Pensée pour les utilisateurs mobiles, cette batterie externe mise avant tout sur la praticité. Son format compact se glisse aisément dans un sac ou une poche, ce qui en fait un accessoire idéal pour les journées bien remplies, les déplacements professionnels ou les sorties du week-end. Elle offre suffisamment d’énergie pour recharger plusieurs fois un smartphone classique, et peut également alimenter d’autres appareils comme des écouteurs ou une liseuse.

Avec les French Days qui battent leur plein ce 25 septembre 2025, le rapport qualité/prix de cette batterie devient difficile à ignorer. Passer sous la barre des 11 € pour un produit habituellement proposé à 49,99 € représente une économie rare, surtout en période de rentrée où l’on multiplie les trajets et où l’autonomie des appareils est mise à l’épreuve. Les coupons étant en nombre limité, mieux vaut se décider rapidement.

Il faut néanmoins garder en tête que ce type de modèle n’offre pas les mêmes capacités qu’une batterie haut de gamme. Le temps de recharge peut être un peu plus long et la capacité reste adaptée à un usage quotidien, sans viser les ordinateurs portables ou tablettes énergivores. Pour celles et ceux qui recherchent un accessoire simple, efficace et économique pour prolonger l’autonomie de leurs appareils, c’est un bon plan à ne pas laisser filer.