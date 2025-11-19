Performances puissantes, fonctionnalités haut de gamme et prix imbattable : le MOVA E40 Ultra est actuellement la meilleure offre pour les ménages à la recherche d'un robot aspirateur intelligent abordable.
Il n'est pas nécessaire de se ruiner pour profiter du confort d'un robot aspirateur chez soi. MOVA lance actuellement un robot qui allie efficacité, innovation et facilité d'utilisation à un prix particulièrement abordable. Ce modèle vient compléter la gamme du fabricant avec un positionnement clair : offrir des fonctionnalités haut de gamme, auparavant réservées à des produits beaucoup plus chers, pour moins de 400 €. Il séduira à coup sûr ceux qui souhaitent découvrir les avantages d'un robot aspirateur sans faire de compromis sur les performances. Découvrez le Mova E40 Ultra, disponible au meilleur prix à partir du 20 novembre sur chez Amazon, Boulanger et sur le site officiel de Mova
Des performances de nettoyage dignes du haut de gamme
Le premier atout du MOVA E40 Ultra réside dans sa puissance d'aspiration de 19 000 Pa. Ce chiffre impressionnant dans cette gamme de prix, équivalent à celui des modèles haut de gamme, lui permet de capturer 99,5 % des grosses particules en un seul passage. Poussière, miettes, débris : rien ne lui échappe, même sur des sols irréguliers ou encombrés.
Cette puissance est associée à une gestion intelligente de la serpillière, qui peut être relevée de 10,5 mm à l'approche d'un tapis. Résultat : pas de tapis mouillés et un réglage automatique de la puissance pour maximiser l’efficacité sans intervention manuelle.
À noter que Clubic a testé le MOVA E40 Ultra et lui a attribué la note de 8/10, confirmant ainsi son excellent rapport performance/prix.
La station de base E40 Ultra automatise les tâches d'entretien essentielles. Elle vide le bac à poussière, lave les serpillères après chaque session et les sèche à l'air chaud à 45 °C pour empêcher la prolifération des bactéries, garantissant ainsi que les tampons sont toujours prêts à l'emploi. Cette configuration offre jusqu'à 75 jours d'autonomie sans aucune intervention. Au quotidien, cela signifie moins de temps passé à gérer l'appareil et plus de tranquillité d'esprit au quotidien.
Des fonctionnalités haut de gamme dans un aspirateur abordable
Le MOVA E40 Ultra n'est pas seulement puissant. Il offre également des fonctionnalités rarement disponibles à ce prix. La technologie MaxiReach Mop permet à la serpillière de s'étendre et d'atteindre les coins souvent négligés par les autres robots. Le réservoir d'eau intégré de 80 ml assure un débit constant pour un nettoyage uniforme, même dans les zones où les taches s'accumulent plus rapidement, comme dans l'entrée ou la cuisine.
Conçu pour s'adapter à différents types de revêtements de sol, il utilise des ultrasons pour détecter les tapis et ajuste instantanément son comportement. C'est un véritable atout lorsqu'il s'agit de naviguer entre le carrelage, le parquet et la moquette dans un même espace. La transition est fluide, sans aucune intervention nécessaire.
De plus, MOVA propose plusieurs accessoires en option pour améliorer l'appareil selon les besoins. Vous pouvez ajouter un réservoir de détergent pour un nettoyage plus puissant, ou remplacer la brosse principale par le modèle Clean Chop, qui dispose de lames intégrées pour couper les cheveux emmêlés. Ces extensions vous permettent d'adapter le robot à une maison avec des enfants ou des animaux domestiques sans avoir à changer de modèle. Il s'adapte aux changements de votre mode de vie.
Un robot aspirateur conçu pour durer, avec une garantie de 3 ans incluse
Avec une garantie de 3 ans, une caractéristique rare dans cette gamme de prix, MOVA vise à rassurer les familles en leur garantissant que le Mova E40 Ultra est conçu pour les aider dans leurs tâches de nettoyage sur le long terme. Ce robot est particulièrement adapté aux ménages qui recherchent un appareil fiable sans se ruiner.
Ce modèle à bas prix, qui n'a rien à envier aux modèles haut de gamme, vous permettra d'automatiser facilement le nettoyage de toute votre maison et de profiter de votre temps libre pour vous détendre ou vous divertir.
Disponible à un prix de lancement à partir du 20 novembre, l'E40 Ultra représente une occasion rare d'acquérir un robot aspirateur complet, moderne et performant pour moins de 400 €. Cette offre est spécialement conçue pour le Black Friday, mais elle séduira plus largement toutes les familles.
À l'occasion du Black Friday, MOVA lance son opération promotionnelle la plus ambitieuse à ce jour, avec jusqu'à 550 € de réduction sur sa gamme de produits haut de gamme. Ces remises sans précédent constituent la meilleure opportunité de l'année pour les consommateurs qui souhaitent embellir leur intérieur grâce aux innovations de pointe de MOVA.