Le premier atout du MOVA E40 Ultra réside dans sa puissance d'aspiration de 19 000 Pa. Ce chiffre impressionnant dans cette gamme de prix, équivalent à celui des modèles haut de gamme, lui permet de capturer 99,5 % des grosses particules en un seul passage. Poussière, miettes, débris : rien ne lui échappe, même sur des sols irréguliers ou encombrés.

Cette puissance est associée à une gestion intelligente de la serpillière, qui peut être relevée de 10,5 mm à l'approche d'un tapis. Résultat : pas de tapis mouillés et un réglage automatique de la puissance pour maximiser l’efficacité sans intervention manuelle.

À noter que Clubic a testé le MOVA E40 Ultra et lui a attribué la note de 8/10, confirmant ainsi son excellent rapport performance/prix.