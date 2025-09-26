Côté performances, l’Intel Celeron N4500 associé à 4 Go de RAM ne vise pas les usages exigeants, mais reste suffisant pour la bureautique, le visionnage de vidéos et la navigation web. Le stockage eMMC de 128 Go se montre limité, mais permet de conserver ses documents et d’installer les applications de base.

Enfin, son autonomie d’environ 8 heures représente un vrai atout pour une machine d’entrée de gamme, offrant une journée de cours ou de travail sans recharge. Seule réserve : l’absence de puissance pour les logiciels lourds ou le multitâche intensif, mais ce n’est pas la vocation de ce modèle.

Avec un tarif ramené à 199,99 €, cet Aspire 1 devient l’un des PC portables les plus accessibles du moment. Un bon plan parfait pour s’équiper d’un ordinateur fonctionnel à prix réduit durant les French Days.