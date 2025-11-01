Le pack Philips Hue W&C est affiché à 89,99 €, soit une baisse de 55 % et le prix le plus bas jamais vu chez Boulanger. Ce kit simplifie la gestion de vos lumières, que ce soit pour créer une ambiance chaleureuse ou dynamiser votre intérieur.

Il s'utilise au quotidien sans contrainte particulière, sur une installation déjà existante ou lors d'un emménagement, et ne demande pas de connaissances techniques. On peut trouver que la polyvalence du kit plaît à ceux qui veulent personnaliser leur appartement ou une maison en quelques minutes, sans tout changer.