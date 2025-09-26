Cdiscount profite des French Days pour casser les prix sur l’Acer Aspire 1, un PC portable pensé pour les usages simples du quotidien. Proposé sous la barre des 200 €, c’est l’occasion d’acquérir un ordinateur fiable sans se ruiner.
L’Acer Aspire 1 A115-32-C1M9 est un ordinateur portable qui s’adresse aux étudiants, télétravailleurs occasionnels ou à toute personne recherchant un appareil abordable pour la bureautique et la navigation web. Avec son écran 15,6 pouces, son processeur Intel Celeron N4500, 4 Go de RAM et un stockage eMMC de 128 Go, il couvre les besoins essentiels du quotidien.
En ce moment, Cdiscount le propose à 199,99 € au lieu de 216,78 € à l’occasion des French Days. Une offre accessible pour un PC pensé avant tout pour la simplicité.
Pourquoi choisir le PC Acer Aspire 1 A115-32-C1M9 ?
- Prix imbattable sous 200 €
- Idéal pour bureautique et web
- Autonomie correcte de 8h
Acer Aspire 1 A115-32-C1M9 : un portable simple et fonctionnel
Pensé pour les tâches quotidiennes, ce modèle mise sur l’essentiel : écran HD de 15,6 pouces, clavier AZERTY confortable et Windows 11 préinstallé pour une prise en main immédiate. Léger et compact, il s’adapte facilement aux déplacements, que ce soit pour suivre un cours ou travailler dans un café.
Côté performances, l’Intel Celeron N4500 associé à 4 Go de RAM ne vise pas les usages exigeants, mais reste suffisant pour la bureautique, le visionnage de vidéos et la navigation web. Le stockage eMMC de 128 Go se montre limité, mais permet de conserver ses documents et d’installer les applications de base.
Enfin, son autonomie d’environ 8 heures représente un vrai atout pour une machine d’entrée de gamme, offrant une journée de cours ou de travail sans recharge. Seule réserve : l’absence de puissance pour les logiciels lourds ou le multitâche intensif, mais ce n’est pas la vocation de ce modèle.
Avec un tarif ramené à 199,99 €, cet Aspire 1 devient l’un des PC portables les plus accessibles du moment. Un bon plan parfait pour s’équiper d’un ordinateur fonctionnel à prix réduit durant les French Days.
