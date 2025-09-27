Les French Days continuent de faire tomber les prix ce week-end avec une pluie de réductions inédites. Smartphones, consoles, TV et accessoires high-tech sont proposés à des tarifs jamais vus. Découvrez sans attendre notre sélection des 20 meilleurs bons plans du moment !
Les French Days s’installent ce week-end avec une pluie de bons plans à ne pas manquer. Amazon, Cdiscount, Rakuten et Boulanger rivalisent d’offres pour séduire les amateurs de high-tech et d’électroménager, avec des réductions atteignant jusqu’à -70 %. Consoles de jeux, smartphones, tablettes, TV 4K, écouteurs et même robots connectés s’affichent à prix réduit. Tenté(e) ? Voici la sélection des 20 meilleures promos du moment !
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 € (-82 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les dernières ventes flash à saisir
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 468,99 € au lieu de 499,99 €
- Tablette Apple iPad A16 (2025) Wi-Fi 128 Go 11” à 329,99 € au lieu de 399,00 €
- Apple AirPods Pro USB-C (2e génération) à 199,00 € au lieu de 229,00 €
- Écouteurs JBL Tune 245 NC à 49,99 € au lieu de 99,99 €
- TV Mini Led TCL 65C79K 65” à 799,00 € au lieu de 999,99 €
- Roborock QV 35A Robot Aspirateur Laveur à 379,99 € au lieu de 599,99 €
- Mammotion YUKA Mini 500 Robot Tondeuse à 649,00 € au lieu de 899,00 €
- Écran AOC Gaming 24G4XED 24” à 79,00 € au lieu de 139,00 €
- Xiaomi 15T (12 + 256 Go) à 603,00 € au lieu de 653,00 €
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 799,00 € au lieu de 869,00 €
- Sony PlayStation 5 Édition Numérique + Manette à 474,00 € au lieu de 549,99 €
- Xbox Manette sans Fil Robot White à 46,99 € au lieu de 64,99 €
- Apple iPad Mini (A17 Pro) à 549,00 € au lieu de 609,00 €
- Logitech G502 X PLUS Lightspeed à 99,74 € au lieu de 169,00 €
- INIU Batterie Externe 20000 mAh à 19,99 € au lieu de 49,99 €
- Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 à 949,99 € au lieu de 1 499,99 €
- Lexar Professional NM800 Pro SSD 4 To à 269,99 € au lieu de 309,00 €
- Tapo Caméra WiFi Intérieure 2.5K à 22,99 € au lieu de 29,99 €
- TV OLED Philips Ambilight 77OLED760 à 1 999 € au lieu de 2 999 €
- Arlo Pro 5 Caméra WiFi Extérieure à 355,99 € au lieu de 521,92 €
- Apple Adaptateur USB-C 20 W à 20,00 € au lieu de 25,00 €
Comment bien choisir pendant les French Days ?
Avec autant de promotions disponibles ce week-end, il est parfois difficile de s’y retrouver. Le bon réflexe consiste à cibler ses besoins réels avant de passer commande : un nouveau smartphone, un téléviseur pour améliorer son installation home cinéma ou un accessoire pratique pour le quotidien.
Vérifiez toujours le prix barré, comparez avec d’autres marchands et privilégiez les produits déjà testés ou reconnus pour leur fiabilité. Les French Days 2025 se terminant lundi soir, c’est le moment idéal pour allier bonnes affaires et achats utiles, sans céder aux achats impulsifs.
Nos conseils pour profiter à fond des French Days sur Amazon
Les French Days sont l’un des événements les plus attendus de l’année pour les chasseurs de bonnes affaires. Pendant quelques jours seulement, Amazon multiplie les promotions sur le high-tech, l’électroménager et les produits connectés.
Mais pour ne pas passer à côté des meilleures réductions, il est essentiel d’adopter certains réflexes simples. Voici quelques astuces pratiques pour optimiser vos achats durant cette période :
- Créez une liste d’envies et surveillez les baisses de prix : Amazon vous alerte automatiquement lorsque les produits sélectionnés chutent de tarif.
- Consultez régulièrement les ventes flash : elles sont renouvelées plusieurs fois par jour et peuvent cacher des réductions intéressantes.
- Profitez de l’abonnement Prime : il ouvre l’accès à certaines promos exclusives et permet d’obtenir la livraison rapide, un atout durant les French Days.
- Comparez les offres avec d’autres enseignes : Fnac, Cdiscount ou Boulanger proposent souvent des remises concurrentes, parfois encore plus avantageuses.
- Jetez un œil aux produits reconditionnés : les programmes Amazon Renewed ou “comme neuf” offrent de belles économies garanties.
- Suivez les sélections Clubic : nous recensons chaque jour les bons plans les plus pertinents pour vous éviter de perdre du temps à tout comparer.
- Visez les grandes opérations : si les French Days sont une excellente occasion, gardez aussi en tête les prochains rendez-vous comme le Black Friday ou le Prime Day.
En gardant ces quelques bonnes pratiques à l’esprit, vous serez assuré de saisir les réductions vraiment intéressantes et de tirer le meilleur parti des French Days 2025.
