Amazon frappe fort avec une avalanche de promos sur l’univers TV et gaming à l’occasion des Jours Flash Prime. Casques VR, écrans 4K, souris et manettes sont à prix cassés pour quelques jours seulement. De quoi s’équiper pour des sessions de jeu immersives ou des soirées cinéma sans exploser son budget.
C’est le jour 1 du Prime Day d'octobre et Amazon démarre fort avec une pluie de réductions sur l’univers TV et gaming. Le géant du e-commerce propose ce mardi des offres spectaculaires sur les téléviseurs 4K, casques de réalité virtuelle, souris et manettes de jeu.
Au programme : des baisses de prix allant jusqu’à -53 %, sur des marques incontournables comme LG, Philips, Logitech, MSI ou Meta. Que vous soyez cinéphile, joueur passionné ou simplement à la recherche de confort pour votre setup, ces Jours Flash Prime sont le moment idéal pour s’équiper malin. Découvrez sans plus attendre les meilleures promos du moment !
Les accessoires gaming à prix réduits :
- Meta Quest 3S 256 Go à 349,99 € au lieu de 439,99 €
- Souris Logitech G502 HERO à 29,99 € au lieu de 39,99 €
- Souris sans fil Logitech G502 X PLUS LIGHTSPEED à 94,74 € au lieu de 169,00 €
- Manette MSI FORCE GC30 V2 White à 33,24 € au lieu de 61,92 €
- Écran PC Gaming 31,5" Incurvé MSI G32CQ4 à 174,99€ au lieu de 269,99€
- Souris Ergonomique Logitech Lift à 37,98 € au lieu de 79,99 €
Toutes les TV 4K LED et OLED en promo :
- TV LG OLED48B5 (2025) à 799,00 € au lieu de 969,00 €
- TV Philips 43PUS7200 4K LED à 239,00 € au lieu de 299,00 €
- TV LG OLED sur pieds 55LX1Q (2024) à 799,00 € au lieu de 859,00 €
- TV Philips Ambilight 43PUS8200 4K à 329,00 € au lieu de 449,00 €
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Des offres gaming et TV à ne pas manquer pendant les Jours Flash Prime
Difficile de résister aux promos du Prime Day tant les réductions tombent sur des produits prisés par les amateurs de jeux et de divertissement. Amazon propose une sélection équilibrée entre périphériques gaming et téléviseurs dernière génération, idéale pour renouveler son matériel sans se ruiner.
Les joueurs PC apprécieront notamment les baisses sur les périphériques Logitech, réputés pour leur fiabilité et leur précision. La G502 HERO, par exemple, reste une valeur sûre dans l’univers des souris gaming. Elle offre une ergonomie exemplaire et un capteur ultra-précis, plébiscité dans notre comparatif des meilleures souris gamer. Du côté des manettes, la MSI FORCE GC30 V2 séduit par sa compatibilité étendue et son excellent rapport qualité-prix.
Côté salon, les téléviseurs Philips Ambilight et LG OLED promettent une expérience visuelle immersive. Entre contraste infini, couleurs éclatantes et technologies Dolby Vision et Atmos, ils transforment chaque film ou partie en un véritable spectacle. Pour les plus curieux, le test de la LG OLED B5 met en avant la précision d’image et la gestion HDR exemplaire de la marque. Bref, que vous jouiez, streamiez ou profitiez simplement d’une soirée cinéma, ces offres combinent performance, confort et économies.
Bien choisir son équipement TV et gaming pendant les Jours Flash Prime
Les Jours Flash Prime marquent l’un des moments les plus stratégiques de l’année pour renouveler son matériel high-tech. Les offres se multiplient sur des produits récents, souvent issus des gammes 2024 et 2025, avec des réductions rarement observées hors périodes de soldes. Que l’on cherche à améliorer son confort de jeu ou à moderniser son salon, Amazon propose des opportunités solides, aussi bien sur les accessoires que sur les écrans les plus performants.
Avant de craquer pour une offre, mieux vaut identifier ses besoins réels. Les joueurs PC ou console doivent privilégier des périphériques adaptés à leur usage : une souris comme la Logitech G502 X PLUS, sans fil et ultra précise, conviendra parfaitement aux amateurs de FPS exigeants, tandis qu’une manette sans fil MSI FORCE GC30 V2 séduira ceux qui cherchent la polyvalence entre PC et Android. Côté ergonomie, la Logitech Lift s’adresse à ceux qui passent de longues heures devant l’écran, en réduisant la fatigue musculaire grâce à sa conception verticale.
Pour le home-cinéma, les différences entre téléviseurs se jouent sur le rendu de l’image et les technologies embarquées. Les modèles OLED de LG garantissent des noirs profonds et un contraste saisissant, parfaits pour le visionnage de films ou le gaming sur console de nouvelle génération. Les téléviseurs Philips Ambilight, quant à eux, ajoutent une dimension d’immersion unique grâce à leurs halos lumineux dynamiques qui s’adaptent au contenu affiché. En cette première journée du Prime Day, ces promos tombent à pic pour celles et ceux qui veulent faire rimer plaisir visuel, confort d’utilisation et prix raisonnable.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.