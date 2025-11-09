PCComponentes multiplie les opérations spéciales avant le Black Friday, et il est parfois difficile de suivre le rythme. Pour ne rien manquer, créez un compte sur le site et activez les alertes sur les catégories qui vous intéressent (écrans, PC portables, composants, etc.). Les prix évoluent rapidement, et certaines références disparaissent en quelques heures seulement.

Surveillez également les “Super Ofertas” du week-end, souvent mises à jour en matinée. Ces ventes flash sont limitées dans le temps mais réservent d’excellentes surprises, notamment sur les cartes graphiques et les SSD. Enfin, pensez à consulter régulièrement notre comparatif des meilleurs écrans PC￼ et notre guide des meilleurs processeurs Intel et AMD, pour faire un choix éclairé avant de valider votre panier.

Ce dimanche, PCComponentes s’impose donc comme une alternative sérieuse à Amazon ou Cdiscount pour ceux qui veulent s’équiper à moindre coût sans attendre le Black Friday officiel.