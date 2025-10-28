Le NiPoGi E1 s’impose comme une solution futée pour tous ceux qui cherchent un PC complet et réactif à petit prix. Derrière son format miniature se cache un processeur Intel Alder Lake N95 de 12ᵉ génération, capable d’atteindre 3,4 GHz et d’offrir une réactivité plus que suffisante pour les tâches courantes : navigation web, bureautique, visioconférences ou encore lecture vidéo en 4K. Associé à 16 Go de RAM DDR4, il permet de jongler entre plusieurs applications sans ralentissement. Son SSD M.2 de 512 Go garantit, quant à lui, un démarrage instantané et des transferts rapides, avec la possibilité d’étendre le stockage jusqu’à 2 To.

Pensé pour un usage mixte, ce mini PC répond aussi bien aux besoins d’un poste de télétravail compact qu’à ceux d’un centre multimédia domestique. Grâce à ses deux sorties vidéo (HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4), il peut gérer deux écrans 4K à 60 Hz, idéal pour le multitâche ou la diffusion sur grand écran. Sa connectique complète (Wi-Fi double bande, Bluetooth 4.2, Ethernet Gigabit et USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbps) assure une compatibilité étendue avec tous les périphériques modernes.

Autre atout appréciable : son design ultra-compact et son silence de fonctionnement. Avec à peine 274 grammes sur la balance et un bruit inférieur à 38 dB, il se fait oublier sur le bureau ou derrière un moniteur. Une caractéristique particulièrement utile en cette fin d’octobre 2025, alors que le Black Friday approche et que les besoins en équipements abordables se font sentir. On notera toutefois que le Bluetooth 4.2 n’est pas la norme la plus récente, mais à ce tarif, le compromis reste largement acceptable.