique. L’interface est volontairement simple, lisible et accessible, que vous soyez débutant ou utilisateur avancé.
Parmi les outils les plus utiles, vous trouverez :
- Duplicate Finder pour détecter automatiquement les doublons ;
- Renommage avancé pour trier facilement vos dossiers ;
- Liens de partage personnalisables ;
- Compatibilité WebDAV pour monter Koofr comme un disque local ;
- Accès illimité depuis PC, Mac, Android, iOS et navigateur.
Ces outils rendent Koofr particulièrement agréable au quotidien, que vous l’utilisiez pour du tri, de la sauvegarde ou de la collaboration.
✅ Notre avis : un investissement durable pour votre vie numérique
Si vous cherchez un stockage cloud simple, fiable, privé et économique, Koofr représente aujourd’hui l’une des meilleures alternatives au modèle par abonnement. Pour moins de 120 €, vous obtenez 1 To de stockage sécurisé accessible sur un nombre illimité d’appareils, sans frais futurs et avec des outils utiles au quotidien. Pour un usage personnel comme professionnel, c’est un investissement intelligent et durable.