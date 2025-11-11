Les longs ralentissements aux barrières de péage font partie des désagréments les plus frustrants sur la route des vacances ou des week-ends prolongés. Pour simplifier la vie des conducteurs, Ulys propose une offre aussi pratique qu’économique : 6 mois gratuits sur le Pass Ulys Télépéage.

Le service permet de franchir les péages sans s’arrêter, avec une facturation flexible : 2 € seulement les mois utilisés. Accessible partout en France et en Europe, il s’accompagne d’une application mobile complète pour suivre ses trajets et dépenses en temps réel.