L'aspirateur-balai trouve vite sa place dans un intérieur actif. Il reste à portée de main, prêt à corriger une tache ou des miettes, même quand les journées filent sans pause. L'autonomie de 40 minutes permet de couvrir plusieurs pièces d'affilée sans s'interrompre. Certains diront que cela change tout pour les ménages pressés, où l'on aime garder un salon propre sans vider le réservoir à chaque passage. Le bruit contenu évite de gêner la maisonnée, même en pleine activité. On peut trouver que ces petits détails facilitent vraiment la gestion du ménage, jour après jour.

Le socle mural simplifie le rangement et la recharge, ce qui évite de laisser traîner l'appareil ou de chercher une prise libre à chaque utilisation. Les accessoires se fixent facilement pour passer d'un tapis à un parquet ou atteindre les recoins d'un canapé. C'est le genre d'outil que l'on prend volontiers en main, sans réfléchir, pour garder un espace net même quand le temps manque. Ceux qui doivent gérer des allers-retours constants ou des enfants turbulents y voient souvent un vrai plus sur le long terme.