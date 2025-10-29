Les bons plans d’Halloween sont de sortie sur Amazon ! Entre PC portables, TV OLED et gadgets high-tech, les réductions du jour font frissonner les prix. Découvrez notre sélection des 10 deals les plus monstrueux à saisir avant la nuit du 31.
À l’approche d’Halloween, les promos tombent comme les feuilles d’automne ! Amazon et Boulanger profitent de cette période pour dégainer une pluie d’offres sur les produits high-tech et électroménager.
Ce mardi 29 octobre, les bons plans se multiplient sur des références incontournables : PC portables OLED, TV 4K Ambilight, aspirateurs robots dernier cri ou encore batteries externes à prix mini. De quoi se faire plaisir avant le Black Friday, sans vider son portefeuille. Découvrez sans plus attendre les 10 deals du jour sélectionnés par la rédaction.
Les dernières ventes flash à saisir
- Le Mini PC NiPoGi Essenx E1 W11Pro à 219,99€ au lieu de 269,99€
- Batterie externe XTREMEMAC 10 000 mAh (noir) à 6,99 € au lieu de 19,99 €
- Roborock QV 35A Aspirateur Robot Laveur à 399,99 € au lieu de 589,99 €
- Kit Satellite STARLINK Mini à 249,00 € au lieu de 299,00 €
- Samsung SSD Interne 990 EVO Plus (1 To) à 77,99 € au lieu de 79,99 €
- Aspirateur Balai Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 469,00 € au lieu de 699,00 €
- Lenovo LOQ 15IAX9E (RTX 4050, i7, 16 Go RAM) à 799,99 € au lieu de 1099,99 €
- Apple iPhone Air 256 Go Bleu à 858,20 € au lieu de 1 229,00 €
- TV Panasonic OLED 55" à 674,99 € au lieu de 729,99 € (code : 25DES249)
- Acer Nitro KG272E 27” Écran Gaming 100 Hz à 89,90 € au lieu de 129,90 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (code : SAVE10)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Des offres variées pour tous les besoins et tous les budgets
Difficile de ne pas trouver son bonheur dans cette sélection éclectique ! Entre le PC portable OLED Acer Aspire 16, idéal pour la bureautique et le divertissement, et le Lenovo LOQ 15IAX9E, pensé pour les gamers exigeants, les amateurs de performance sont servis.
Côté maison, le Roborock QV 35A facilite le quotidien grâce à sa puissance d’aspiration et sa station multifonctionnelle, un modèle que nous avons d’ailleurs comparé dans notre test des meilleurs aspirateurs robots Clubic.
Enfin, les férus de cinéma à domicile apprécieront la TV OLED Philips Ambilight 55OLED760, plébiscitée pour son rendu d’image immersif et sa technologie Ambilight unique. Bref, ces promos allient performance, praticité et prix malin, juste avant la frénésie du Black Friday.
Préparer ses achats avant le Black Friday : le bon moment pour s’équiper malin
À quelques jours du Black Friday, les enseignes multiplient déjà les promotions pour attirer les acheteurs les plus prévoyants. Plutôt que d’attendre la dernière minute, cette période d’avant-saison offre souvent des remises comparables, voire supérieures, sur des produits récents. C’est aussi l’occasion de profiter d’un large choix avant la rupture de stock, fréquente pendant la frénésie du mois de novembre. Cette sélection du 29 octobre s’inscrit donc dans une stratégie intelligente : acheter au bon moment, avant que la demande explose. Que ce soit pour renouveler son matériel informatique, moderniser son salon ou optimiser son confort domestique, les offres du jour permettent de combiner performance et économie.
Pour bien choisir, tout est une question de priorités. Si vous cherchez un ordinateur pour travailler et regarder des séries, le Acer Aspire 16 coche toutes les cases avec son écran OLED 120 Hz et sa belle autonomie. Les joueurs, eux, viseront plutôt le Lenovo LOQ 15IAX9E, doté d’une carte graphique RTX 4050 et d’un processeur Intel Core i7 de dernière génération. Pour la maison, le Roborock QV 35A ou le Tineco Floor One S7 Stretch Ultra incarnent une nouvelle génération d’appareils autonomes, capables d’allier puissance et simplicité d’entretien. Enfin, pour les adeptes de divertissement, la TV OLED Philips Ambilight transforme n’importe quelle soirée film en véritable séance cinéma.
Profiter de ces promos avant Halloween, c’est aussi anticiper les besoins des semaines à venir : se préparer à l’hiver, aux longues soirées cocooning ou aux achats de fin d’année. Les bons plans du jour s’adressent autant aux technophiles qu’aux foyers qui souhaitent s’équiper durablement sans exploser leur budget. L’astuce ? Comparer les fiches produits, lire les avis, et s’appuyer sur les tests détaillés de Clubic pour repérer les modèles les plus fiables. Acheter malin, c’est avant tout savoir choisir le bon produit au bon moment, et en cette fin octobre, les opportunités sont plus nombreuses que jamais.