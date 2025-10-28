Envie d’un PC performant sans vider votre portefeuille ? Amazon propose en ce moment une offre imbattable sur le NiPoGi E1, un mini ordinateur complet et silencieux à moins de 200 €. Compact, rapide et économe, il a tout d’un grand… sauf le prix.
Difficile de trouver un ordinateur fiable sous la barre des 200 €, et pourtant : le NiPoGi E1 Mini PC prouve qu’un petit budget peut rimer avec efficacité. Ce modèle compact embarque un processeur Intel Alder Lake N95, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, le tout dans un format discret et silencieux.
En ce moment, il est disponible à 199,99 € au lieu de 249,99 € sur Amazon, une belle opportunité pour s’équiper sans se ruiner.
Pourquoi choisir le mini NiPoGi ?
- Puissant et fluide sous Windows 11
- Format mini, facile à transporter
- Double sortie 4K pour le multitâche
Un mini PC compact, puissant et taillé pour le quotidien
Pensé pour les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur pratique et économique, le NiPoGi E1 offre une expérience fluide pour la bureautique, le télétravail ou le streaming. Grâce à son processeur Intel Alder Lake N95, il assure des performances comparables à certains mini PC bien plus chers.
Le NiPoGi E1 s’impose comme une solution futée pour tous ceux qui cherchent un PC complet et réactif à petit prix. Derrière son format miniature se cache un processeur Intel Alder Lake N95 de 12ᵉ génération, capable d’atteindre 3,4 GHz et d’offrir une réactivité plus que suffisante pour les tâches courantes : navigation web, bureautique, visioconférences ou encore lecture vidéo en 4K. Associé à 16 Go de RAM DDR4, il permet de jongler entre plusieurs applications sans ralentissement. Son SSD M.2 de 512 Go garantit, quant à lui, un démarrage instantané et des transferts rapides, avec la possibilité d’étendre le stockage jusqu’à 2 To.
Pensé pour un usage mixte, ce mini PC répond aussi bien aux besoins d’un poste de télétravail compact qu’à ceux d’un centre multimédia domestique. Grâce à ses deux sorties vidéo (HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4), il peut gérer deux écrans 4K à 60 Hz, idéal pour le multitâche ou la diffusion sur grand écran. Sa connectique complète (Wi-Fi double bande, Bluetooth 4.2, Ethernet Gigabit et USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbps) assure une compatibilité étendue avec tous les périphériques modernes.
Autre atout appréciable : son design ultra-compact et son silence de fonctionnement. Avec à peine 274 grammes sur la balance et un bruit inférieur à 38 dB, il se fait oublier sur le bureau ou derrière un moniteur. Une caractéristique particulièrement utile en cette fin d’octobre 2025, alors que le Black Friday approche et que les besoins en équipements abordables se font sentir. On notera toutefois que le Bluetooth 4.2 n’est pas la norme la plus récente, mais à ce tarif, le compromis reste largement acceptable.