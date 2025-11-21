Le spécialiste des robots-tondeuses MAMMOTION réduit les tarifs de ses machines de plusieurs centaines d'euros pendant le Black Friday. Une occasion incontournable de réinventer la tonte de votre pelouse, sans effort et surtout profiter de la plus grande remise de l’année sur TOUS leurs modèles.
Les robots-tondeuses assurent l'entretien de votre gazon de façon autonome, exactement comme le font les robots-aspirateur dans votre maison. Désormais dotés d'une technologie aboutie, ces appareils dont on peut précisément limiter les zones d'intervention, requièrent très peu d'intervention manuelle et d'entretien. Votre pelouse est toujours impeccable, et en prime vous vous libérez du temps que vous pouvez consacrer, par exemple, à vos proches ou vos loisirs.
Et ça tombe bien, parce que le Black Friday est là pour vous aider à vous équiper à prix mini sur Amazon et sur le site du spécialiste MAMMOTION. Le constructeur applique pour l'occasion des réductions jusqu'à 650 € sur le prix habituellement constaté de ses robots-tondeuses les plus populaires. Ce sont tout simplement les tarifs les plus bas proposés de la marque cette année. Une occasion qu'il ne faut donc surtout pas rater. MAMMOTION lance également un jeu-concours qui peut, peut-être, vous permettre de gagner une tondeuse LUBA gratuite (on vous explique tout en fin d'article !).
Les modèles LUBA AWD sont l'idéal pour les grands terrains
Chez MAMMOTION, les robots-tondeuses se divisent en deux grandes gammes. Dans la gamme LUBA on trouve les robots LUBA 2 AWD et LUBA mini AWD - conçus pour des surfaces à tondre jusqu'à 6 000 m2.
Pour les plus grands terrains, le LUBA 2 AWD s'impose comme le meilleur modèle pour les terrains jusqu'à 3 600 m2 (LUBA 2 AWD 3000X) ou 6 000 m2 (LUBA 2 AWD 5000X). Tandis que les LUBA mini est indiqué pour les pelouses faisant jusqu'à 1 800 m2 (LUBA 2 mini AWD 1500) ou 1 000 m2 (LUBA mini AWD 800).
Le coeur technologique est le même dans les deux cas, bien que l'on trouve quelques petites différences. Ces deux modèles disposent de roues qui sont toutes motrices, ce qui leur permet une meilleure adhésion, en particulier dans les pentes, mêmes très escarpées (jusqu'à 80%).
Tous les LUBA disposent par ailleurs d'un système de navigation dernier-cri qui ne requiert pas d'enterrer de barrières virtuelles. Ces tondeuses reposent en effet sur un système RTK auquel s'ajoute la technologie de cartographie autonome UltraSense AI Vision.
En option, il est possible d'ajouter au deux modèles un système de localisation encore plus précis - doté d'une résolution de seulement 1 cm : un système baptisé iNavi Service. Jusqu'à 50 zones à tondre sont programmables sur le modèle LUBA 2 contre 20 sur les modèles LUBA mini.
Le modèle phare dispose en prime d'un radar ultrason qui lui permet de détecter plus de 200 types d'obstacles au lieu de 100. En plus de la WiFi le modèle LUBA 2 dispose d'une connectivité 4G qui permet de suivre et contrôler l'appareil en temps réel, même à bonne distance de la maison.
Ils ont tous deux une station de charge à laquelle ils retournent automatiquement à la fin de la tonte. Un cycle qui peut durer jusqu'à 190 mn en continu sur le LUBA 2 et 165 mn sur le modèle LUBA mini.
Voir les offres Black Friday sur les robots tondeuse LUBA
- Le LUBA 2 AWD 5000X à 2 449€ au lieu de 2 999€
- Le LUBA 2 AWD 3000X à 2 049€ au lieu de 2 599€
- Le LUBA mini AWD 1500 à 1 449€ au lieu de 1 999€
- Le LUBA mini AWD 800 à 1 049€ au lieu de 1 599€
Le YUKA mini, numéro 1 des ventes sur Amazon
Autres grandes références, les YUKA mini sont pensés davantage pour surfaces plus modestes, avec quelques tours dans leur sac. Best seller sur Amazon, le YUKA mini vaut particulièrement le détour.
Il faut seulement 10 minutes à l'appareil pour cartographier des terrains jusqu'à 1 200 m2. 15 zones d'actions sont programmables, chacune avec ses propres créneaux horaires et son type de tonte, si vous le souhaitez.
Grâce à son IA, aucune partie de votre pelouse n'échappe à ses lames. Avec Ride-On Boundary, l'appareil suit les murs et les obstacles pour réaliser une coupe précise, et propre. L'algorithme de navigation fait d'ailleurs passer le robot entre 1 à 3 fois supplémentaires dans ces endroits, pour assurer une tonte particulièrement soignée.
La technologie UltraSense AI Vision permet au YUKA mini d'éviter les obstacles tout en restant au plus près (2,5 cm). Cet oeil dopé à l'IA identifie également la présence d'enfants et d'animaux de compagnie, et arrête la tonte en cas de détection. Un plus pour la sécurité.
Le système permet aussi d'ériger des barrières virtuelles, tout cela avec la capacité de tondre en continu jusqu'à 300 m en ligne droite - même en cas de faible signal satellite. Comme pour les modèles LUBA, il est possible d'ajouter un système de positionnement précis au centimètre près, via le iNavi Service de MAMMOTION.
Côté terrain, le YUKA mini intègre un disque coupant dont la hauteur s'ajuste dynamiquement. Cela permet de garder une précision de coupe optimale, même dans les pentes ou dans les zones un peu accidentées.
Le modèle YUKA mini 700 fait partie de ceux qui ont la meilleure autonomie. Il est équipé d'une batterie détachable, permettant un rechargement ainsi qu'un remplacement facile de l'élément. Même si, rassurez-vous, il a bien une station de charge à laquelle il retourne automatiquement après la tonte.
Bien sûr, impossible de ne pas parler également du YUKA classique. Ce robot-tondeuse, semblable au YUKA mini, a pour particularité d'être vendu avec ramasse-débris. Cet accessoire, qui s'installe en quelques secondes, permet au robot de collecter les feuilles, herbes coupées et autres débris sur votre pelouse.
Il dépose ensuite ses paniers à des endroits que vous avez désignés (jusqu'à 100). Autre différence par rapport au modèle YUKA mini, sa surface d'action assez vaste, jusqu'à 4 000 m2.
Voir les offres Black Friday sur les robots tondeuse YUKA
- Le YUKA mini 600 à 599€ au lieu de 899€
- Le YUKA mini 800 à 699€ au lieu de 1 099€
- Le YUKA 1000 à 999€ au lieu de 1 399€
- Le YUKA 3000 à 1 399€ au lieu de 1 999€
Tentez votre chance pour gagner un robot-aspirateur MAMMOTION
La marque MAMMOTION profite aussi du Black Friday pour lancer un jeu-concours. Du 14 novembre au 1er décembre vous pouvez collecter gratuitement 500 points MAMMOTION et participer à un tirage au sort qui vous permettra peut être de gagner un robot-tondeuse gratuit.
La marque ne réserve pas ce prix à un seul gagnant, puisque 104 participants remporteront un lot parmi l'équivalent de 8 200 euros (au total) de prix. Parmi ces derniers, vous pouvez ainsi remporter un LUBA mini ou un YUKA mini. Si votre nom n'est pas tiré pour un robot tondeuse, la marque offre aussi des portes-clefs, gants de jardin, accessoires, ou encore un robot-tondeuse miniature (modélisme).
Pour jouer c'est très simple : rendez-vous sur cette page du site officiel de MAMMOTION et suivez les instructions pour tenter votre chance. Les 500 points de fidélité sont donnés immédiatement lors de votre inscription. Pour le reste, il s'agit de partager un post de la marque ou de partager votre expérience sur ces robots tondeuses sur les réseaux sociaux, et de croiser les doigts !