PCComponentes démarre le Black Friday en avance avec une pluie de réductions impressionnantes sur les composants, écrans, périphériques et accessoires connectés. Une belle occasion d’équiper son setup ou d’anticiper les fêtes à prix réduit, avec des remises allant jusqu’à -50 % sur des produits incontournables.
À quelques jours du Black Friday, PCComponentes met les bouchées doubles et propose des deals ultra compétitifs pour les amateurs de technologie et de gaming.
Processeurs Intel, écrans Full HD ou QHD, accessoires pour console, stockage et objets connectés : tout y passe. Si vous aviez prévu de booster votre configuration ou de faire plaisir à un proche, ces offres sont à surveiller de très près ce week-end.
Le TOP 10 des ventes flash à saisir
- Processeur Intel Core Ultra 9 285K à 390,99 € au lieu de 565,69 €
- Écran PC AOC 24B31H 24” Full HD 120 Hz IPS à 62,67 €
- Processeur Intel Core i5-12400F à 89,90 € au lieu de 112,99 €
- Moniteur MSI PRO MP271A E2 27” Full HD 120 Hz à 88,26 €
- Manette Sony DualSense God of War Édition 20e Anniv à 76,99 €
- Moniteur AOC 24G4XE 24” plat à 89,16 €
- Écran Gigabyte GS27QA 27” QHD 180 Hz FreeSync à 176,99 €
- Projecteur Wanbo Dali 1 HD Smart à 69,06 € au lieu de 89,24 €
- Carte d’extension WD BLACK C50 2 To pour Xbox à 179,21 €
- Samsung Galaxy SmartTag Graphite à 14,99 € au lieu de 29,75 €
Des offres taillées pour les gamers et les technophiles
Difficile de ne pas trouver son bonheur dans cette sélection. Entre les processeurs Intel Core Ultra 9 et i5-12400F, les joueurs comme les créateurs peuvent compter sur des performances solides pour toutes leurs tâches, du gaming au montage vidéo. Si vous cherchez un nouvel écran, les modèles AOC 24B31H et Gigabyte GS27QA affichent un excellent rapport qualité-prix, alliant fluidité et réactivité — notre test de l’AOC 24G4X￼ lui avait d’ailleurs valu une très belle note pour sa colorimétrie et son confort visuel.
Les accessoires ne sont pas en reste. La DualSense God of War 20e Anniversaire s’adresse autant aux fans de PlayStation qu’aux collectionneurs, tandis que le SmartTag de Samsung se montre idéal pour ne plus jamais égarer ses clés ou son sac. Mention spéciale aussi au projecteur Wanbo Dali 1 HD, une solution compacte et abordable pour transformer n’importe quelle pièce en mini home cinéma.
Nos conseils pour profiter au mieux des promos PCComponentes
PCComponentes multiplie les opérations spéciales avant le Black Friday, et il est parfois difficile de suivre le rythme. Pour ne rien manquer, créez un compte sur le site et activez les alertes sur les catégories qui vous intéressent (écrans, PC portables, composants, etc.). Les prix évoluent rapidement, et certaines références disparaissent en quelques heures seulement.
Surveillez également les “Super Ofertas” du week-end, souvent mises à jour en matinée. Ces ventes flash sont limitées dans le temps mais réservent d’excellentes surprises, notamment sur les cartes graphiques et les SSD. Enfin, pensez à consulter régulièrement notre comparatif des meilleurs écrans PC￼ et notre guide des meilleurs processeurs Intel et AMD, pour faire un choix éclairé avant de valider votre panier.
Ce dimanche, PCComponentes s’impose donc comme une alternative sérieuse à Amazon ou Cdiscount pour ceux qui veulent s’équiper à moindre coût sans attendre le Black Friday officiel.