Cet hiver, évitez les files d’attente au péage et roulez l’esprit tranquille grâce au Pass Ulys Télépéage. Avec 6 mois offerts et 0 € les mois non utilisés, ce service sans engagement s’impose comme la solution idéale pour des trajets plus rapides, plus fluides et entièrement automatisés.
Les longs ralentissements aux barrières de péage font partie des désagréments les plus frustrants sur la route des vacances ou des week-ends prolongés. Pour simplifier la vie des conducteurs, Ulys propose une offre aussi pratique qu’économique : 6 mois gratuits sur le Pass Ulys Télépéage.
Le service permet de franchir les péages sans s’arrêter, avec une facturation flexible : 2 € seulement les mois utilisés. Accessible partout en France et en Europe, il s’accompagne d’une application mobile complète pour suivre ses trajets et dépenses en temps réel.
Pourquoi choisir le badge télépéage Ulys ?
- 6 mois offerts à la souscription
- 0 € les mois sans utilisation
- Sans engagement
- Paiement automatique et sécurisé
- Accès à plus de 1 000 parkings partenaires
- Réductions exclusives avec le Club Ulys
Une solution fluide pour tous vos trajets
Avec le Pass Ulys Télépéage, fini les files d’attente et les arrêts inutiles au péage. Le badge est détecté automatiquement dès votre arrivée sur la voie réservée, vous permettant de passer jusqu’à 30 km/h sans ralentir.
L’avantage du Pass Ulys ne s’arrête pas là : il fonctionne sur la majorité des autoroutes françaises, notamment sur les axes majeurs comme l’A10, l’A13, l’A79 et l’A4. L’offre est sans engagement, sans frais de mise en service et s’adapte à votre usage. Vous ne payez que 2 € par mois les mois où vous l’utilisez, un modèle de flexibilité particulièrement intéressant pour les conducteurs occasionnels. Les mois où vous laissez la voiture au garage ? 0 € facturé.
L’application mobile Ulys permet de consulter ses trajets, d’accéder à ses factures et même d’activer des alertes en cas d’incident sur autoroute. Un tableau de bord clair, pensé pour offrir un suivi précis des dépenses et de la consommation. À cela s’ajoute un accès à plus de 1 000 parkings partenaires dans les gares, aéroports et centres-villes, pour un service complet de mobilité connectée.
Une offre limitée, pratique et économique
Proposé en ce moment avec 6 mois gratuits, le Pass Ulys Télépéage permet d’économiser immédiatement jusqu’à 12 € sur votre offre. Après cette période, le tarif reste très compétitif : seulement 2 € par mois lorsqu’il est utilisé. C’est une offre idéale pour tester le télépéage sans contrainte et découvrir ses avantages au quotidien.
En plus de la fluidité au péage, les abonnés profitent d’avantages exclusifs grâce au Club Ulys, qui propose jusqu’à –85 % de réduction sur plus de 250 marques partenaires. Mode, restauration, voyages… le badge devient un véritable passeport d’économies.
Ce service s’adresse aussi bien aux habitués de la route qu’aux familles ou automobilistes occasionnels souhaitant gagner du temps et de la sérénité lors de leurs trajets. Facile à installer, pilotable depuis une seule interface, le Pass Ulys Télépéage s’impose comme le bon plan mobilité de la saison. Une offre simple, flexible et disponible pour une durée limitée, à saisir avant les grands départs d’hiver.